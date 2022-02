Výhra, prohra, výhra. Potřebovali jsme zareagovat, řekl kapitán Dortmundu

Od nového roku Dortmund střídá porážky a vítězství.

„Takové výsledky jako na horské dráze každý týden nechceme,“ poznamenal záložník Julian Brandt.

Posledních pět zápasů? St. Pauli, prohra. Hoffenheim, výhra. Leverkusen, prohra. Union Berlín, výhra. Rangers, prohra.

Na Mönchengladbach zase připadla výhra. A díky Reusově příspěvku zcela dominantní.

„Mönchengladbach jsme dobře zavřeli a presovali jsme. Byli jsme celou dobu koncentrovaní a měli jsme spoustu energie, tím jsme dostali soupeře pod tlak,“ pokračoval Reus.

Kdyby šel ještě v závěru utkání kopat penaltu (a proměnil), měl by dokonce bilanci 3 plus 3. Zahrát ji však šel Emre Can, který se nezmýlil.

Takhle Reus zkompletoval „jen“ hattrick asistencí, k nimž přidal dva góly.

Ale podílet se na pěti brankách v jednom zápase se kapitánovi Dortmundu v bundesligové kariéře, která čítá více než 350 zápasů, povedlo poprvé.

A výhra 6:0 je nejlepší výsledek Dortmundu od sedmigólové demolice Norimberka z roku 2018 a v souboji dvou Borussií vůbec nejvyšší.

„Ale je třeba říct, že Mönchengladbach měl také dvě tři dobré šance, ale Gregor Kobel předvedl skvělé zákroky. Nám se dařilo vytěžit maximum z protiútoků,“ řekl Reus.

Mönchengladbach je zrovna jeho oblíbený soupeř: ve 14 předchozích zápasech mu dal devět gólů, což je na záložníka krásná bilance.

Možná i proto, že se jedná o jeho bývalý klub, se Reus i tentokrát vyznamenal.

Byl to právě on, kapitán s jedenáctkou na zádech, kdo skóre otevřel. Jako první zareagoval na balon, který vyrazil švýcarský reprezentant Yann Sommer, a napálil ho do brány.

Pak se pasoval do role tvůrce hry a tři následující góly Dortmundu připravil.

Ještě v první půli parádním pasem za obranu nastartoval nizozemského útočníka Malena, který pak se štěstím procedil balon za Sommerova záda. Po změně stran zase posunul míč doprava na volného Wolfa a ten nedal brankáři Mönchengladbachu ranou placírkou o břevno šanci.

Branku po jeho nahrávce z malého vápna vstřelil také sedmnáctiletý talent Youssoufa Moukoko. Pak už zase pálil Reus, když ho do samostatného úniku vyslal Hummels.

Dortmund nyní ztrácí na vedoucí Bayern šest bodů, přičemž je v dubnu ještě čeká vzájemný zápas.

Byla to právě Borussia, která vyhrála bundesligu naposledy před současnou nadvládou bavorského klubu.

Už je to deset let.

V týmu byl třeba kanonýr Lewandowski s krajany Blaszczykowským a Piszczekem nebo Gündogan, který teď patří Manchesteru City.

Před následující sezonou, v níž se Dortmund probojoval až do finále Ligy mistrů, už přišel Reus. Lépe řečeno: vrátil se.

Ve Vestfálsku působil už v mládeži, jenže se neprosadil a ujal se ho klub Rot Weiss Ahlen, který tou dobou hrál druhou německou ligu. Šanci v nejvyšší soutěži mu dala jiná Borussie - za Mönchengladbach vstřelil ve 109 zápasech 41 gólů.

V Dortmundu se po nedělním galapředstavení dostal na 153 branek a na nejlepšího střelce, legendárního záložníka Michaela Zorca, mu schází šest tref.

A kdo ví, třeba jimi Reus ještě zdramatizuje boj o německý titul.