Životní úspěch, klubu jsem to dlužil, řekl Marcelo po výhře v Poháru osvoboditelů

Utkání se navíc hrálo na slavném stadionu Maracaná v Riu de Janeiro, odkud Marcelo pochází. Symboličtější to snad už být ani nemohlo.

„Real to určitě pochopí, ale tohle je pro mě nejdůležitější trofej na klubové úrovni. Fluminense je tým, který mě vychoval. V Madridu vědí, že je budu mít navždy v srdci a neříká se mi to snadno,“ vysvětloval Marcelo krátce po finále.

Marcelova reakce na úvodní gól Fluminense do sítě Boca Juniors ve finále Poháru osvoboditelů.

V hlavním městě Španělska strávil 15 let a získal 25 trofejí, nejvíce v klubové historii. V létě 2022 odešel do Olympiakosu, ale kvůli nízkému hernímu vytížení vydržel pouhých šest měsíců, než se vrátil do rodné Brazílie.

„Je to nejšťastnější den v mém životě. Když jsem se sem vrátil, můj syn mi oznámil, že Pohár osvoboditelů vyhrajeme, byl si tím naprosto jistý,“ smál se.

„Měl jsem vůči klubu dluh a řekl bych, že tohle byl osud. Tvrdě jsem dřel, hodně lidí mě kritizovalo, ale neřešil jsem to. A teď jsme šampiony,“ dodal Marcelo.

Fluminense si připsalo svůj historicky první úspěch v soutěži. Ten se však nerodil snadno.

Krátce před přestávkou ho poslal do vedení útočník German Cano, ale Boca dokázala ve druhém poločase srovnat zásluhou Luise Advinculy, a tak se šlo do prodloužení.

V něm se v 99. minutě prosadil John Kennedy, ale za oslavu s fanoušky dostal druhou žlutou kartu a utkání nedohrál. Boca nicméně vydržela v početní výhodě pouze několik minut, než se nechal za úder do soupeřovy tváře vyloučit obránce Frank Fabra. Argentinský klub už se pak na vyrovnání nezmohl.

„Měli jsme hodně šancí, ale v závěru jsme nezvládli využít té početní převahy. Odehráli jsme dobrý turnaj, děkujeme fanouškům za podporu a mrzí nás, že jsme nevyhráli,“ smutnil brankář Sergio Romero.

Slzy na jedné straně, euforie na té druhé, to je realita každého finále. A tím šťastnějším byl v sobotu večer také Marcelo, který se výhrou přidal mezi elitní skupinu do té doby pouhých třinácti hráčů, kteří za svou kariéru zvládli vyhrát jak Ligu mistrů, tak Pohár osvoboditelů.

Nedávno se to povedlo i Juliánu Álvarezovi, jenž před pěti lety slavil s River Plate a letos s Manchesterem City. V minulosti to dokázaly třeba legendy jako Ronaldinho, Dida či Cafu.

V dresu Santosu uspěli v roce 2011 křídelník Neymar a obránce Danilo, kteří posléze vyhráli milionářskou soutěž s Barcelonou, respektive s Realem Madrid.

Fluminense se navíc díky svému úspěchu kvalifikovalo na blížící se Mistrovství světa klubů, které Marcelo už čtyřikrát vyhrál v bílém dresu. Na bývalé parťáky však určitě nenarazí, Evropu bude reprezentovat Manchester City. Alespoň nebude vlasatý obránce v rozpacích, pokud by i tam dokázal brazilský celek uspět.