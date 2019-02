Aféra Bielsa. Tajně jsme sledovali tréninky všech soupeřů, přiznal kouč

Nerezignoval - naštěstí pro Leeds, prokletý klub, který pod argentinským trenérem vyletěl do čela druhé anglické ligy.



I když: překvapilo by vás ještě, kdyby to udělal?

Bielsa je svéráz, pedant a podivín, který se ve svých klubech často loučí za bizarních okolností. Angažmá v Marseille uzavřel po prvním kole nové sezony, práci v Laziu si rozmyslel po dvou dnech a v Lille oznámil jedenácti zkušeným - včetně kapitána Ria Mavuby, že s nimi nepočítá, ať si hledají nový tým. Šéfové o tom nevěděli.

V Anglii, kde je třiašedesátiletý kouč od léta, zatím všechno klape. Je úspěšný i navzdory zvláštní kauze se špehováním protivníků, do které se v posledních dnech přimotal. Nebo právě proto?

Tzv. spygate je na ostrovech velkým tématem už od konce minulého týdne. Bielsa před šlágrem proti Derby poslal na trénink soupeře jednoho ze svých lidí, aby přípravu sledoval tajně přes plot s dalekohledem.

„Bylo to neetické a chybné, jednoduše přes čáru,“ zlobil se Frank Lampard, začínající kouč Derby, který Bielsu obivnil z porušování fair-play.

Jeho reakce? Nejprve suché přiznání do televizní kamery: „Jo, poslal jsem tam svého člověka. Beru to na sebe.“

A když se incidentem začalo později zabývat vedení celé soutěže, tak i mimořádná tiskovka, kvůli které někteří fanoušci málem panikařili.

„Případné sankce budu respektovat, zároveň vám to ale usnadním,“ vzkázal tam Bielsa na dálku vyšetřovatelům. „Sledovali jsme tréninky všech soupeřů, proti kterým jsme v aktuální sezoně hráli.“

„Ale pozor: všechny informace, které o nich potřebuje znát, získáme i bez toho, abychom na trénincích byli. Jen se v přípravě snažíme dělat maximum, ať si později nemáme co vyčítat,“ doplnil a k tomu několikrát zdůraznil: „Žádné předpisy jsme neporušili - je mi trapně, že vám tohle všechno musím říkat.“

Fail to prepare...



When Marcelo Bielsa called an unexpected press conference to discuss 'Spygate', nobody was expecting an hour-long presentation on data analysis.



His staff watched all 51 of Derby's games last season, with each match taking four hours to analyse. pic.twitter.com/49NCDZyctq