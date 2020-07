El Loco čili... Blázen. Jak se stal trenérský svéráz Bielsa miláčkem Leedsu

Ten slavný klub trpěl. Spadl do druhé ligy, pak i do třetí, motal se v kruhu, měnil majitele a za čtrnáct let sedmnáctkrát oznamoval jméno nového trenéra. Takže když se na lavičku Leedsu United v létě 2018 posadil ten zvláštní chlapík s brýlemi a neforemnou postavou, který navíc nedokázal dát dohromady kloudnou větu v angličtině, většina fanoušků už jen zoufale mávla rukou.