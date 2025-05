Když vidíte, co si na hřišti dovolí, ani se vám nechce věřit, že mu je stále teprve sedmnáct let. Lamine Yamal zase jednou ohromil fotbalový svět a při svém stém startu za Barcelonu byl jednou z...

Měl trochu smůlu, že se toho ve středečním semifinále Ligy mistrů stalo tolik a jeho výkon možná poněkud zapadl. Ale neměl by! Denzel Dumfries se totiž velkou měrou podílel na tom, že si Inter Milán...

Parádní podívanou nabídlo úvodní semifinále Ligy mistrů mezi Barcelonou a Interem Milán a po výsledku 3:3 je směrem do odvety vše otevřené. Hosté vedli zásluhou Thurama a Dumfriese, ještě do...

Ženský fotbal? Výzva. Trenér Šmejkal o práci u repre i dceři Petra Čecha

Jsou to takřka přesně dva roky, kdy Daniel Šmejkal kývl na nabídku vést českou fotbalovou reprezentaci žen do 17 let. Po štacích u slávistické juniorky či v ligových Teplicích poprvé trénuje dívky....