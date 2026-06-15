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Do Mourinhova Realu patří Cucurella. Chelsea za něj obdrží 60 milionů eur

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  12:13
Španělský obránce Marc Cucurella přestoupil z Chelsea do Realu Madrid. Španělský klub o tom informoval na webu. Přestupová částka nebyla zveřejněna, podle médií by však mělo jít o 60 milionů eur (asi 1,5 miliardy korun).
Obránce Chelsea Marc Cucurella v souboji s útočníkem Brightonu Welbeckem.

Obránce Chelsea Marc Cucurella v souboji s útočníkem Brightonu Welbeckem. | foto: Reuters

Liverpoolský záložník Ryan Gravenberch (vlevo) a Marc Cucurella z Chelsea
Útočník Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace si kryje míč před Markem...
Obránce Daniel Mu&#241;oz z Crystal Palace (vlevo) a Marc Cucurella z Chelsea
Marc Cucurella z Chelsea dostává červenou kartu od rozhodčího Petera Bankese v...
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Cucurella s Realem podepsal smlouvu na šest let a stal se první posilou po návratu trenéra Josého Mourinha. K týmu se připojí po mistrovství světa, do kterého v pondělí se Španělskem vstoupí zápasem s Kapverdami.

Sedmadvacetiletý Cucurella působil v Chelsea od srpna 2022, kdy přišel z Brightonu. Před tím stříbrný medailista z olympijských her v roce 2021 nastupoval za rezervu Barcelony, Eibar nebo Getafe.

S Chelsea Cucurella v sezoně 2024/25 vyhrál Konferenční ligu, národnímu týmu před dvěma lety pomohl k triumfu na mistrovství Evropy. Se španělskou reprezentací byl také loni druhý v Lize národů.

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