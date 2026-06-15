Do Mourinhova Realu patří Cucurella. Chelsea za něj obdrží 60 milionů eur

Cucurella s Realem podepsal smlouvu na šest let a stal se první posilou po návratu trenéra Josého Mourinha. K týmu se připojí po mistrovství světa, do kterého v pondělí se Španělskem vstoupí zápasem s Kapverdami.
Sedmadvacetiletý Cucurella působil v Chelsea od srpna 2022, kdy přišel z Brightonu. Před tím stříbrný medailista z olympijských her v roce 2021 nastupoval za rezervu Barcelony, Eibar nebo Getafe.
S Chelsea Cucurella v sezoně 2024/25 vyhrál Konferenční ligu, národnímu týmu před dvěma lety pomohl k triumfu na mistrovství Evropy. Se španělskou reprezentací byl také loni druhý v Lize národů.