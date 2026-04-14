Kapitán mistrů světa z roku 1986 Maradona zemřel 25. listopadu 2020 v domácím léčení na srdeční selhání způsobené plicním edémem. Podle obžaloby byla na vině nedostatečná péče, a proto obvinila sedm zdravotníků ze zabití z nedbalosti.
Obviněni jsou Maradonův osobní lékař Leopold Luque, psychiatrička Agustina Cosachová, psycholog Carlos Díaz, koordinátorka zdravotní péče Nancy Forliniová a tři zdravotní sestry a pečovatelky. V případě odsouzení jim hrozí tresty vězení na osm až 25 let.
„Maradona byl ponechán svému osudu, odsouzený k úmrtí,“ uvedl jeden z žalobců Patricio Ferrari. Obžalované označil za „skupinu špatně připravených profesionálů, kteří neudělali nic pro to, aby zabránili Maradonově smrti“.
Obhájci obžalovaných tvrdí, že Maradona trpěl řadou zdravotních problémů a že nebyl spáchán žádný zločin. Hvězdný fotbalista měl za sebou i vinou užívání drog a alkoholu několik kolapsů, blízko smrti byl údajně už v letech 2000 a 2004.
„Obhajoba dokáže, že smrt pana Maradony byla bohužel výsledkem postupného zhoršování jeho zdraví a v jeden moment to prostě tělo vzdalo,“ uvedl Vadim Mischanchuk, právní zástupce Cosachové.
Soud původně začal už loni v březnu, ale po dvou měsících byl vrácen na začátek. Stalo se tak poté, co jedna ze tří soudkyň Julieta Makintachová odstoupila, protože vyšlo najevo, že se účastnila natáčení dokumentu o případu.