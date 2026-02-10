Ostříhá se konečně? Vlasatý fanda United potřebuje jednu výhru, proti bude i Souček

Autor:
  11:45
S velkou pravděpodobností jste o něm za ten necelý rok a půl slyšeli. Frank Ilett, fanoušek fotbalistů Manchesteru United, se proslavil sázkou, že si neostříhá vlasy, dokud jeho tým nevyhraje pět utkání v řadě. Teď, po 493 dnech, je nejblíž, co kdy byl. Potřebuje pouze úterní vítězství nad West Hamem (výkop ve 21.15).
Frank Ilett se narodil v Oxfordu a žije ve Španělsku. Ale od dětství fandí...

Frank Ilett se narodil v Oxfordu a žije ve Španělsku. Ale od dětství fandí Manchesteru United. | foto: https://www.instagram.com/theunitedstrand/

Frank Ilett na sociální sítích zaznamenává průběh své vlasové výzvy.
Frank Ilett, fanoušek Manchesteru United, jenž se proslavil „vlasovou“ výzvou.
Fanoušek Manchesteru United budí díky své vlasové výzvě rozruch
Frank Ilett před svým vlasovým dobrodružstvím (vlevo). Teď čeká, až United...
16 fotografií

„O té sázce samozřejmě vím. Řekly mi o ní děti, i když jako motivaci v kabině před hráči to asi nevyužiju. Ale chápu ten fenomén a pobavilo mě to,“ usmál se na pondělní tiskové konferenci kouč Michael Carrick.

Právě jemu dost možná Ilett bude děkovat za to, že se konečně zbaví vlasů, které mu momentálně na hlavě tvoří pomyslný květák.

„Carrick u kormidla a tyhle vlasy brzo půjdou dolů,“ nahrál nadšeně vzkaz na sociální sítě po sobotní výhře nad Tottenhamem (2:0).

theunitedstrand

Man United vs Spurs Match Reaction!

#manunited #manchesterunited #carrick #watchalong

7. února 2026 v 15:55, příspěvek archivován: 10. února 2026 v 10:17
oblíbit odpovědět uložit

Na jeho instagramovém profilu, kde svou cestu pravidelně dokumentuje, ho sleduje už více než milion uživatelů. Stal se z něj fenomén a s trochou nadsázky i jeden ze symbolů současného Manchesteru United, který se dlouho trápil.

Možná i proto z jeho sázky někteří hráči nemají úplnou radost.

„Nevnímám, jestli se někdo cizí potřebuje ostříhat. Řeším možná tak svoje vlasy a že se musím objednat. Ostatní mě nezajímá,“ odsekl v sobotu kapitán Bruno Fernandes.

„Původně jsem začal tuhle vlasovou výzvu jako takový vtip, abych trochu zlepšil náladu ostatním fanouškům United v těžkých časech,“ vysvětloval Ilett před pár měsíci.

Vlasová výzva. Fanoušek Manchesteru United se už 388 dní nestříhal. Dočká se?

Psal se 5. říjen 2024, když se Ilett naposledy ostříhal.

Věřili byste, že za tu dobu United nikdy neměli více než tři vítězství v řadě? I to se navíc povedlo jen dvakrát – nejprve začátkem ledna loňského roku a pak ještě v říjnu. Jednou však sérii přerušila prohra s Crystal Palace (0:2), poté remíza 2:2 s Nottinghamem.

To byl ještě na lavičce Rúben Amorim, kterého vedení v lednu odvolalo.

Zdálo se to jako unáhlený a nekoncepční krok. Léčba Carrickem, jenž přitom nastoupil pouze jako dočasný trenér, však zatím funguje.

Přišel a dokazuje, co jiným trvalo. Carrick vyhrál i potřetí, zůstane v United napevno?

United postupně porazili City (2:0) a Arsenal (3:2), první dva týmy v tabulce, pak ve vypjatém duelu Fulham (3:2) a naposledy zmíněný Tottenham. Teď zbývá West Ham.

Ilett však není jediný, kdo chce v úterní zápase utnout čekání. V případě reprezentačního záložníka Tomáše Součka sice není ani zdaleka tak dlouhé ale přece – od 8. listopadu čeká na vytoužený rekordní gól, díky němuž by se stal nejlepším českým střelcem v Premier League.

Momentálně se o první místo dělí s Patrikem Bergerem, oba mají 38 zásahů.

„Mám velkou motivaci být tím, kdo naši situaci zvrátí,“ řekl pro klubový web s ohledem na záchranářské starosti, které West Ham má. „Pokud se nám povede udržet ligu, bude to jedna z mých nejlepších sezon v kariéře.“

Záložník Tomáš Souček z West Hamu v utkání proti Chelsea

Londýnský celek je aktuálně osmnáctý, v posledních čtyřech utkáních však hned třikrát zvítězil a na sedmnáctý Nottingham mu už chybí jen tři body.

„Tohle není pozice, ve které bychom chtěli být. Tenhle klub miluju a je mým domovem. Všichni ale věříme, že se nám to povede,“ uzavřel Souček.

Výhru chtějí oba, dočkat se ale může pouze jeden.

Bude to Souček, nebo Ilett? Nebo zápas skončí remízou, se kterou však zcela spokojený nebude ani jeden z nich?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
