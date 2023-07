Manchester chce zázračného Dána. Ale dvě a půl miliardy nedáme, vzkazuje

Ten Hag chce mít totiž kádr kompletní co nejdříve. Do startu anglické ligy zbývají už jen necelé tři týdny.

Při pohledu na tabulku z loňské sezony, ve které United nastříleli nejméně branek z elitní šestky, posily do ofenzívy potřebuje.

„Čím dříve, tím lépe, to je jasné,“ citoval kouče server The Guardian. „Potřebujeme hráče zapracovat do systému. V ideálním světě už by tu všichni byli, ale v takové realitě nežijeme.“

Z velkých jmen zatím dorazil záložník Mason Mount z Chelsea a brankář André Onana z Interu Milán.

S ním je spojen osud českého gólmana Matěje Kováře. Po hostování ve Spartě se vrátil do United, ale kouč ho nevzal na turné do Spojených států. Český mistr by ho rád zpátky.

Pozice gólmana United netrápí, hledá hráče do ofenzívy. Vyhlédnutou posilou číslo jedna je Rasmus Höjlund. Hrotový útočník, dvacet let, dánský reprezentant.

Před rokem v létě přestoupil do Atalanty, kde ve dvaatřiceti ligových utkáních nastřílel devět branek a na čtyři přihrál. Jeden gól přidal v poháru. Před příchodem do Itálie stihl za loňské léto ještě šest gólů za Sturm Graz.

Zaujal i trenéra Kaspera Hjulmanda v reprezentaci, kde má bilanci šest startů, šest gólů. Vynikl z toho hattrick proti Finsku v kvalifikaci o Euro 2024.

Rasmus Höjlund

Přitom v Dánsku mezi dospělými odehrál sotva jednu sezonu, když se v lednu 2022 stěhoval do Štýrského Hradce. A v létě už byl v Bergamu.

Raketový start by ještě akceleroval další přestup. Jenže i pro velkokluby typu Manchesteru United je nyní příliš drahý.

Specializovaný server Transfermarkt u něj uvádí cenu přibližně pětačtyřiceti milionů eur, ale vzhledem k tomu, že má v Itálii smlouvu ještě na čtyři roky, Atalanta na oťukávání Manchesteru odpovídá jasně: „Chceme aspoň sto milionů eur.“

Je to takřka dvojnásobek ceny, za kterou šel nedávno z Itálie do United sedmadvacetiletý brankář Onana. Prověřený a zkušený.

Brankář André Onana z Interu Milán zasahuje proti střele Erlinga Haalanda z Manchesteru City.

I proto je reakce anglického celku zdrženlivá a za dánský talent nabízí milionů maximálně sedmdesát (1,7 miliardy korun). Za tolik přicházel třeba brankář Alisson do Liverpoolu, Rodri do Manchesteru City nebo letos v létě Mychajlo Mudryk do Chelsea.

Komfortní pozice Atalanty při vyjednávání a nedočkavý kouč nakonec mohou cenu vyšponovat skutečně vysoko. Podle BBC je určitá forma dohody blízko: „Nějaký pokrok jsme udělali, ale víte, jak to chodí,“ prohodil Ten Hag na předsezonním kempu v americkém San Diegu.

Pokud by nevyšel přestup Höjlunda, má mít Manchester připravenou nabídku ještě na čtyřiadvacetiletého francouzského reprezentanta Randala Kola Muaniho z Frankfurtu. Jenže ten je ještě dražší než Höjlund.

Rashford s Martialem nestačí?

Kdyby se Manchester nakonec rozhodl, že nechce utrácet šílené částky, bude se muset spolehnout na útočníky Marcuse Rashforda a Anthonyho Martiala.

První jmenovaný v loňské sezoně nastřílel 30 gólů, ten druhý se na jejím konci zranil, ale do začátku nové by měl být připravený.

V přípravě v útoku zaskakoval i Jadon Sancho, ale to není typický hrotový útočník, líp se mu hraje z křídla.

Navíc Ten Hag není podle britských médií zrovna nadšen z Martialova přístupu.

Útočník Marcus Rashford z Manchesteru United zasekává před Ezrim Konsou z Aston Villy.

„Jsme samozřejmě rádi, že ho tu máme. Když je připravený a správně nastavený, může týmu hodně přinést. Jenže to vyžaduje spoustu zodpovědnosti. Když ji hráč nemá..,“ přemítal kouč.

„Ale platným hráčem je. Doufám, že zůstane zdravý,“ doplnil.

Když se vedle Rashforda nepodaří nikoho dalšího probudit, může mít Manchester s produktivitou opět velký problém.

Nakonec zbývá jediné řešení. Otázkou zůstává, kolik milionů bude stát.