Dostane tři roky, slibovali. Tak ne, Amorim končí. A United už zase tápou. Proč?

Rúben Amorim, trenér fotbalistů Manchesteru United, sleduje výkon svých svěřenců v duelu s Brightonem. | foto: AP

David Čermák
  12:00
Všimli jste si, že jsou na tom úplně stejně? Osm výher. Sedm remíz. Pět porážek. Jedenatřicet bodů. A taky vyhazov pro trenéra během posledního týdne. Chelsea se s Enzem Mareskou rozloučila v první lednový den, Manchester United vypakoval Rúbena Amorima v pondělí dopoledne. A fotbalová Anglie má zase o čem mluvit.

Dva giganti, kteří mají patřit do špičky a hrát o titul, se trápí a hledají směr.

Copak Chelsea, ta byla naposledy mistrem před devíti lety. To United, s dvaceti tituly spolu s Liverpoolem nejúspěšnější anglický klub, čeká od léta 2013. Tedy od chvíle, kdy ohlásil konec sir Alex Ferguson, trenérský velmistr. Dalo se čekat, že si na život bez něj budou v Manchesteru chvíli zvykat. Ale že to potrvá tak nekonečně dlouho? V tom už musí být něco víc.

Boss Ratcliffe dokonce ještě před několika týdny ujišťoval: „Zaslouží si čas dokázat, že je skvělý trenér. Dám mu tři roky. Že bychom ho vyhodili dřív? To se nestane.“

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

Fotbalové přestupy ONLINE: Durosinmi už dorazil do Itálie, Chelsea oznámila trenéra

Sledujeme online
Rafiu Durosinmi se raduje po vstřeleném gólu v utkání s Duklou Praha.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

6. ledna 2026

Dokonale zapadá, pochvalují si v Liberci nového obránce. Chci být lídr, říká Drakpe

Augustin Drakpe pózuje na libereckém stadionu.

Už bez bývalé opory Michala Hlavatého, zato s nováčky Vojtěchem Sychrou a Augustinem Drakpem se v pondělí po dovolené sešli fotbalisté Liberce. Doma se příliš neohřejí, už ve středu odlétají do...

6. ledna 2026  11:45

Fotbalové přestupy ONLINE: Durosinmi už dorazil do Itálie, Chelsea oznámila trenéra

Sledujeme online
Rafiu Durosinmi se raduje po vstřeleném gólu v utkání s Duklou Praha.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

6. ledna 2026  11:39

Kim? Musí na vojnu, říká Skuhravý. Kouč řeší spíš systém než Lewandowského

Roman Skuhravý, trenér Slovácka, sleduje počínání svěřenců v zápase s Viktorií...

Nový asistent trenéra Václav Stráník, navrátilec z vlašimského hostování Štěpán Beran a uzdravený ofenzivní univerzál Pavel Juroška. To jsou zatím jediné „posily" fotbalistů Slovácka pro jarní řež o...

6. ledna 2026

Egypt zvládl osmifinále Afrického poháru národů v prodloužení, výhru pečetil Salah

Mohamed Salah poté, co dal gól v prodloužení osmifinále Afrického poháru národů.

Fotbalisté Egypta postoupili na africkém šampionátu v Maroku do čtvrtfinále po výhře nad Beninem 3:1 po prodloužení. Držitelé rekordních sedmi triumfů z Afrického poháru národů se v dalším duelu...

5. ledna 2026  20:22,  aktualizováno  22:17

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

5. ledna 2026  20:03,  aktualizováno  22:08

Sadílek po třech a půl letech opouští Spartu, odchází do polského Zabrze

Záložník Lukáš Sadílek posílil Górnik Zabrze.

Potká se s početnou českou kolonií, vždyť v polském Górniku Zabrze na něj čekají další tři krajané. Čtvrtým členem je nově devětadvacetiletý záložník Lukáš Sadílek, který po třech a půl letech...

5. ledna 2026  21:07

Zájem Slavie byl vysilující, popsal Kliment. Frydrych? Nechali jsme situaci uležet

Jan Kliment (9) slaví s Janem Navrátilem gól Olomouce proti Slavii.

V minulé sezoně se v Sigmě stal hvězdou. Z nechtěného útočníka v Plzni si Jan Kliment vykopal nominaci do reprezentace i titul ligového krále střelců. K tomu navíc dopomohl k triumfu Olomouce v MOL...

5. ledna 2026  20:10

Talent jako Haaland? Do Slavie míří Nor, který v šestnácti zaujal Evropu

Abel Cedergren poprvé pózuje jako nový hráč pražské Slavie.

Je to další zahraniční projekt s potenciálem. Fotbalová Slavia oznámila příchod šestnáctiletého norského útočníka Abela Cedergrena, mládežnického reprezentanta své země, z tamního druholigového...

5. ledna 2026  19:22

Teplice posílí „Zlatan" z Ostravy. Trénuje s nimi už i slávista Fully

Ostravský Tomáš Zlatohlávek a David Šimek z Pardubic se přetahují o míč.

Prvoligové fotbalové Teplice posílil útočník Tomáš Zlatohlávek. Pětadvacetiletý hráč přichází na Stínadla z Baníku Ostrava na přestup a už se připojil k týmu na soustředění ve Špindlerově Mlýně.

5. ledna 2026  18:22

Nejdražší přestup mezi českými kluby. Sparta získala útočníka Vojtu z Boleslavi

Matyáš Vojta, posila Sparty z Mladé Boleslavi.

Zrodil se nejdražší přestup mezi českými kluby. Fotbalová Sparta koupila z Mladé Boleslavi útočníka Matyáše Vojtu. Za jedenadvacetiletého mládežnického reprezentanta, který na podzim v lize nastřílel...

5. ledna 2026  16:04,  aktualizováno  16:39

Pardubice získaly Godwina, Hamzu, Mandouse i další dva slávisty

Mladoboleslavský brankář Aleš Mandous

Pardubické fotbalisty posílil nigerijský krajní bek Emmanuel Godwin. Dvacetiletý hráč přestoupil z druholigového švédského Trelleborgu a podepsal smlouvu do roku 2030. Východočeši to uvedli na...

5. ledna 2026  14:13,  aktualizováno  15:11

