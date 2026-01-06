Dva giganti, kteří mají patřit do špičky a hrát o titul, se trápí a hledají směr.
Copak Chelsea, ta byla naposledy mistrem před devíti lety. To United, s dvaceti tituly spolu s Liverpoolem nejúspěšnější anglický klub, čeká od léta 2013. Tedy od chvíle, kdy ohlásil konec sir Alex Ferguson, trenérský velmistr. Dalo se čekat, že si na život bez něj budou v Manchesteru chvíli zvykat. Ale že to potrvá tak nekonečně dlouho? V tom už musí být něco víc.
Boss Ratcliffe dokonce ještě před několika týdny ujišťoval: „Zaslouží si čas dokázat, že je skvělý trenér. Dám mu tři roky. Že bychom ho vyhodili dřív? To se nestane.“