Známý nápadník. Do United má jít kouč Amorim, už prý souhlasil s nabídkou

Podobně se o něm v minulosti už několikrát hovořilo.

Ostatně skoro před půl rokem měl být jedním z kandidátů na trenérské křeslo v Liverpoolu po odcházejícím Jürgenu Kloppovi. Různé zdroje to také braly jako téměř hotovou věc, než se této role ujal holohlavý Arne Slot, který sezonu rozjel parádně.

Ještě dříve měla Amorima na radaru také Barcelona, loni se prý vyptávaly také Chelsea nebo Tottenham. Nejblíž byl ale angažmá ve West Hamu, kde v dubnu prokazatelně absolvoval schůzku s vedením. Později se ve Sportingu omlouval, že jednal za zády svých šéfů.

A tak v Lisabonu zůstal.

Když v pondělí odpoledne v Manchesteru po dlouhém přešlapování skončil Erik ten Hag, stal se Amorim během chvíle kandidátem číslo jedna. Podle portugalských zdrojů respektovaného serveru The Athletic je trenér nové výzvě otevřený. Jiní už dokonce potvrzují jakousi dohodu, třeba anglický deník The Times píše o tom, že by měl Amorim nastoupit už o víkendu.

Všechno nakonec záleží na Sportingu, kde má mladý a ambiciózní Portugalec smlouvu ještě na dva roky. United by ho museli vyplatit, mluví se o částce kolem deseti milionů eur. „Což je ale v kontextu jejich drahé přestupové politiky jen kapka v moři,“ glosuje Simon Stone z BBC.

Oficiálně se zatím nic neví. Na pondělní tiskové konferenci Amorim otázku na Manchester United čekal, ale odpověděl stručně: „Nejsem připravený o tom mluvit.“

Známá není ani délka přechodného období, po kterou zůstane u týmu dočasný trenér Ruud van Nistelrooij, který povýšil z ten Hagova asistenta.

Jisté je, že hledání trenéra uprostřed podzimní části snadné nebude. A že podobná pozice pak plynule přejde na potenciálního dárce nového kouče. I kdyby nakonec Sporting kývnul, úplně jen tak to nebude.

Rúben Amorim

Zajímavou roli v tomto příběhu může nakonec mít i linka vedoucí z Lisabonu jen o malý krůček jinam, do Manchesteru City. Na konci sezony totiž obhájce anglického titulu opustí po dlouhých třinácti letech sportovní ředitel Txiki Begiristain. Klub už je na jeho odchod připraven a brzy ohlásil náhradu. Novým šéfem se stane Hugo Viana, a teď pozor, současný sportovní ředitel lisabonského Sportingu.

Není tajemstvím, že se trenér Pep Guardiola stále rozmýšlí, zda bude v City pokračovat. A kdyby přeci jen ne, dávalo by smysl, kdyby si Viana přivedl trenéra, se kterým byl v posledních letech nadmíru úspěšný.

Učil se od Mourinha a začínal bez licence

Vždyť Amorim hned v první sezoně vrátil po devatenácti letech mistrovskou trofej do Sportingu, další titul získal letos po dvouleté pauze.

„De facto sám dokázal celý Sporting přetvořit k obrazu svému,“ shodují se portugalští fotbaloví insideři. Znát je i Amorimova práce s mladíky, na jejichž prodejích celý klub vydělává.

Z Porra je aktuálně stálý obránce Tottenhamu, Nunes se pokouší prorazit v konkurenci Manchesteru City, Palhinha se z Fulhamu vyšvihl do Bayernu a za velké sumy odešli do Paris St. Germain Mendes nebo Ugarte.

Kromě toho si na pořád ještě velmi mladém trenérovi cení způsob komunikace, navíc mluví velmi dobře anglicky, což je velká výhoda. Chválí ho za propracovanou výstavbu hry, přímočarost, vysoký presink nebo tlak na soupeře.

Amorim se učil i od portugalského velikána Josého Mourinha, když ho jako trenérský benjamínek v roce 2018 okukoval na stáži. Jistě, bylo to právě v Manchesteru United.

Mezi profesionály začínal bez licence, nejdřív přebudoval třetiligový tým Casa Pia. Ke své rezervě ho lanařila Benfika, ale Amorim chtěl mít větší pravomoci a důležitější roli, takže ve stejné době raději kývl na nabídku Bragy. I tam začal v září 2019 u béčka, vyhrál sedm z prvních osmi zápasů a už v prosinci ho vedení povýšilo do první ligy.

Trenér Rúben Amorim nad hlavami fotbalistů Sportingu Lisabon, kteří i díky němu po devatenácti letech získali v roce 2021 portugalský titul.

Amorim (kvůli nedokončenému vzdělání oficiálně stále ještě asistent) během pár týdnů vytáhl Bragu z osmé příčky na třetí a k tomu oslavil vítězství v Taca de Liga, což je portugalský ligový pohár. A zničehonic ho za v té době šílených 10 milionů eur vykoupil Sporting navzdory tíživé finanční situaci a učinil z něj třetího nejdražšího trenéra ve své historii.

Experti i klubové legendy kroutily hlavou, ale on za čtyři roky dokázal, že navzdory věku a minimálním zkušenostem je schopný mít skvělé výsledky.

I proto po něm opakovaně pokukují ty největší světové značky.