Dusno na Old Trafford. United řeší krizi na hřišti i naštvané fanoušky

Na Old Trafford panovala dusná atmosféra. United ve středečním vloženém kole klopýtali proti Burnley a když v 56. minutě dostali gól na 0:2, na tribuny už to bylo příliš.

Diváci uráželi klubového šéfa Eda Woodwarda i rodinu Glazerů, která je majitelem klubu.

„Skandování fanoušků bylo totální ostudou. Bez ohledu na jejich názor na Eda Woodwarda není možné mu přát smrt,“ řekl šéfkomentátor BBC do éteru posluchačům.

„Poprvé jsem zažil, že atmosféra na stadionu byla k hráčům tak nevraživá,“ podotkl Darren Fletcher, dlouholetý záložník United.

„Pro mě je důležité, abychom drželi pohromadě. Fanoušci, hráči, klub. Pomozte, abychom mohli jít dopředu. Myslím si, že každý z nich ví, že překročil únosnou hranici,“ řekl kouč Solskjaer.

Manchester United po porážce 0:2 ve 24. kole sice zůstal na páté příčce, ale nepřiblížil se účasti v příštím ročníku Ligy mistrů a jen čtyři body ho dělí od čtrnáctého místa.

„Hlavou mi prochází spousta myšlenek, ale hlavně jsme zklamaní. Hráči během sezony udělali spoustu fantastické práce, ale dnes to nebylo dobré,“ podotkl kouč.

„Když jste v Manchesteru United, máte to privilegium, že hrajete za nejlepší klub na světě. Ale někdy projdete obdobím, jako je letos.“

Už ani Solskjaer, bývalý útočník United, není mezi všemi fanoušky oblíbený. Jejich výhrady rostou od podzimu, po porážce s Burnley se navíc mezi experty najdou hlasy, které by jeho angažmá nejpozději v létě ukončily.

„Vím, že se říká, že by měl dostat víc času, ale vždyť trénuje Manchester United. To je gigant,“ poznamenal v populárním televizním pořadu Match of the Day bývalý anglický reprezentant Martin Keown.

„Ne, myslím si, že by měl zůstat. Mužstvo je mladé, nezkušené, dolů ho táhnou velká očekávaní. Během ledna by měli získat dva zkušené hráče, aby sezonu zachránili,“ oponoval Phil Neville, bývalý hráč i trenér United.

Od vedení má norský kouč podporu.

BREAKING: Ole Gunnar Solskjaer has retained the support of the Manchester United board despite last night's loss to Burnley at Old Trafford. — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 23, 2020

United po odchodu legendárního trenéra Alexe Fergusona v létě 2013, kdy získali poslední a celkově dvacátý titul, prožili snad jednu dobrou sezonu. A to když před dvěma lety skončili pod José Mourinhem druzí. O rok dřív pod stejným koučem vyhráli Evropskou ligu. Jinak účast v Champions League už není pravidelná.

Solskjaer v prosinci 2018 nahradil právě Mourinha, v březnu následujícího roku podepsal tříletou smlouvu. Všechny nadchnul začátek angažmá: úchvatná vítězná série v Premier League a postup do čtvrtfinále Ligy mistrů.

Jenže pak se všechno zvrtlo. Ač to dlouho vypadalo, že se tým vměstná mezi elitní čtyřku, skončil až šestý a nezajistil si účast v Champions League.

A letošní ročník je všelijaký, jen ne úspěšný. Sice na začátku prosince United vyhráli derby na City, ale od té doby mají čtyři porážky a jen tři vítězství.

„Nevím, co si o hráčích United myslet. Většina z nich, které za posledních pět let přivedli, jako by se postupně zhoršovala. Mají nejslabší tým za posledních třicet let,“ prohlásil bývalý anglický reprezentant Peter Crouch.