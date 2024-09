Ronaldova kritika? Sám říká, že na titul nemáme. Názory mě netíží, míní ten Hag

Na reakci dlouho nečekal. Den poté, co se na adresu svého bývalého klubu vyjádřil hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo, přispěchal s odpovědí také kouč Manchesteru United. Že by snad neměl dostatečné ambice? „Nakonec tvrdí to samé, co já. Stačí si to vyjádření pořádně přečíst,“ kontroval Erik ten Hag.