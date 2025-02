Žádné obědy, dostanete jen ovoce! United dál šetří, zaměstnancům ruší teplá jídla

14:10

Když už se zdá, že Manchester United nemůže ničím překvapit, vedení jednoho z nejslavnějších fotbalových klubů světa jako by to považovalo za výzvu. Neustupuje z dlouhodobého trendu ušetřit a vymýšlí, jaké výdaje by ještě mohlo zkrouhnout. Poté, co vyhodilo přes dvě stovky zaměstnanců, se teď rozhodlo těm zbývajícím zrušit obědy. Nově dostanou maximálně pár kousků ovoce.