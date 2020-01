Už toho máme dost. Fanoušci United zaútočili na dům ředitele klubu

Skupina asi třiceti mužů se v úterý v noci shromáždila před domem v Cheshire. Woodwardovi vyhrožovala, házela přes vrata světlice a dům posprejovala.

Nikdo nebyl zraněn, incident vyšetřuje policie.

Podle britských médií Woodward ani jeho rodina nebyli doma.

Klub po útoku na Woodwarda oznámil, že viníkům hrozí doživotní zákaz vstupu na zápasy a trestní stíhání.

„Názor fanoušků je jedna věc, ale trestný čin, páchání škody a úmyslné ohrožení něčího života další. Pro to neexistuje omluva,“ uvedl klub v prohlášení.

This could quite easily be a PR stunt. A few days ago Neil Ashton was appointed by Woodward to “boost his status”. My guess is that it was setup to make people feel sorry for Woodward. Also the photo taken looks like it was perfectly positioned and shot with a proper camera. pic.twitter.com/HrbX1rOxm2