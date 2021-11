Možnosti pro United. Zidane nemá zájem, zláká klub Pochettina z Paříže?

Po nedělním odvolání Ole Gunnara Solskjaera je prestižní místo k dispozici.

Jmen, která s ním zahraniční média spojují, je spoustu. Zkušení trenéři i ti z progresivní nové vlny. Koučové na dočasný záskok, na srovnání kabiny, ale i varianty na delší období s vizí.

Jednou z možností měl být legendární Zinédine Zidane. Klub jej podle zdrojů BBC dokonce oslovil, ale někdejší záložník – momentálně volný – nemá v tuto chvíli zájem.

„Nemá chuť stát se trenérem United,“ píše uznávaný reportér Guillem Balague (mimo jiné autor oceňovaných knížek o Lionelu Messim i Cristianu Ronaldovi). „Je spojovaný s francouzskou reprezentací a Paris St. Germain a raději by zvažoval tyto možnosti, až budou reálné.“



Zidane je pojem, osobnost, muž, pod kterým zářil nejen Cristiano Ronaldo. V Realu Madrid během let 2016 až 2018 a 2019 až 2021 slavil tři triumfy v Champions League, získal i titul ve španělské lize.

Ale zjevně ho práce v Anglii neláká, navíc nevládne jazykem. Co s tím? Nabízí se varianta výhodná snad pro všechny strany: Mauricio Pochettino.



Sen šéfů Manchesteru United, kteří po argentinském odborníkovi toužili už před několika lety, když vyhazovali Josého Mourinha.

Teď představa ožívá znovu a z několika pohledů dává smysl.

Zaprvé: Pochettino podle informací Sky Sports, The Times či serveru Goal.com má zájem.

Zadruhé: těší se respektu od slovutného Sira Alexe Fergusona, s nímž má skvělý vztah.

A zatřetí: v létě mu vyprší smlouva v PSG, kde není příliš spokojený a nemá v klubu takové slovo, jaké by si představoval.

„Kdyby dostal tu možnost, myslím, že by rád přišel a podepsal pětiletou smlouvu,“ poznamenal expert Gary Neville ve vysílání Sky Sports. „V PSG naráží na sportovního ředitele Leonarda, jdou tam sezonu od sezony, je tam model ‚musíš vyhrát Ligu mistrů, nebo letíš.‘ To Pochettinovi podle mě nevyhovuje.“



Trenér, který Tottenham během pěti let dostal mezi anglickou smetánku, by v létě po vypršení kontraktu mohl zamířit do United a Zidane by zaujal jeho místo.

Zní to ideálně, že? Jenže vydrží vedení Manchesteru tak dlouho?

Tým, kterému aktuálně patří osmé místo s dvanáctibodovou ztrátou na vedoucí Chelsea, dostal dočasně na starost Solskjaerův asistent Michael Carrick, jenž by ho měl vést v úterním utkání Ligy mistrů proti Villarrealu.

Nahoře (zleva): Lucien Favre, Laurent Blanc. Dole: Rudi Garcia, Erik ten Hag.

A v kuloárech se hovoří i o jiných provizorních možnostech do konce ročníku. Volný je Lucien Favre, který si udělal jméno v Německu, či Rudi Garcia, který získal double v Lille a Lyon, který převzal na čtrnáctém místě, dotáhl do semifinále Champions League či do finále Francouzského poháru.



Uznávaný server The Athletic zmiňuje také Laurenta Blanca, bývalého obránce Manchesteru, který dříve vedl PSG i francouzskou reprezentaci a momentálně trénuje v Kataru, nebo Ralfa Rangnicka, jenž ale nedávno započal spolupráci s mládeží Lokomotivu Moskva. I zkušený Steve Bruce, legenda United, který naposledy vedl Newcastle, by si na dočasnou roli věřil.

A co se týče stálých, dlouhodobých variant, je číslem dva za Pochettinem nizozemský sympaťák Erik ten Hag, který s Ajaxem Amsterdam udivuje pohledným, ofenzivním fotbalem. I on by o práci v United měl zájem, ale také se mu nechce měnit působiště v rozjeté sezoně.