Téměř hotovo. Novým trenérem Manchesteru United bude Erik ten Hag z Ajaxu

BBC, The Times, The Athletic a další se odvolávají na zdroje přímo z klubu i trenérova okolí, ačkoliv samotný Manchester United odmítl informaci potvrdit.

Ten Hag by měl na lavičce nahradit provizorního trenéra Ralfa Rangnicka, jenž v listopadu převzal tým po odvolaném Ole Gunnaru Solskjaerovi.

Podle The Times je pro nizozemského trenéra na Old Trafford připravena smlouva na tři roky s následnou opcí. Úspěšný kouč vede Ajax od sezony 2017/18, s klubem získal dva tituly a v roce 2019 s ním postoupil do semifinále Ligy mistrů. Aktuálně s ním vede domácí soutěž o čtyři body před PSV Eindhoven.

BBC píše, že ten Hagův příchod nebude oficiálně potvrzen dřív než po nedělním finále Nizozemského poháru, ve kterém se Ajax utká Eindhovenem.

Pokud se nestane nic výjimečného, na ten Haga nečeká v United snadná práce. Nejúspěšnějšímu klubu anglických dějin se nedaří. V Lize mistrů vypadl už v osmifinále s Atlétikem Madrid a v Premier League je až na sedmém místě. Reálně hrozí, že nepostoupí do evropských pohárů.

Do toho se nejen v Anglii hovoří o neshodách mezi hvězdami v kádru a celkově napjaté atmosféře v zákulisí. V létě navíc vyprší smlouvy Paulu Pogbovi či Jessemu Lingardovi, nejistá je budoucnost Cristiana Ronalda, který po letním návratu jistě pomýšlel na víc než na dost možná neúspěšný boj o pohárové příčky.