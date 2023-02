Další katarský klub? Emír chce Manchester United, musel by přelstít UEFA

Američtí vlastníci, kterým United patří od roku 2005, oznámili úvahu nad prodejem v listopadu. Akcie okamžitě vyskočily i o dvacet procent a vyrojili se potenciální kupci.

Nejdřív Sir Jim Ratcliffe, dlouholetý fanoušek týmu, jeden z nejbohatších Britů a pán chemického koncernu Ineos, který stojí v pozadí stejnojmenné cyklistické stáje, Mercedesu ve formuli 1 či fotbalového Nice.

„Podnikli jsme formální kroky k zapojení do procesu koupě Manchesteru United,“ potvrdil deníku The Times mluvčí Ineosu.

Pak se krátce vážně mluvilo o Sixth Street, investiční společnosti z USA, jež však zanedlouho potenciální spojení s nejúspěšnějším klubem anglických dějin dementovala.

Nyní do hry vstupuje nesmírně silný hráč. Ale také kontroverzní a – což je rovněž podstatné – nikoli všemocný. Alespoň podle současných regulí.

Šejk Tamím bin Hamad Ál Thání, vládce Kataru, chce koupit Manchester United. Podle The Guardian nabízí čtyři a půl miliardy liber (přes 120 miliard korun), Glazerovi by si představovali o miliardu a půl více.

Argentinský kapitán Lionel Messi přebírá trofej pro vítěze mistrovství světa od prezidenta FIFA Gianniho Infantina a katarského emíra Tamíma bin Hamada Ál Tháního. (18. prosince 2022)

Jak známo, peníze v případě západoasijského emirátu nejsou problém.

Potíž by mohla nastat v souvislosti s pravidly UEFA. Ta totiž mimo jiné zapovídá start v evropských pohárech týmům, které mají totožného vlastníka, respektive majoritního podílníka. Tato rovina se rozebírala například po vstupu sparťanského majitele Daniela Křetínského do majetkové struktury West Hamu.

Lipsko a Salcburk Oba celky, za nimiž stojí gigant na poli energetických nápojů Red Bull, v Lize mistrů mohou hrát současně. UEFA totiž po dlouhém vyšetřování vyhodnotila, že žádná fyzická ani právnická osoba neměla rozhodující vliv na víc než jeden klub.

Katařané totiž prostřednictvím své investiční společnosti QSI (Qatar Sports Investments) koupili v roce 2011 francouzský kolos Paris St. Germain. Od loňského října jim patří také téměř 22 procent v Braze, to však řádům UEFA nevadí.

Zato volbě, v níž by si museli vybrat, jestli pošlou do skupiny Ligy mistrů PSG, nebo Manchester United, by zajisté nechtěli čelit.

Podle Guardianu ovšem existují kličky, jak na regule vyzrát. QSI je totiž financována investičním úřadem QIA (Qatar Investment Authority), a pokud by nabídku podala jiná společnost zastřešená QIA, například Katarská národní banka, je možné, že by se na ni tato omezení nevztahovala.

Zároveň platí, že Katařané si jsou moc dobře vědomi pravidel a hledají řešení. Podle zahraničních reportérů je možné, že vzroste tlak na UEFA, aby paragrafy pozměnila.

Navíc není tajemstvím, že Násir Al Chelajfí, prezident PSG a předseda QSI, si udržuje nadstandardní vztahy se šéfem UEFA Aleksanderem Čeferinem. Al Chelajfí zasedá ve výkonném výboru Evropské fotbalové unie a sympatie Čeferina si získal především razantně odmítavým postojem vůči projektu Superligy.

Další problematickou rovinou potenciálního převzetí Manchesteru United katarskými majiteli je samozřejmě ta etická, na což upozornila lidskoprávní organizace Amnesty International.

Ve svém prohlášení zmiňuje slovo sportswashing, které charakterizuje snahu autoritářských režimů zakrýt prostřednictvím sportu například porušování lidských práv, zvýšit si renomé, koupit si pozitivní reklamu.

Příklad? Katar, který vykořisťoval dělníky, uspořádal pompézní fotbalový šampionát. Rusko s Čínou za posledních patnáct let dohromady třikrát pořádaly olympijské hry. Saúdská Arábie koupila Newcastle a do své soutěže nalákala Cristiana Ronalda.

„V souvislosti s mistrovstvím světa a usilovnou snahou katarské vlády o nový blyštivý obraz země se zdá být velmi pravděpodobné, že případná nabídka na odkup Manchesteru United by byla jen pokračováním tohoto státem podporovaného sportswashingu,“ uvedla Amnesty International.

„Od nesmírně kontroverzního převzetí Newcastlu Saúdskou Arábií uběhl téměř rok a půl. Katarská nabídka je dalším varovným signálem pro vedení soutěže, aby reformovala vlastnická pravidla. Nejsme nutně proti zapojení finančních konsorcií napojených na stát do anglického fotbalu, ale pravidla by měla reflektovat lidská práva a nebýt příležitostí pro další vymývání mozků.“

Rodina Glazerových vlastní Manchester United od roku 2005, kdy je koupila za 790 milionů liber. Akvizici ovšem financovala z úvěru, který převedla na klub – a dluh rok od roku roste. Momentálně činí přes 18 miliard korun.

Američané navíc z United přímo odsávají peníze, které vyvádí do partnerské firmy. Proto jsou mezi fanoušky mírně řečeno velmi nepopulární.