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United jsou bez trenéra, Carrick neustál špatné výsledky. Přijde Pochettino?

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  11:59aktualizováno  12:03
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Michael Carrick, zdrcený kouč Manchesteru United, po porážce s italským Comem. | foto: ČTK

U fotbalistů Manchesteru United skončil trenér Michael Carrick. Vedení ho odvolalo kvůli špatným výsledkům, po nichž se slavný klub ocitl v sestupovém pásmu.

Pětačtyřicetiletý kouč se United ujal v lednu a v minulé sezoně je dovedl ke třetímu místu a návratu do Ligy mistrů. Nyní však slavný klub prožívá nejhorší vstup do ligové sezony od vzniku Premier League v roce 1992.

Z úvodních deseti kol získali United osm bodů a v tabulce jsou na sestupovém 18. místě. Jediné vítězství si připsali na konci srpna, poté osmkrát v řadě nevyhráli. Hůře vstoupili do nejvyšší soutěže naposledy v sezoně 1986/87, pak se v listopadu ujal týmu Alex Ferguson.

Našli United nového trenéra? Pokud Carrick skončí, nahradí ho prý Pochettino

Tým by podle médií mohl převzít Mauricio Pochettino. Argentinský kouč vede americkou reprezentaci, u které má smlouvu do mistrovství světa 2030. Za jeho uvolnění by United museli zaplatit asi 7,5 milionu liber (asi 219 milionů korun).

Čtyřiapadesátiletý Pochettino už v Anglii v minulosti trénoval. Za sebou má angažmá v Southamptonu, Tottenhamu nebo Chelsea. Bývalý stoper vedl také Espaňol Barcelona a Paris St. Germain.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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11. kolo

Manchester City vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
21.11. 13:30
  • 1.42
  • 4.96
  • 6.28
Aston Villa vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
21.11. 16:00
  • 1.75
  • 3.82
  • 4.32
Tottenham vs. Ipswich Town //www.idnes.cz/sport
21.11. 16:00
  • 1.54
  • 4.51
  • 5.17
Bournemouth vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
21.11. 16:00
  • 1.99
  • 3.50
  • 3.60
Coventry City vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
21.11. 16:00
  • 2.37
  • 3.59
  • 2.74
Chelsea vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
21.11. 16:00
  • 1.88
  • 3.71
  • 3.83
Newcastle United vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
21.11. 18:30
  • 5.18
  • 4.24
  • 1.57
Hull City vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
22.11. 15:00
  • 5.65
  • 4.53
  • 1.50
Liverpool vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
22.11. 17:30
  • 1.72
  • 4.17
  • 4.16
Brentford vs. Everton //www.idnes.cz/sport
23.11. 21:00
  • 2.06
  • 3.62
  • 3.28
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

10. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 10 9 0 1 15:5 27
2. BrightonBrighton 10 7 1 2 26:7 22
3. Manchester CityManchester City 10 7 0 3 21:13 21
4. LiverpoolLiverpool 10 5 3 2 14:10 18
5. ChelseaChelsea 10 5 1 4 19:16 16
6. EvertonEverton 10 4 4 2 12:10 16
7. BournemouthBournemouth 10 4 3 3 16:14 15
8. BrentfordBrentford 10 3 5 2 16:11 14
9. Leeds UnitedLeeds 10 3 5 2 10:8 14
10. Aston VillaAston Villa 10 3 4 3 14:17 13
11. TottenhamTottenham 10 3 3 4 10:11 12
12. Newcastle UnitedNewcastle 10 3 3 4 13:16 12
13. Hull CityHull City 10 2 5 3 11:11 11
14. Ipswich TownIpswich 10 3 2 5 15:20 11
15. FulhamFulham 10 2 4 4 10:12 10
16. NottinghamNottingham 10 2 3 5 9:13 9
17. Coventry CityCoventry 10 3 0 7 10:19 9
18. Manchester UnitedManchester Utd. 10 1 5 4 14:19 8
19. Sunderland AFCSunderland 10 2 2 6 8:17 8
20. Crystal PalaceCrystal Palace 10 2 1 7 10:24 7

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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