United jsou bez trenéra, Carrick neustál špatné výsledky. Přijde Pochettino?

Pětačtyřicetiletý kouč se United ujal v lednu a v minulé sezoně je dovedl ke třetímu místu a návratu do Ligy mistrů. Nyní však slavný klub prožívá nejhorší vstup do ligové sezony od vzniku Premier League v roce 1992.
Z úvodních deseti kol získali United osm bodů a v tabulce jsou na sestupovém 18. místě. Jediné vítězství si připsali na konci srpna, poté osmkrát v řadě nevyhráli. Hůře vstoupili do nejvyšší soutěže naposledy v sezoně 1986/87, pak se v listopadu ujal týmu Alex Ferguson.
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Našli United nového trenéra? Pokud Carrick skončí, nahradí ho prý Pochettino
Tým by podle médií mohl převzít Mauricio Pochettino. Argentinský kouč vede americkou reprezentaci, u které má smlouvu do mistrovství světa 2030. Za jeho uvolnění by United museli zaplatit asi 7,5 milionu liber (asi 219 milionů korun).
Čtyřiapadesátiletý Pochettino už v Anglii v minulosti trénoval. Za sebou má angažmá v Southamptonu, Tottenhamu nebo Chelsea. Bývalý stoper vedl také Espaňol Barcelona a Paris St. Germain.