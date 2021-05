United po odložení šlágru s Liverpoolem čekají tři zápasy v pěti dnech

United hájí druhé místo v tabulce, na kterém mají čtyřbodový náskok před třetím Leicesterem, jenž odehrál o zápas více.

V neděli se Manchester s Liverpoolem neutkaly, protože příznivci protestující proti americkým vlastníkům United vnikli až na plochu stadionu Old Trafford. Při násilnostech bylo zraněno šest policistů.

Kouč Solskjaer ve středu vyzval fanoušky, aby protestovali více civilizovaně.

„Musíme fanouškům naslouchat. Všichni na to mají právo, ale musí to být v poklidném civilizovaném duchu. Bohužel, když někam vniknete, jsou zranění policisté a bojí se o život, to už je za hranou. A když se to takhle vymkne, je to záležitost policie. Pak už to není o projevování názorů,“ uvedl norský trenér a bývalý útočník Manchesteru.