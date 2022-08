Nadšený ten Hag. Umíme hrát zas...ě dobrý fotbal, hlásil po výhře v derby

„Když se tyhle prvky v naší hře objeví, vidíte, co můžeme dokázat. Umíme hrát zas...ě dobrý fotbal,“ pokračoval anglicky nizozemský kouč a Dave Jones ze Sky Sports vysvětloval divákům, že na straně respondenta šlo možná o chybku v překladu.

Ať už ten Hag použil známé slůvko začínají na F cíleně, či ne, v zemi si jeho prohlášení vykládají jako vyjádření důvěry v tým. Ten přitom po minulých nezdarech – oprávněně – kritizoval, v médiích rezonovaly zprávy o tom, jak po potupném debaklu s Brentfordem (0:4) naordinoval fotbalistům místo volna běhání.

Proti Liverpoolu (2:1) byl k vidění úplně jiný Manchester. Odhodlaný, zarputilý, toužící po vítězství. Protivníka, který v minulé sezoně oba vzájemné zápasy ovládl s celkovým skóre 9:0, předčil v jeho vlastní disciplíně, přeběhal ho – jak v celkových kilometrech, tak v počtu sprintů.

To musí být přesně ta reakce, jakou si ten Hag představoval.

„Je to jenom začátek. Pořád můžeme předvádět daleko vyrovnanější výkony a být dopředu mnohem nebezpečnější. Takhle ale musíme hrát pořád, nejen proti Liverpoolu,“ upozornil trenér.

V pondělí večer se mu na Old Trafford vyplatila sázka na omlazenou sestavu. Místo Cristiana Ronalda, kapitána Harryho Maguirea, záložníka Freda nebo obránce Luka Shawa nastoupili Scott McTominay, Anthony Elanga či debutant v základní sestavě Tyrell Malacia.

„Máme určitý styl hry, ale taky konkrétní plán na každé utkání. Pokaždé se snažíme volbou hráčů reagovat i na soupeře, což jsme udělali i nyní. V sobotu proti Southamptonu může sestava vypadat zase úplně jinak. V sezoně nás čeká hodně zápasů, potřebujeme široký kádr, který bude vystupovat jako jeden tým,“ vysvětlil ten Hag.

Co se změn týče, projevily se i ty v defenzivě. Tah s nahrazením kapitána lze považovat za odvážný, stejně jako s ponecháním letní posily Lisandra Martíneze. Jen 175 centimetrů vysoký stoper se stal terčem posměchu, mnozí mu vyčítali, že se svými dispozicemi nemůže být vhodným typem pro anglickou Premier League.

Proti Liverpoolu byl argentinský obránce nejlepší na place.

I nasazení Ronalda až v 86. minutě ukazuje, že ten Hag si trucující hvězdou nenechá nabourat autoritu. Trenér nicméně poznamenal, že se sedmatřicetiletým Portugalcem, jenž požádal o odchod, nadále počítá.

„Během kariéry podával vždy vynikající výkony, a to hrál pod řadou trenérů s rozdílnými systémy hry. Proč by neměl zapadnout i do toho našeho? Jeho věk není žádný problém,“ dodal ten Hag po vítězství, jímž si fotbalisté Manchesteru alespoň trochu udobřili naštvané fanoušky, kteří před zápasem i během něj protestovali proti tomu, jak slavný klub řídí americká rodina Glazerů.