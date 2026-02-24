Kdo táhne United za Ligou mistrů? Mladík z Belgie i probuzený střelec za miliardy

United dál pádí za vysněným umístěním, které garantuje účast v Lize mistrů. Tam chyběli už dva roky, aktuálně jsou bez pohárů úplně.
Carrickova zatím stále dočasná mise pokračuje bez velkých prohlášení, zato s velkými výsledky. Aston Villa na třetím místě už je na dostřel tří bodů. Chelsea i Liverpool naopak o tři zaostávají.
Obrození United pod Carrickem trvá dál. Manchester zvládl i zápas na Evertonu
I díky Lammensovi, objevu této sezony.
„Byl zatraceně úžasný,“ citovala britská BBC Davida Moyese, známého trenéra Evertonu, který neopomněl oblíbené slůvko „bloody“ s procítěným skotským přízvukem.
Chvála na belgického brankáře, který do vysněného angažmá skočil v létě z Antverp, se sype ze všech stran. Renomovaný server The Athletic ho označil za letní nejdůležitější přestup United. A to měl za sebou teprve jednu jedinou sezonu mezi dospělými!
„Myslel jsem si, že takhle dobrý nebude,“ kroutil hlavou Moyes, jenž na zápas přichystal množství drsných standardních situací, při nichž hráči Lammense kolikrát vytlačili až za brankovou čáru.
„Přišlo mi to trochu moc, ale rozhodčí to nemají šanci řešit,“ vydechl Lammens, jeden ze dvou hrdinů pondělního večera.
Cunha ➡️ Mbeumo ➡️ ŠEŠKO!— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 23, 2026
Spolupráce letních posil Man United vyšla na jedničku! 🔥#EVEMUN - 0:1 pic.twitter.com/O5ybgdrkZT
Tím druhým byl slovinský útočník Benjamin Šeško, autor vítězné trefy.
Sprintoval skoro přes celé hřiště, utekl i obránci Tarkowskému, jenž se mu snažil marně běžecky vyrovnat, a ve vápně umístil přihrávku od Mateuse Cunhy. Ani se nezadýchal, roztáhl ruce a utíkal slavit. Navázal tak na vyrovnávací trefu na West Hamu (1:1), díky které je tým pod Carrickem stále neporažený, a na vítězný gól proti Fulhamu (3:2).
Šeškovi je dvaadvacet, Lammensovi o rok víc.
Zatímco první jmenovaný stál víc než dvě miliardy, ten druhý přišel proto, že kluboví manažeři stopli přání bývalého trenéra Rúbena Amorima, aby přivedli argentinského zkušeného reprezentanta Emiliana Martíneze. Místo něj dorazil benjamínek, který stál víc než půl miliardy.
Nejseš ty Schmeichel v přestrojení?
Přišel až na konci léta a na šanci si ještě počkal, v úvodu ročníku, během čekání na novou jedničku, totiž nastupoval turecký kolega Altay Bayindir, který kryl záda Onanovi.
Lammens se předvedl hned ve svém prvním zápase, když vychytal nulu při vítězství 2:0 nad Sunderlandem. Což fanoušci na tribuně za bránou oslavili novým pokřikem „Nejseš ty Schmeichel v přestrojení?“ čímž naráželi na Petera Schmeichela, výborného dánského brankáře, který s United vyhrál Ligu mistrů a pět titulů.
„Je to nádherný kompliment, ale musíte zůstat realisty. Nejsem žádný Schmeichel v přestrojení, jen obyčejný Lammens, který se snaží pomoct týmu,“ reagoval skromně.
Zápas proti Evertonu hodnotil jako jeden z expertů i jiný skvělý brankář United – Edwin van der Sar, který kromě Ligy mistrů má čtyři domácí tituly. Což se po utkání dozvěděl i Carrick, jeho bývalý spoluhráč.
„Teď musím být opatrný, protože bych je nerad srovnával, to si Sanne nezaslouží,“ stočil Carrick otázku jinam. „Od brankáře potřebujete, aby byl spolehlivý a důvěryhodný. Místo, aby chaos vytvářel, ho musí uklidňovat. On sice moc nemluví, ale je to opravdový tvrďák z ocele. Což všem vepředu pomáhá.“
I proto United drží sérii deseti ligových utkání bez porážky od roku 2021. I proto už se experti v čele s Jamiem Carragherem nebojí říct: „Nevěřím, že letos Ligu mistrů neudělají.“