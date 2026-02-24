Kdo táhne United za Ligou mistrů? Mladík z Belgie i probuzený střelec za miliardy

Autor:
  12:58
Vzpomínáte ještě na kamerunského gólmana Andrého Onanu, často kritizovanou jedničku Manchesteru United? Teď hraje v tureckém Trabzonsporu o třetí místo, zatímco jeho bývalý klub válčí o to samé umístění v anglické Premier League. V bráně nyní stojí belgický mladík Senne Lammens, který v pondělí zařídil perfektním výkonem vítězství 1:0 na Evertonu. Páté ze šesti zápasů pod dočasným koučem Michaelem Carrickem.
Senne Lammens, brankář Manchesteru United po utkání na Evertonu.

Senne Lammens, brankář Manchesteru United po utkání na Evertonu. | foto: Reuters

Brankář Senne Lammens z Manchesteru United boxuje míč z vápna během utkání na...
Trenér Manchesteru United Michael Carrick po výhře na hřišti Evertonu.
Gólová radost Benjamina Šeška z vedoucí branky na Evertonu.
Benjamin Šeško z Manchesteru United střílí gól na půdě Evertonu.
16 fotografií

United dál pádí za vysněným umístěním, které garantuje účast v Lize mistrů. Tam chyběli už dva roky, aktuálně jsou bez pohárů úplně.

Carrickova zatím stále dočasná mise pokračuje bez velkých prohlášení, zato s velkými výsledky. Aston Villa na třetím místě už je na dostřel tří bodů. Chelsea i Liverpool naopak o tři zaostávají.

Obrození United pod Carrickem trvá dál. Manchester zvládl i zápas na Evertonu

I díky Lammensovi, objevu této sezony.

„Byl zatraceně úžasný,“ citovala britská BBC Davida Moyese, známého trenéra Evertonu, který neopomněl oblíbené slůvko „bloody“ s procítěným skotským přízvukem.

Brankář Senne Lammens z Manchesteru United boxuje míč z vápna během utkání na Evertonu.

Chvála na belgického brankáře, který do vysněného angažmá skočil v létě z Antverp, se sype ze všech stran. Renomovaný server The Athletic ho označil za letní nejdůležitější přestup United. A to měl za sebou teprve jednu jedinou sezonu mezi dospělými!

„Myslel jsem si, že takhle dobrý nebude,“ kroutil hlavou Moyes, jenž na zápas přichystal množství drsných standardních situací, při nichž hráči Lammense kolikrát vytlačili až za brankovou čáru.

„Přišlo mi to trochu moc, ale rozhodčí to nemají šanci řešit,“ vydechl Lammens, jeden ze dvou hrdinů pondělního večera.

Tím druhým byl slovinský útočník Benjamin Šeško, autor vítězné trefy.

Sprintoval skoro přes celé hřiště, utekl i obránci Tarkowskému, jenž se mu snažil marně běžecky vyrovnat, a ve vápně umístil přihrávku od Mateuse Cunhy. Ani se nezadýchal, roztáhl ruce a utíkal slavit. Navázal tak na vyrovnávací trefu na West Hamu (1:1), díky které je tým pod Carrickem stále neporažený, a na vítězný gól proti Fulhamu (3:2).

Šeškovi je dvaadvacet, Lammensovi o rok víc.

Benjamin Šeško z Manchesteru United střílí gól na půdě Evertonu.

Zatímco první jmenovaný stál víc než dvě miliardy, ten druhý přišel proto, že kluboví manažeři stopli přání bývalého trenéra Rúbena Amorima, aby přivedli argentinského zkušeného reprezentanta Emiliana Martíneze. Místo něj dorazil benjamínek, který stál víc než půl miliardy.

Nejseš ty Schmeichel v přestrojení?

Přišel až na konci léta a na šanci si ještě počkal, v úvodu ročníku, během čekání na novou jedničku, totiž nastupoval turecký kolega Altay Bayindir, který kryl záda Onanovi.

Lammens se předvedl hned ve svém prvním zápase, když vychytal nulu při vítězství 2:0 nad Sunderlandem. Což fanoušci na tribuně za bránou oslavili novým pokřikem „Nejseš ty Schmeichel v přestrojení?“ čímž naráželi na Petera Schmeichela, výborného dánského brankáře, který s United vyhrál Ligu mistrů a pět titulů.

„Je to nádherný kompliment, ale musíte zůstat realisty. Nejsem žádný Schmeichel v přestrojení, jen obyčejný Lammens, který se snaží pomoct týmu,“ reagoval skromně.

Hráči Manchesteru United před důležitým zápasem na půdě Evertonu.

Zápas proti Evertonu hodnotil jako jeden z expertů i jiný skvělý brankář United – Edwin van der Sar, který kromě Ligy mistrů má čtyři domácí tituly. Což se po utkání dozvěděl i Carrick, jeho bývalý spoluhráč.

„Teď musím být opatrný, protože bych je nerad srovnával, to si Sanne nezaslouží,“ stočil Carrick otázku jinam. „Od brankáře potřebujete, aby byl spolehlivý a důvěryhodný. Místo, aby chaos vytvářel, ho musí uklidňovat. On sice moc nemluví, ale je to opravdový tvrďák z ocele. Což všem vepředu pomáhá.“

I proto United drží sérii deseti ligových utkání bez porážky od roku 2021. I proto už se experti v čele s Jamiem Carragherem nebojí říct: „Nevěřím, že letos Ligu mistrů neudělají.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

28. kolo

Wolverhampton vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
27.2. 21:00
  • 4.01
  • 3.68
  • 1.92
Bournemouth vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
28.2. 13:30
  • 1.80
  • 3.87
  • 4.35
Newcastle United vs. Everton //www.idnes.cz/sport
28.2. 16:00
  • 1.77
  • 3.94
  • 4.49
Burnley FC vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
28.2. 16:00
  • 4.50
  • 3.87
  • 1.78
Liverpool vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
28.2. 16:00
  • 1.39
  • 5.21
  • 7.30
Leeds United vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
28.2. 18:30
  • 4.98
  • 4.32
  • 1.64
Fulham vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
1.3. 15:00
  • 2.09
  • 3.55
  • 3.28
Arsenal vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
1.3. 17:30
  • 1.61
  • 4.11
  • 4.97
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

27. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 28 18 7 3 56:21 61
2. Manchester CityManchester City 27 17 5 5 56:25 56
3. Aston VillaAston Villa 27 15 6 6 38:28 51
4. Manchester UnitedManchester Utd. 27 13 9 5 48:37 48
5. ChelseaChelsea 27 12 9 6 48:31 45
6. LiverpoolLiverpool 27 13 6 8 42:35 45
7. BrentfordBrentford 27 12 4 11 40:37 40
8. BournemouthBournemouth 27 9 11 7 43:45 38
9. EvertonEverton 27 10 7 10 29:31 37
10. FulhamFulham 27 11 4 12 38:41 37
11. Newcastle UnitedNewcastle 27 10 6 11 38:39 36
12. Sunderland AFCSunderland 27 9 9 9 28:33 36
13. Crystal PalaceCrystal Palace 27 9 8 10 29:32 35
14. BrightonBrighton 27 8 10 9 36:34 34
15. Leeds UnitedLeeds 27 7 10 10 37:46 31
16. TottenhamTottenham 27 7 8 12 37:41 29
17. NottinghamNottingham 27 7 6 14 25:39 27
18. West HamWest Ham 27 6 7 14 32:49 25
19. Burnley FCBurnley 27 4 7 16 29:52 19
20. WolverhamptonWolves 28 1 7 20 18:51 10

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. Ve 23. kole zvítězili doma nad Libercem 1:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok v čele na osm bodů před Spartou, kterou navíc čeká...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta získala s předstihem maďarského stopera

Sledujeme online
Viktor Vitályos, nová posila fotbalové Sparty.

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

Olomouc - Lausanne 1:1, domácí měli šancí na deset gólů, jedinou proměnil Šturm

Olomoucký útočník Danijel Šturm střílí gól v utkání Konferenční ligy proti...

Olomoučtí fotbalisté si vypracovali příležitostí snad na deset branek, ale dokázali proměnit jedinou. A to ještě se štěstím. Proto v úvodním utkání play off Konferenční ligy doma s Lausanne pouze...

Ostravský Holzer uznává: Pro nás i fandy je to teď těžké období

Ostravský záložník Daniel Holzer míří za míčem stejně jako Johannes Eggestein z...

Každý z ostravských fanoušků čekal, že fotbalisté Baníku v neděli porazí Mladou Boleslav a odrazí se od spodních příček první ligy. Leč duel skončil 0:0, přičemž Ostravští mají před poslední Duklou...

24. února 2026  13:29

Byla to příprava, krotí kouč fotbalové Vysočiny paniku po nevydařené zimě

Jihlavský trenér Jiří Lerch

Generálka měla uklidnit. Místo toho přidala další otazníky. Druholigoví fotbalisté FC Vysočina v závěru zimní přípravy výsledkově narazili. Po dvou nulách na soustředění v Turecku Jihlava nezvládla...

24. února 2026  13:17

Kdo táhne United za Ligou mistrů? Mladík z Belgie i probuzený střelec za miliardy

Senne Lammens, brankář Manchesteru United po utkání na Evertonu.

Vzpomínáte ještě na kamerunského gólmana Andrého Onanu, často kritizovanou jedničku Manchesteru United? Teď hraje v tureckém Trabzonsporu o třetí místo, zatímco jeho bývalý klub válčí o to samé...

24. února 2026  12:58

Milly, ty že jsi nudný? Bral 70 liber, učil se znovu chodit. Teď je z Milnera rekordman

Premium
James Milner z Brightonu je rekordmanem v počtu zápasů v Premier League.

Když se ještě jako teenager rozkoukával v Newcastlu, trénoval ho vážený pan Bobby Robson, ročník 1933. Teď, kdy už se přehoupl přes čtyřicítku, ho v Brightonu vede Fabian Hürzeler, rok narození 1993....

24. února 2026

Neurvali ani bod, osmkrát inkasovali. Karvinští odmítají, že by byli v krizi

Jablonecký Lamin Jawo v souboji s karvinským Sahmkouem Camarou.

Mají šance, předvádějí kvalitní výkony, leč v dosavadních čtyřech zápasech jarní části první ligy fotbalisté MFK Karviná neurvali ani bod a skóre mají 1:8. Je pro ně nynější série porážek hodně...

24. února 2026  11:37

Od knedlíků k velkým plánům. Ústí a liga? Do tří čtyř let reálné, věří Peterka

Teplice, 6. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, fotbalová příprava. Jan...

Když v ústecké druholigové kabině šéfoval naposledy, občas nosil spoluhráčům knedlíky. Firmu na jejich výrobu už Jan Peterka nevlastní, ale jeho role po zimním comebacku z pražské Dukly znovu nebude...

24. února 2026  11:28

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

24. února 2026  11:02

Před bránou nám chybí verva, mrzí pardubického tahouna Hlavatého

Michal Hlavatý na prvním tréninku v Pardubicích. (14. ledna 2026)

Hned po svém návratu do fotbalových Pardubic občas mluvil o tom, že zažívá v podstatě na chlup stejnou situaci jako v roce 2024 při příchodu do Liberce. Severočeši z něj tehdy udělali hlavní tvář...

24. února 2026  10:58

Obrození United pod Carrickem trvá dál. Manchester zvládl i zápas na Evertonu

Gólová radost Benjamina Šeška z vedoucí branky na Evertonu.

Fotbalisté Manchesteru United zvládli pondělní dohrávku 27. kola anglické Premier League. Na hřišti Evertonu zvítězili 1:0 díky gólu střídajícího Benjamina Šeška. Manchester díky výhře poskočil na...

23. února 2026  20:50,  aktualizováno  23:23

Coufal splnil poslední přání fanouškovi s onemocněním ALS. Dovezl rodině dresy

Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal se snaží přihrát přes Harryho Kanea z...

Fotbalový reprezentant Vladimír Coufal splnil poslední přání fanouškovi, který podlehl amyotrofické laterální skleróze (ALS). Lubomír Šerl si těsně před smrtí přál pro vnuky podepsané dresy Slavie,...

23. února 2026  17:39

Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví
Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví

Plenky a plenkové kalhotky od značky Moltex Pure & Nature jsou navrženy s ohledem na zdraví a pohodlí. Žádné kompromisy mezi kvalitní péčí, savostí...

Prestianni jako Kúdela. Za údajný rasismus mu na odvetu předběžně zastavili činnost

Křídelník Realu Madrid Vinícius Júnior (vpravo) se snaží obejít Gianluku...

Argentinský útočník Gianluca Prestianni z Benfiky Lisabon si ve středečním odvetném utkání play off Ligy mistrů na stadionu Realu Madrid nezahraje. Etická a disciplinární komise UEFA mu předběžně...

23. února 2026  16:14

Může Slavia přijít o fotbalový titul? Ztrátu sedmi bodů v minulosti nikdo nesmazal

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Po nedělní bezbrankové remíze v Plzni se už sparťanští fotbalisté v boji o titul v Chance Lize nemohou spolehnout jen na své síly, ale musí doufat ve ztrátu Slavie. V samostatné české historii se ale...

23. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.