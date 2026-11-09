Pacient z Old Trafford zatím dýchá, ale jak dlouho? United ví, že bojují o záchranu

Po třech minutách zápasu 0:2, do přestávky pracně srovnáno. A krátce po zahájení druhé půle zase rychle 2:4.
Fanoušci, kteří s transparenty namířenými proti členům klubového vedení, pokračovali v protestech, nadávali. Bučeli na vlastní hráče, při střídání vypískali obránce Dalota, jenž zavinil zbytečnou penaltu. A mnozí z nich pak ani neviděli senzační comeback a dva góly v nastaveném čase, protože z hlediště raději prchli dřív.
Co vlastně konečný výsledek 4:4 znamená? Bod záchrany pro kouče Carricka? Bod, který by mohl leklé mužstvo probudit?
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Spíš to vypadá na regulérní boj o záchranu.
Těžko se hledají slova, kterými by šlo popsat bahno, v němž se kolos z Manchesteru topí. Podzim co podzim dře dno a překonává vlastní negativní rekordy: v posledních dvou letech s portugalským koučem Amorimem a předtím i s Nizozemcem Ten Hagem.
Nyní se opakuje totéž s koučem Carrickem, který má přitom u publika na Old Trafford paradoxně podporu.
Všimli jste si, jak ho i po mizerných výsledcích z poslední doby fandové opakovaně vytleskali, zatímco svou zlobu obrátili směrem k hráčům. Ze všeho nejvíc jim vadí vedení, které (v jejich očích) diletantskými kroky vede slavný klub už roky do tmy.
Vždyť United druhou podzimní reprezentační pauzu stráví v sestupovém pásmu, o pouhý bod před posledním Crystal Palace, což je po deseti odehraných kolech stěží uvěřitelný fakt.
I proto je jasné, že se v kancelářích budoucnost trenéra bude opět řešit
„Opravdu?“ jako by se rozrušený Carrick divil dotazu reportéra Patricka Davisona ze Sky Sports.
„Vy mi říkáte mi, co si myslíte,“ reagoval dál. „Ale já mám naprosto jasno, jakým směrem se klub musí vydat. Musí vyhrávat zápasy.“
Jenže právě to United pod Carrickem zvládli pouze třikrát z patnácti pokusů.
Je k nevíře, co se s mužstvem přes léto stalo. Od ledna do konce minulé sezony vyhráli United pod Carrick dvanáct ze sedmnácti zápasů, skončili třetí v tabulce, na Old Trafford znovu zní slavná znělka Champions League.
Po zpackaném letním přestupovém období se však vrátila deprese, a to ještě silněji než dřív.
Když hlasatel před každým utkáním vítá fanoušky naučenou frází o divadle snů a domově nejlepšího klubu světa, zní to jako nepovedená ironie.
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Carrick se po fiasku omlouval, pak odrážel kritiku kapitána: Kdo neběhá, nevyhraje
Takhle hluboko přece Manchester United nebyl v tabulce od roku 1986, kdy bylo Carrickovi pět let. Kromě tří výher posbíral tým pět remíz a sedm porážek, což je zoufalá bilance. Na druhou stranu: poslední dva zápasy naznačily, že pacient sice leží v kritickém stavu, ale pořád ještě dýchá.
Ve středu nejdřív United ve druhém poločase senzačně otočili domácí duel Ligy mistrů proti AS Řím z 0:2 na 3:2. A v neděli se probrali z mrákot hned dvakrát, když nejprve srovnali na 2:2 a pak znovu i na 4:4.
Že střídající hrdina Dorgu, který měl v nastavení asistenci i gól, vyrovnání neoslavoval, nepřekvapilo: „Nejsem šťastný, protože naše situace je hrozná. Musíme společně bojovat, abychom se z té situace dostali.“
Ale půjde to?
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Sto tisíc fanoušků pod obřím deštníkem. Jak bude vypadat nový stadion United
Zatímco jeden z klubových bossů Sir Jim Ratcliffe prosazuje stavbu hypermoderního stadionu pro 100 tisíc diváků, který díky zvláštní střešní konstrukci připomíná obří šapitó, fanoušci se veřejně bouří: „Nechceme nový stadion, chceme nové majitele.“
A k tomu nejlépe i staré dobré United, na které se pomalu zapomíná. Vrátí se někdy?