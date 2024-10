Ten Hag skončil v Manchesteru United, tým dočasně přebírá van Nistelrooij

Manchester United po nedělní porážce 1:2 na West Hamu v Premier League klesnul na čtrnáctou příčku. Z devíti ligových duelů vyhrál jen tři, vstřelil osm branek a má třetí nejhorší ofenzivu celé soutěže.

Podle představ se navíc týmu nedařilo ani v Evropské lize, kde třikrát remizoval s Twente, Portem a naposledy také s Fenerbahce.

Byl to dlouho očekávaný a v posledních dnech oddalovaný krok.

„Erikovi jsme vděční za všechno, co během svého působení pro klub udělal, a přejeme mu jen to nejlepší do budoucna,“ sdělil klub v krátkém prohlášení.

Zároveň upřesnil, že van Nisterlooij, který v Manchesteru United v minulosti úspěšně působil jako hráč a realizační tým rozšířil až před aktuální sezonou, by měl být pouze dočasnou variantou: „Nového hlavního trenéra mezitím hledáme.“

Erika ten Haga (vpravo) na lavičce Manchesteru United dočasně nahradí jeho asistent Ruud van Nistelrooij (vlevo).

Kdo to bude?

Vždyť teprve před pár dny šéfům z Old Trafford zmizel jeden z předních kandidátů: Thomas Tuchel, který byl s Manchesterem United spojovaný už v létě, se stal koučem anglické reprezentace.

Roberto de Zerbi, na kterého se v klubu podle serveru The Athletic po skončení minulé sezony rovněž vyptávali, je zase vázaný v Marseille. Mauricio Pochettino nedávno přijal nabídku vést národní tým Spojených států a Thomas Frank či Marco Silva slibně rozjeli sezony v Brentfordu, respektive Fulhamu.

Těžko říct, na co vedení slavného klubu v čele šéfem chemického kolosu Ineos Sirem Jimem Ratcliffem tak dlouho čekalo.

Ten Hag sice v květnu ve finále Anglického poháru porazil Manchester City a po Ligovém poháru získal svou druhou trofej, jenže v Premier League zůstal s týmem až na osmé příčce.

Aktuální sezonu pak odstartoval ještě hůř.

„Za posledních jedenáct let se v klubu vystřídalo mnoho trenérů a žádný z nich bohužel nebyl příliš úspěšný. Je jasné, že prostředí musíme změnit. Nechci nikoho obviňovat, spíš se soustředím na to, abychom se posunuli vpřed a abychom z mužstva vymáčkli nejlepší,“ řekl před časem zmiňovaný Ratcliffe, který do klubu vstoupil loni o Vánocích.

Řeší se nový stadion, protože legendární Old Trafford pomalu chátrá a zatéká do něj. Nutná je i přestavba tréninkového centra Carrington, které čeká na více než miliardovou investici.

Fanoušky ale logicky nejvíc trápilo to, co týden co týden sledují přímo na trávníku.

Tým nemá v podstatě žádnou tvář ani zřetelnou kostru, o níž by se mohl opřít. Opakují se individuální chyby, fanouškům vadil leckdy až ležérní přístup hvězd korunovaný nejasnými kroky a zmatenými vyjádřeními hlavního trenéra, který dost času trávil obhajobou sebe sama.

Schválně, kolikrát jste z jeho úst slyšeli, že po Manchesteru City vyhrál během svého působení v Anglii nejvíc trofejí?

Vzhledem k obřím injekcím do kádru, jejž posílili Ten Hagovi bývalí svěřenci z úspěšného týmu Ajaxu, se čekalo víc. Čtyřiapadesátiletý Nizozemec utratil za posily pro United v přepočtu takřka dvacet miliard korun, což je ve srovnání s jeho předchůdci suverénně nejvíc.

Ten, který přijde po Ten Hagovi, bude už šestým stálým trenérem Manchesteru United od roku 2013, kdy odešel do důchodu Sir Alex Ferguson.

Je přitom paradoxní, že by klub holohlavého kouče nejspíš podržel, kdyby zvládl nedělní utkání na West Hamu.

V něm fotbalisté United nedokázali v první půli proměnit ani ty nejvyloženější šance a nakonec padli kvůli penaltě, nad kterou žasla celá Anglie.

Nespočítali byste, kolikrát hlavní rozhodčí David Coote ten záběr na videu viděl. Desetkrát? Víckrát? V plné rychlosti i na zpomalených záběrech. Jako by ani on sám nebyl na začátku nastaveného času přesvědčený o tom, co právě udělal.

Domácí z pokutového kopu vstřelili vítězný gól a rivala vystřídali na třináctém místě tabulky. O den později měl tenhle výsledek fatální dohru pro samotného Ten Haga.

„Tohle ale přece není a ani nemůže být zjevná chyba,“ zlobil se ještě v neděli. „Potřetí v sezoně kvůli sudím cítíme křivdu a nespravedlnost. Má to obrovský dopad na náš tým, naše výsledky a naše postavení v tabulce. Není to správné,“ pokračoval.

K penaltám se často hodí jedna otázka: měla být odpískaná? 🤔#WHUMUN - 2:1 pic.twitter.com/Ap7FbOXF07 — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) October 27, 2024

Co přesně mu v neděli vadilo? Domácí Ings a hostující de Ligt se vrhli za poskakujícím balonem v pokutovém území. Pořádně ho netrefili ani jeden. Došlo ke srážce, při které útočník přepadl přes nohu obránce, jenž se snažil za každou cenu kontaktu vyhnout.

Coote to musel vidět, a proto nechal pokračovat ve hře. Jenže zkušenější kolega Michael Oliver, mezinárodní sudí, který seděl u videa, to zviklal.

„S rozhodčími jsem mluvil, ale už se rozhodli. Ve fotbale nikdo nevezme takový verdikt zpátky,“ krčil rameny trenér United.

Ani ne o čtyřiadvacet hodin později už byl Ten Hag bez práce.