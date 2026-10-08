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Přichází United o talent? Mladík chtěl v 15 hrát Ligu mistrů, naštval se a řeší odchod

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  13:31

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JJ Gabriel v dresu Manchesteru United v zápase Youth League. | foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Je takřka jisté, že se o něm v příštích letech bude psát. Buď jako o velkém talentu, kterého si fotbalový Manchester United nechal utéct, nebo o klukovi, jenž si v šestnácti letech pokazil kariéru. Seznamte se, JJ Gabriel.

Celým jménem Joseph Junior Andreou Gabriel.

Šestnáctiny oslavil před dvěma dny, už nějakou dobu však řeší odchod ze slavného klubu. Proč?

Desátého září hrál Manchester United úvodní zápas Ligy mistrů proti arménskému celku Sabah Baku a Gabriel spolu se svými rodiči a agentem požádal vedení klubu, aby si zahrál alespoň 20 minut.

Vyhověno mu ale nebylo. United po nepřesvědčivém startu sezony nechtěli riskovat, Gabriel navíc nefiguroval v kádru pro poháry. Místo toho dle očekávání nastoupil v Youth League za mládežnický výběr a z pozice ofenzivního záložníka vstřelil hattrick.

JJ Gabriel v dresu Manchesteru United pózuje s míčem poté, co vstřelil hattrick...
JJ Gabriel v dresu Manchesteru United slaví gól v zápase Youth League.

To ale nejspíš byly jeho poslední minuty v klubu, další den totiž podal oficiální žádost o přestup.

„Měli bychom v této situaci postupovat opatrně, vždyť je mu teprve patnáct let,“ komentoval tehdy trenér Michael Carrick.

Samotný fakt, že se na tak mladého hráče ptají novináři na tiskové konferenci trenéra A-týmu, vám naznačí, jak moc Anglie tímhle případem žije.

Gabriel je považován za jeden z největších talentů akademie United, kterému se věští velká budoucnost. Proto o něj už projevil zájem nejeden velkoklub v čele s Realem Madrid, Barcelonou, PSG či Manchesterem City. Samotný hráč už prý dokonce letěl do Španělska.

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A ač před třemi dny United zveřejnili týmovou fotku, kde Gabriel figuruje mezi dalšími hráči A-týmu, jeho odchod je považován za nevyhnutelný.

Ale opravdu United musí smutnit?

Postupně totiž vycházejí najevo detaily, kterak Gabriel, potažmo jeho rodina a agent, na klub přehnaně tlačily.

Před sezonou se hráč například nedostavil na sraz výběru do jedenadvaceti let, protože rodiče byli přesvědčení, že je to pod jeho úroveň. Místo toho požadovali, aby se připravoval s áčkem. Když se tak stalo, a Gabriel si dokonce odbyl debut v závěru přípravného utkání s Atlétikem Madrid, opět přišla stížnost. Tentokrát na minutáž, jelikož osm minut prý bylo málo.

„United cítí, že udělali maximum pro to, aby Gabriel i jeho rodina měli jasnou představu o jeho kariérním posunu,“ tvrdí britská televize Sky Sports.

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Proto Gabriel pózoval s prvním týmem, měl speciální individuální plán a pravidelně docházel za doktory, kteří se starají o hráče Premier League.

Ani to nestačilo. Jakmile nedostal požadovanou šanci v Lize mistrů, začal řešit odchod.

Jenom pro srovnání – dvacet minut nedostal při svém debutu ani Lamine Yamal, největší fotbalový talent poslední doby. Ten navíc dva a půl měsíce před šestnáctými narozeninami nastoupil „jen“ v závěru vyhraného ligového zápasu s Betisem (4:0) a na další šanci čekal až do následujícího ročníku.

Je klidně možné, že z United odchází talent Yamalova kalibru, což by je mohlo mrzet.

Nebo se nakonec ukáže, že přehnané ambice Gabrielovi pokazily kariéru.

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6. kolo

Arsenal vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
10.10. 13:30
  • 1.38
  • 4.88
  • 8.53
Ipswich Town vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 2.79
  • 3.58
  • 2.45
Aston Villa vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 2.63
  • 3.59
  • 2.58
Sunderland AFC vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 3.03
  • 3.57
  • 2.30
Chelsea vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 1.71
  • 4.25
  • 4.53
Manchester United vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
10.10. 18:30
  • 1.70
  • 4.35
  • 4.47
Crystal Palace vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
11.10. 15:00
  • 2.70
  • 3.34
  • 2.66
Hull City vs. Everton //www.idnes.cz/sport
11.10. 15:00
  • 3.75
  • 3.46
  • 2.05
Liverpool vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
11.10. 17:30
  • 2.65
  • 3.78
  • 2.47
Coventry City vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
12.10. 21:00
  • 3.44
  • 3.65
  • 2.08
Kompletní los
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5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 5 5 0 0 13:5 15
2. ArsenalArsenal 5 4 0 1 8:4 12
3. BrightonBrighton 5 3 1 1 16:5 10
4. BrentfordBrentford 5 2 3 0 10:4 9
5. Leeds UnitedLeeds 5 2 3 0 7:3 9
6. LiverpoolLiverpool 5 2 3 0 7:4 9
7. EvertonEverton 5 2 3 0 6:3 9
8. Hull CityHull City 5 2 2 1 6:4 8
9. Newcastle UnitedNewcastle 5 2 2 1 9:9 8
10. ChelseaChelsea 5 2 1 2 10:12 7
11. Ipswich TownIpswich 5 2 0 3 7:11 6
12. Manchester UnitedManchester Utd. 5 1 2 2 8:8 5
13. NottinghamNottingham 5 1 2 2 4:5 5
14. Sunderland AFCSunderland 5 1 1 3 6:10 4
15. Crystal PalaceCrystal Palace 5 1 1 3 6:11 4
16. Aston VillaAston Villa 5 1 1 3 4:9 4
17. BournemouthBournemouth 5 0 3 2 6:8 3
18. Coventry CityCoventry 5 1 0 4 1:10 3
19. FulhamFulham 5 0 2 3 5:8 2
20. TottenhamTottenham 5 0 2 3 2:8 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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