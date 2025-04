Tribuny stadionu Old Trafford během derby mezi Manchesterem United a City. | foto: ČTK / imago sportfotodienst / Conor Molloy, ČTK

„Seděl jsem tady ještě dřív, než jste se vy narodili!“ držel hrdě jedenaosmdesátiletý senior nad hlavou ceduli během nedělního městského derby se City.

V poslední sezoně, kterou si ještě užije ze své sedačky.

Před dalším ročníkem bude muset svůj perfektní výhled přímo na středu hřiště opustit. Blízko měl k lavičkám, hráčům i trenérům. Lepší místa byste na sedmdesátitisícovém stánku pohledali.

Tahle sedadla klub nově věnuje sponzorům, kteří za ně štědře zaplatí, a zmírní tak miliardové dluhy, jež United mají. V rámci šetření zároveň propouští zaměstnance, krátí bonusy a hlavně: zdražuje permanentní vstupenky.

Což se Carneyho přímo dotýká podruhé.

Protestující fanoušci Manchesteru United po derby se City.

„74 let věrné podpory. A co za to?“ stálo na druhé straně jeho protestní cedule. Když ji ve druhé půli bezgólového mače vytáhl, ostatní fanoušci se otočili směrem nahoru k VIP sektoru, kde sedávají kluboví šéfové, ve stoje aplaudovali a cosi na ně pokřikovali.

Nové vedení v čele s většinovým vlastníkem Jimem Ratcliffem čelí kvůli nepopulárním krokům čím dál častější kritice. Leckdy i výsměchu. Nahrávají k tomu i výsledky, vždyť United jsou na tom nejhůř v moderní historii, sedm kol před koncem Premier League na třináctém místě.

I proto stovky fanoušků po derby protestovaly proti škrtům, které klub chystá. „Vaše dluhy, ne naše,“ stálo na transparentech podél tribun.

Pro skupinku kolem Carneyho jsou dopady mnohem citlivější.

„Identifikovali jsme pár míst patřících běžným divákům, které v následující sezoně převedeme na sezení pro klienty. Vzhledem k atraktivní lokalitě to pomůže zvýšit sponzorské příjmy, což ve výsledku sníží zdražení permanentní vstupenky. Vaše místo je v tomto bloku, a proto pro vás musíme najít alternativu,“ stálo v dopise, který při prodloužení sezónní vstupenky Carney od klubu obdržel.

„Po tolika letech je to velmi smutné,“ odpovídal poté pro BBC. „Teď vás můžou přesunout kamkoliv a nemyslím si, že se budeme moct dohadovat. Nelíbí? Tak smůla.“

Podobný vývoj nezažívají jen United, místa na prodej fotbalovým turistům či v rámci sponzorských balíčků štvou i fanoušky Tottenhamu, kde se v neděli také protestovalo. Proti svému vedení jdou i příznivci Chelsea, Manchesteru City nebo West Hamu.

„Jsou to krásná místa, úplně uprostřed. Jasně, je to svým způsobem štěstí, ale po těch letech si zvyknete,“ líčil Carney. „Když nemůžete na zápas, dáte klubu vědět a ten vaše místo prodá dál. Kluci odvedle se pak ptají, za kolik si příchozí diváci ona místa pořídili, většinou je to kolem 250 až 300 liber (až devět tisíc korun), takže je vidět, kam tím klub míří a proč nás chce pryč.“

A fanoušci s tím nenadělají nic.