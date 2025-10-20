Největší výhra v United, jásal Amorim. Pomáhá mu, když ho novináři „vyhazují“

Po závěrečném hvizdu slavil jako divý.
Vždyť poté, co v 78. minutě srovnal domácí Gakpo, už málokdo věřil, že se hosté zmůžou na další úder.
Stačilo, aby si Bruno Fernandes ani nezpracoval odražený balon a rovnou ze vzduchu ho poslal zpátky do vápna. Doufal, že ho tam někdo najde. A našel. Rozběhnutý tank Harry Maguire zase udeřil v pravou chvíli.
Liverpoolští fanoušci na tribuně za bránou beze slov zůstali sedět, domácí hráči se po sobě jen paralyzovaně dívali.
Liverpool doma prohrál s United, šlágr rozhodl Maguire. Aston Villa otáčela
Tohle nečekali. Zvlášť, když Liverpool padl počtvrté v řadě.
„Už dlouho jsme našim fanouškům nedali žádný takovýhle zážitek,“ citovala culícího se Maguirea BBC. „Fotbal je o vytváření úžasných vzpomínek a tentokrát domů pojedeme spokojení. Ale nebojte, nenecháme se tím unést.“
Dobře totiž ví, co by mu mohl kdejaký sebemenší rejpal namítnout a zmínit cosi o vlaštovkách.
Už jen to, že United, jeden z největších a nejslavnějších anglických klubů, urvali první výhru u rivala od roku 2016, je samo o sobě vypovídající. Amorim navíc zvítězil v Premier League dvakrát v řadě úplně poprvé od svého jmenování.
„V tomhle klubu je fakt obrovský tlak, není snadné tady hrát. Zrovna Harry tu zůstal v těžkých časech a je pro nás nesmírně důležitý,“ cenil si Amorim.
Zrovna příběh dvaatřicetiletého stopera je vyloženě filmový.
Dlouho byl Maguire terčem posměchu za svou „nefotbalovost“ nebo zbytečné chyby, které vznikaly v křeči a pod tlakem. Dal si pár vlastních gólů, sem tam vtipně uklouzl. Ale stejně šel a příště zase hrál, ani neceknul.
A zase je hrdinou. Pamatujete, jak v dubnu rozsekl devítigólový thriller s Lyonem ve čtvrtfinále Evropské ligy? United deset minut před koncem prohrávali 2:4, on záhy vítěznou hlavičkou přetočil zápas na 5:4. V srpnu zase zachránil minutu před koncem pohárový zápas s Grimsby ze čtvrté ligy, jenže United následně selhali ve 13. penaltové sérii.
V sedmé sezoně už je veteránem. Ale nemá prý problém vzdát se části platu, aby mohl zůstat a dál bojovat.
„Dává skvělý příklad pro každého malého kluka,“ smekl Amorim.
Ale to jsme trochu odbočili.
Portugalskému kouči úsměv přerušili britští novináři, kteří mu rádi připomněli, jak minulý rok po svém nástupu vehementně oslavoval vítězství 4:0 nad Evertonem, což byl tenkrát třetí zápas bez prohry v řadě. Pak přišly dvě porážky a všechno bylo při starém.
Uplynulá sezona byla jednou z nejhorších v moderní historii United. V Premier League obsadili až 15. místo a ve finále Evropské ligy podlehli Tottenhamu, čímž se odsoudili k ročníku bez evropských pohárů.
„Chápu fanoušky, kteří od nás za poslední měsíce dostali tak málo radosti. Ale zároveň není běžné, aby pořád stáli za svým trenérem, i když se všude píše, že budu do Vánoc bez práce,“ obrátil se na žurnalisty.
„A víte co? Pokračujte v tom, protože to je pro mě nejlepší palivo.“
Devátí United v příštím kole hostí Brighton. Třetí ligová výhra v řadě už by leccos ukázala.
„Zatím jich tady nemám moc,“ souhlasil Amorim. „I proto tuhle věnuju fanouškům, je jenom jejich. My teď musíme makat dál.“