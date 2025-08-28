Blamáž Manchesteru. United vypadli s týmem ze čtvrté ligy, opět chyboval Onana

Autor: ,
  0:21
Fotbalisté Manchesteru United vypadli v Ligovém poháru už ve druhém kole s týmem Grimsby Town ze čtvrté ligy. Po nerozhodném výsledku 2:2 prohráli dlouhý penaltový rozstřel 11:12. Svěřenci trenéra Rúbena Amorima nevyhráli v aktuálním soutěžním ročníku ani na třetí pokus.
Onana se svojí chybou podepsal pod prohru Manchesteru United s týmem ze čtvrté...

Onana se svojí chybou podepsal pod prohru Manchesteru United s týmem ze čtvrté ligy. | foto: Reuters

Nespokojený Rúben Amorim v pohárovém zápase na půdě čtvrtoligového Grimsby.
Brankář Pym slaví chycenou penaltu v rozstřelu proti Manchesteru United.
Euforie. Fanoušci Grimsby po vyřazení Manchesteru United vtrhli na hrací plochu.
Klíčový moment: Bryan Mbeumo trefil ve třinácté sérii penaltového rozstřelu...
8 fotografií

Favorité z Premier League prohrávali v Grimsby na stadionu Blundell Park s kapacitou 9000 diváků po půl hodině už 0:2. Šanci zažehnat potupu United zajistily ve druhém poločase góly Bryana Mbeuma a Harryho Maguirea minutu před koncem.

Onana mimo tým, Bayindir nejistý. Expert radí United: Kupte si špičkového gólmana

Penaltový rozstřel pak trval 18 minut, měl třináct sérií a ke slovu se v něm dostali i brankáři obou týmů. Šanci ukončit zápas měl už v páté sérii hostující Cunha, jenže šanci na postup Manchesteru ledabyle zahranou penaltou nevyužil. Smutným hrdinou se stal až ve 13. sérii Mbeuma, který svůj druhý pokus v rozstřelu poslal do břevna.

Euforie. Fanoušci Grimsby po vyřazení Manchesteru United vtrhli na hrací plochu.

Fanoušci Grimsby pak v euforii naskákali na hrací plochu a s týmem dlouho slavili historický úspěch. Pod neúspěch rudých ďáblů se další hrubkou podepsal brankář Onana, který sice v penaltovém rozstřelu svůj pokus proměnil, avšak před druhým gólem domácích mu trestuhodně propadl míč rukama.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

3. kolo

Chelsea vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
30.8. 13:30
  • 1.54
  • 4.46
  • 5.89
Wolverhampton vs. Everton //www.idnes.cz/sport
30.8. 16:00
  • 2.61
  • 3.16
  • 2.89
Tottenham vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
30.8. 16:00
  • 1.74
  • 4.15
  • 4.41
Sunderland AFC vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
30.8. 16:00
  • 2.95
  • 3.24
  • 2.51
Manchester United vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
30.8. 16:00
  • 1.37
  • 5.11
  • 8.34
Leeds United vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
30.8. 18:30
  • 3.55
  • 3.39
  • 2.14
Nottingham vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
31.8. 15:00
  • 1.70
  • 3.81
  • 5.15
Brighton vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
31.8. 15:00
  • 3.97
  • 4.06
  • 1.84
Liverpool vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
31.8. 17:30
  • 2.15
  • 3.60
  • 3.32
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 2 2 0 0 6:0 6
2. TottenhamTottenham 2 2 0 0 5:0 6
3. LiverpoolLiverpool 2 2 0 0 7:4 6
4. ChelseaChelsea 2 1 1 0 5:1 4
5. NottinghamNottingham 2 1 1 0 4:2 4
6. Manchester CityManchester City 2 1 0 1 4:2 3
7. Sunderland AFCSunderland 2 1 0 1 3:2 3
8. EvertonEverton 2 1 0 1 2:1 3
9. BournemouthBournemouth 2 1 0 1 3:4 3
10. BrentfordBrentford 2 1 0 1 2:3 3
10. Burnley FCBurnley 2 1 0 1 2:3 3
12. Leeds UnitedLeeds 2 1 0 1 1:5 3
13. FulhamFulham 2 0 2 0 2:2 2
14. Crystal PalaceCrystal Palace 2 0 2 0 1:1 2
15. Newcastle UnitedNewcastle 2 0 1 1 2:3 1
16. Aston VillaAston Villa 2 0 1 1 0:1 1
17. Manchester UnitedManchester Utd. 2 0 1 1 1:2 1
18. BrightonBrighton 2 0 1 1 1:3 1
19. WolverhamptonWolves 2 0 0 2 0:5 0
20. West HamWest Ham 2 0 0 2 1:8 0

18. - 20. : Zostup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Fotbalové přestupy ONLINE: Krejčí blízko Wolves, nakonec půjde o hostování s opcí

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Blamáž Manchesteru. United vypadli s týmem ze čtvrté ligy, opět chyboval Onana

Fotbalisté Manchesteru United vypadli v Ligovém poháru už ve druhém kole s týmem Grimsby Town ze čtvrté ligy. Po nerozhodném výsledku 2:2 prohráli dlouhý penaltový rozstřel 11:12. Svěřenci trenéra...

28. srpna 2025

Potupa Rangers. Přemožitel Plzně schytal v odvetě předkola Ligy mistrů půltucet gólů

Fotbalisté Glasgow Rangers utrpěli v odvetě 4. předkola Ligy mistrů v Bruggách debakl 0:6. Přemožitel Viktorie Plzeň hrál od osmé minuty v deseti a už do přestávky dostal pět branek. Po osmi letech...

27. srpna 2025  23:26

Nebyl to pěkný zápas, ale hlavní je postup, řekl Priske. Před hráči smeknul

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Děkovačku s fanoušky zahájil mocným hecováním, aby probudil i ty, kterým se úplně slavit nechtělo. I přes porážku 0:1 a mátožný výkon sparťané postoupili. A kouč Brian Priske věděl, že musel v určitý...

27. srpna 2025  22:09

Drama s výhrou. Fotbalistky Sparty i Slavie úvod kvalifikace o Ligu mistryň zvládly

Fotbalistky Slavie a Sparty zahájily ve středu své miniturnaje 2. předkola Ligy mistryň. A oba týmy postoupily do sobotních finále. Nejprve slávistky v Helsinkách vyhrály 2:1 nad tureckým...

27. srpna 2025  14:41,  aktualizováno  21:49

Přesvědčivé výsledky favoritů. Prvoligové týmy si v domácím poháru zastřílely

Fotbalisté Bohemians 1905 ve 2. kole domácího poháru zvítězili 2:1 v Hostouni. Postoupila i další šestice prvoligových týmů. Liberec na úvod MOL Cupu vyhrál v Brandýse nad Labem vysoko 6:0, Mladá...

27. srpna 2025,  aktualizováno  21:21

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

27. srpna 2025  17:38,  aktualizováno  21:04

Pelta dokončuje prodej Jablonce. Jednání jsou prý v závěrečné fázi

Tři měsíce poté, co byl pravomocně odsouzen k pěti a půl letům ve vězení, potvrdil Miroslav Pelta, že dokončuje prodej fotbalového Jablonce. S přestávkou tam působí už od 90. let, jednání jsou prý v...

27. srpna 2025  18:50

Los Ligy mistrů 2025/26: koše, možní soupeři Slavie, kde sledovat živě?

Losování Ligy mistrů netrpělivě očekávají fotbaloví fanoušci po celém světě. Důstojný akt za účasti legend i osobností už je tradicí. Českým zástupcem v osudí je domácí šampion Slavia. Soupeři se k...

27. srpna 2025  15:59

Olomouc - Malmö: kde sledovat Evropskou ligu v TV?

Fotbalisté Olomouce přivezli z prvního souboje se švédským Malmö mizerný výsledek 0:3 a před domácím pokusem o reparát doufají v zázrak. Kdy a kde můžete odvetný duel play off o postup do ligové fáze...

27. srpna 2025  15:15

Molodci z Nebeských hor. Nejbláznivější příběh Ligy mistrů: Almaty leží skoro v Číně

Strašák, nebo bizár, který prostě musíte zažít? Pro fotbalisty, včetně těch slávistických, před čtvrtečním losem hlavní fáze Ligy mistrů spíš to první, ale někteří fanoušci by si dost možná Kajrat...

27. srpna 2025  14:39

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Baník - Celje: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

Baník Ostrava má před sebou rozhodující bitvu o účast v ligové fázi Konferenční ligy. V prvním souboji na hřišti slovinského Celje však nestíhal a přivezl si milosrdnou porážku 0:1. Dokáže v odvetě...

27. srpna 2025  13:45

Martin je jiný člověk. Brožek o bratrech Haškových, fotbale i životě v Jelgavě

Premium

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Když v Jelgavě zajde do své oblíbené restaurace, cestou k výčepu mine naleštěnou Jawu 350 z roku 1968. „Vždycky mi to připomene mladistvá léta, když jsme jako kluci na třistapadinách jezdili,“ poví...

27. srpna 2025

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.