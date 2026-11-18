„Manchester je modrý a vždycky modrý bude,“ nadhodil v rozhovoru po zápase fotbalový analytik stanice TNT Sports DaMarcus Beasley, který v sezoně 2006/07 hostoval v Manchesteru City.
Pochettino mu odhodlaně odpověděl: „Ani náhodou, uvidíte. Dejte mi čas a změní se to.“
Věří, že vyvede tým vítěznou vlnu a vrátí slavnému klubu jiskru i ztracenou identitu. Už v neděli čeká bývalého trenéra Chelsea, Tottenhamu a Southamptonu debut v novém působišti na hřišti rivala z Liverpoolu.
„Naše práce bude jiná, ale máme zkušenosti, abychom se s ní dokázali vypořádat. Ke všemu musíme přistupovat se zdravým rozumem,“ prohlásil Pochettino. „Víme, že současná situace neodpovídá tomu, jaký klub Manchester United je, ani očekáváním jeho fanouškovské základny.“
|
Pochettino přebírá trápící se Manchester United. Zároveň opouští americkou repre
Argentinský trenér se na Old Trafford dohodl na smlouvě na dva a půl roku. Nahradil Michaela Carricka, kterého vedení odvolalo po nejhorším vstupu klubu do ligové sezony od vzniku Premier League v roce 1992. Z úvodních deseti kol získali United osm bodů a v tabulce jsou na sestupovém 18. místě.
Od odchodu legendárního Sira Alexe Fergusona v roce 2013 klub vyhodil sedm stálých trenérů, a letos poprvé ve své 148leté historii dokonce dva během jediného kalendářního roku.
S Pochettinem do Anglie přichází jeho dlouholetý asistent Jesús Pérez, trenér brankářů Toni Jiménez a kondiční trenér Sebastiano Pochettino, jednatřicetiletý syn.
Úterní výhra zajistila Spojeným státům postup do semifinále Ligy národů CONCACAF. Pochettino tak uzavřel své působení u reprezentace s bilancí 62,16 % vítězství z celkových 37 zápasů.
Čtyřiapadesátiletý trenér dovedl americký tým do finále Zlatého poháru 2025 a do osmifinále mistrovství světa 2026, které Spojené státy spolupořádaly.
„Jsem hrdý na to, čeho jsme dosáhli,“ napsal v prohlášení na Instagramu. „Když jsme přišli, chtěl jsem, abychom věřili, že můžeme konkurovat komukoli. Doufám, že tato víra je dnes ještě silnější, a to nejen mezi hráči, ale také u všech, kteří tento tým podporují.“
Zkušenost u národního týmu Pochettinovi dodala novou energii a dala mu hodně jak po fotbalové, tak osobní stránce. „Odchod je v tuto chvíli těžký, ale někdy se ve fotbale objeví příležitost, kterou nelze odmítnout. Vždy jsem věřil, že člověk má následovat své srdce, i když to znamená opustit místo, kde byl velmi šťastný,“ dodal Argentinec. Doufá, že tým bude nadále růst a dosáhne všech úspěchů, které si zaslouží.
„V kariéře se vám nenaskytne moc podobných příležitostí, jako je nabídka od Manchesteru United. Když už přijde, je těžké ji odmítnout,“ řekl v pátek dojatý Pochettino novinářům. „V jistém ohledu je to velmi smutné rozhodnutí. Na druhou stranu jsme profesionálové a musíme se dívat dopředu a snažit se udělat správné kroky k tomu, aby se naše sny vyplnily,“ doplnil.
Tým by rád předal do dobrých rukou a za ideální náhradu považuje Pepa Guardiolu. Pětapadesátiletý trenér si po květnovém odchodu z Manchesteru City dopřává roční pauzu od fotbalu. Podle informací portálu The Athletic by však mohl být kandidátem na Pochettinova nástupce.
Argentinec v pondělí novinářům řekl, že by španělskému kouči nabídku vést americkou reprezentaci doporučil přijmout, „protože je ideální chvíle přijít do federace“.
„Všechno se ubírá správným směrem. Samozřejmě, ať tu nabídku přijme. Určitě tam najde opravdu dobré hráče i skvělé lidi. Hráči se dokážou přizpůsobit jeho hernímu stylu,“ dodal Pochettino.
Mezi Guardiolou a Americkou fotbalovou federací však zatím žádný oficiální kontakt neproběhl.