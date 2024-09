Kauza City ožívá, jaký bude výsledek? Guardiola: Soupeři nám přejí trest

Do sezony vlétli skvostně. Jako jediní mají v Anglii po čtyřech zápasech plný počet bodů, blonďatý přízrak Haaland už nastřílel devět branek, a to se po náročném létě do týmu teprve pozvolna vracejí opory jako Foden nebo Rodri. Taky nevidíte nic, co by rychlovlak jménem Manchester City mohlo na cestě k rekordnímu pátému mistrovskému titulu v řadě zastavit?