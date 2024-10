Ze City stvořil mašinu, teď Guardiolova pravá ruka odchází. Skončí trenér i éra?

A s tím se pojí logická otázka: Co bude s trenérem?

Bez sebe totiž nedají ani ránu. Na veřejnosti to tak možná nevypadá, ale v pozadí oba fungují v naprosto žádoucí symbióze.

Že jste v souvislosti se City o Begiristainovi slyšeli jen velmi málo nebo vůbec nic?

V pořádku, tak to má totiž rád. Žije v pozadí, do médií mluví sporadicky a reflektory nechává mířit na jiné.

Pep Guardiola se mazlí s trofejí pro vítěze Premier League. Anglickou ligu s Manchesterem City ovládl počtvrté za sebou, což nikdo předtím nedokázal.

Přesto vězte, že na sedmi mistrovských titulech v Premier League, treblu a s tím spojeným triumfem v Lize mistrů má obrovský podíl. Třeba právě tím, že v roce 2016 dotáhl vysněný přestup, když do čela kádru posadil svého kamaráda, bývalého spoluhráče i spolupracovníka Guardiolu.

Ten v klubu smlouvu už několikrát prodlužoval, ta současná mu platí do konce aktuální sezony. Před posledním podpisem prohlásil: „Jedním z důvodů, proč už jsem dvakrát kývl, je také Txikiho přítomnost.“

Už o víkendu kouč reagoval na fanouškovské plachty, které ho žádaly, aby zůstal.

„Moc si toho vážím, do klubu jsem se zamiloval hned, co jsem přišel. Ale těžko dopředu říci, co se stane,“ mlžil Guardiola. Tak, jak to má ve zvyku.

Když pak v týdnu přišla pro fanoušky nečekaná zpráva o Begiristainově odchodu, najednou v Anglii zpozorněli. Koučova motivace odejít by tentokrát mohla být silnější než kdy dřív.

Ani na ostrovech si ale nejsou jistí, co se v červnu 2025 vlastně stane.

„S Guardiolou opravdu nikdy nevíte. A neví to pořádně ani v klubu, kde je teď jejich primární motivací změnit trenérův případný názor o odchodu,“ píše Sam Lee v analýze na serveru The Athletic.

Španělský kouč se už několikrát nechal slyšet, že mu z logických důvodů ubývá i čistě sportovní motivace. „Říkával jsem, že cílem je vyhrát Ligu mistrů, pak že bych si přál, abychom ovládli domácí soutěž čtyřikrát za sebou. Čeho lze vlastně ještě dosáhnout?“

Podobně to asi vidí i Begiristain, pro nějž je teď ideální doba k odchodu. Plánuje se věnovat rodině a v šedesáti konečně na chvíli vydechnout. Na jeho rozhodnutí je navíc klub připraven, protože o odpočinku se prý pravidelně zmiňoval už pátým rokem.

O sedm let mladší Guardiola je ale v tomto nevyzpytatelný.

Nečekejte, že by si klub po Begiristainově loučení nevěděl rady. Předseda Chaldún Al Mubarak z Emirátů společně se španělským výkonným ředitelem Ferranem Sorianem už podle britských médií vybírají kandidáty. Nejlogičtější volbou by měl být Quique Carcel, působící na stejné pozici v Gironě, jež patří do stejné vlastnické skupiny City Football Group a kterou obchodně vede Guardiolův bratr Pere.

Strůjci úspěchů Manchesteru City. Zleva Chaldún Al Mubarak, Pep Guardiola, Ferran Soriano a Txiki Begiristain.

Tím by anglický šampion pokračoval v nastavené katalánské cestě, což by mohlo koneckonců vyhovovat i trenéru Guardiolovi.

Pokud by ale skončili oba klíčoví muži najednou a klubu se nepovedlo najít okamžitě funkční náhradu, automaticky by šlo podle webu The Athletic o selhání, které by se nevyhnulo srovnáním s koncem Sira Alexe Fergusona a Davida Gilla v nedalekém Manchesteru United v roce 2013.

A pokud byste paralelu náhodou dál následovali a podívali se, kam se od té doby United „posunuli“, bude vám jasné, jak moc důležité rozhodnutí teď bohatí a ambiciózní arabští majitelé musejí učinit.

V kontextu blížící se arbitráže a hrozících bodových odpočtů či vyřazení z Premier League za porušení finančních pravidel bude o to náročnější.

Když na Arabském poloostrově naposledy řešili složení sportovního úseku, trefili se náramně.

Begiristain přicházel do Manchesteru po sedmiletém angažmá v Barceloně, kde rovněž dělal sportovního ředitele. V poslední etapě pod ním trénoval právě Guardiola, než se v roce 2010 rozdělili.

Bývalí spoluhráči a kolegové se spojili po šesti letech, když se Begiristain opět výrazně zasloužil o trenérův příchod. A také o posily, které přesně seděly Guardiolovi do systému. A kouč opakovaně dává najevo, že bez Begiristaina by tolik nedosáhl.

Budoucnost Manchesteru City je sice primárně v rukou šejků, ale obrovský vliv na celou situaci bude mít právě Guardiola.

Bude mít chuť ještě zůstávat v klubu, když po devíti letech přijde o zásadního partnera?