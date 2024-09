Velká komplikace pro City. Rodrimu hrozí podle médií konec sezony

Rodri v neděli vydržel na trávníku domácího Etihad Stadium jen zhruba čtvrthodinu do souboje o míč s Thomasem Parteyem ve vápně. Po ošetření ze hřiště odkulhal v doprovodu lékařů. Také podle anglického listu The Guardian ukázalo první vyšetření poranění předního zkříženého vazu. Pro jednoho ze soupeřů Sparty v Lize mistrů by ztráta Rodriho znamenala výrazné oslabení v boji o pátý anglický titul v řadě. Trenér Pep Guardiola o něm v březnu prohlásil, že je na svém postu nejlepším hráčem světa a je nenahraditelný.

V pátém kole soutěže to byl přitom teprve druhý Rodriho ligový start, předtím chyběl kvůli svalovému zranění. Před dvěma týdny se po téměř dvouměsíční pauze vrátil ke hře v utkání Ligy národů proti Švýcarsku a za anglické šampiony také nastoupil v prvním kole Ligy mistrů proti Interu. Přesně za měsíc Manchester City přivítá v elitní soutěži českého šampiona Spartu.

Právě Rodri v minulém týdnu vyjádřil za elitní fotbalisty obavy z nahuštěného kalendáře a uvedl, že nespokojenost by mohla vyvrcholit až stávkou. Špičkoví hráči si na velkou zátěž, kterou od této sezony zvýší nové formáty Ligy mistrů a mistrovství světa klubů, stěžují už delší dobu.