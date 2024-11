Zvládne ještě rok, energii pořád má. Guardiola v City prodlouží, a co dál?

S informací, že si pobyt v Manchesteru ještě o rok protáhne, přišel na začátku týdne renomovaný server The Athletic.

Josep Guardiola, zkušený třiapadesátiletý průkopník moderní taktiky, kterému nikdo neřekne jinak než Pep, si jako obvykle dával na čas.

Smlouvu v klubu prodlouží už počtvrté. Stejně jako v letech 2018, 2020 i 2022 jste dlouho netušili, jak to s ním dopadne.

Tohle poslední rozhodnutí navíc „ztížilo“ hned několik faktorů.

Z čistě sportovního hlediska už Guardiola vyhrál, co se dalo. Naposledy navíc zdvihl nad hlavu trofej pro vítěze Premier League počtvrté (!) v řadě. Získal také Anglický nebo Ligový pohár, superpohárovou trofej Community Shield, ovládl mistrovství světa klubů i Superpohár UEFA. Nejdéle čekal na Ligu mistrů, kterou si podmanil v roce 2023 a zkompletoval díky ní vysněný treble.

Dohromady přidal do klubových vitrín osmnáct trofejí, což je za dokončených osm let šílené číslo.

Dá se po tom všem vůbec hledat motivace? ptali se nejen experti na ostrovech. „O tom, jestli zůstanu, musím být stoprocentně přesvědčený,“ opakoval Guardiola, když od léta pravidelně dostával ty samé otázky.

Po sezoně navíc skončí sportovní ředitel Txiki Begiristain, nejbližší Guardiolův spojenec a muž, který stojí za tím, že holohlavý stratég vůbec do Manchesteru přišel. Spekulovalo se o tom, jestli s jeho koncem nepřehodnotí svou budoucnost i kouč. Nakonec ale z Anglie zní, že Begiristainův krok na jeho rozhodování neměl vůbec žádný vliv.

Co naopak v trenérově hlavě rezonovalo nejvíc, byl osobní život. Rodinu už řadu let vídá po málu. Nešlo mu o peníze, ani o sportovní ambice. Má zkrátka smysl v tom pokračovat? Není už čas na odpočinek?

Nakonec kývl na další rok.

Těžké výzvy. A pak poslední sezona?

Není jasné, co přesně ho přesvědčilo. Jestli rozhovory s bohatými klubovými šéfy ve Spojených arabských emirátech nebo se zmíněnou rodinou. I vzhledem k pouhé roční délce nového kontraktu je možné, že tentokrát s předstihem jistě a bez nervů prohlásí: Bude to má poslední sezona v Manchesteru.

A pak? Co třeba anglická reprezentace v případě neúspěchu Thomase Tuchela nebo přesun do Brazílie? Španělsko zůstává spíš mimo kvůli Guardiolově ostrému postoji k autonomii Katalánska.

Na to všechno je ale ještě brzy.

Mnohem blíž jsou stávající výzvy, které před klubem stojí.

Řešit musí rozsáhlou marodku. Není to tak dávno, co měl Guardiola do pole sotva třináct zdravých hráčů.

Trápí ho forma, pětibodová ztráta na rozjetý vedoucí Liverpool a čtyři porážky v řadě, což je situace, kterou řeší v kariéře úplně poprvé. Nestalo se mu to v Barceloně ani v Bayernu. Před ním jsou navíc klíčové zápasy doma i v Lize mistrů, kde by se rád vklínil mezi osm nejlepších a postoupil rovnou do osmifinále.

V delším horizontu se musí rozhodnout, zda v zimě nahradí zraněného Rodriho, skvělého defenzivního záložníka a především vítěze Zlatého míče, s nímž tým na hřišti šlape.

Co s dalšími velkými jmény? Současně rehabilitující Kevin de Bruyne odpočítává konec smlouvy, jen do léta mají kontrakt ještě Bernardo Silva, Ederson, John Stones nebo Kyle Walker. Zkušená osa týmu.

Přerod bude Guardiola řešit už s novým sportovním ředitelem Hugem Vianou, jenž přijde ze Sportingu. I tohle může být důležitý aspekt. Viana se může v létě v klidu rozkoukat a nebude muset okamžitě řešit nového trenéra.

Každopádně to bude nejspíš jeden z jeho prvních těžkých úkolů. Plnohodnotně nahradit člověka, jenž si klub naprosto podmanil, je ale spíš utopická představa.

Rozhodnutí, jakým směrem se klub bude ubírat dál, teď šéfové odkládají o další rok. Záležet může i na tom, jak City obstojí v kauze údajného porušování finančních pravidel. První slyšení před příslušnými orgány odstartovala v polovině září a případný trest dost možná ovlivní další fungování.

Z fanoušků teď část nejistoty opadla. Na další sezonu a půl mají jasno. Splnil se jim sen, po kterém od začátku ročníku volali. A za rok budou zas.