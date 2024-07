De Bruyne si řekne sám, jestli odejde, tvrdí Guardiola. Hrozí City výprodej?

Už měsíce se mluví o tom, že by zrzavý belgický záložník mohl zamířit do Saúdské Arábie. Ve třiatřiceti letech sám připustil, že by nad takovou nabídkou výhledově přemýšlel.

„Mluvíme o možnosti vydělat obrovské množství peněz na sklonku kariéry,“ řekl ještě před začátkem letošního Eura v rozhovoru pro belgický deník Het Laatste Nieuws. „Jako rodina nad tím uvažujeme stále častěji. I můj nejstarší syn se pořád ptá: ‚Tati, jak dlouho ještě budeš hrát v City‘.“

Připustil proto, že ve svém věku už musí být otevřený všemu.

I když patří v Premier League pořád k nejlepším, i když na jaře znovu dotáhl Manchester City k titulu, není vyloučeno, že se s Anglií po úspěšném období rozloučí. Za rok mu končí smlouva.

„Já aktuálně o ničem konkrétním, co by mělo Kevina odlákat, nevím,“ reagoval Guardiola během probíhajícího amerického turné. „Ale podívejte se, co pro nás během devíti let odvedl. Má právo si zvolit další cestu. Stejné to před lety bylo třeba v případě Davida Silvy,“ připomněl.

Zdá se, že Manchester City, v Anglii hegemon posledních let, by mohl v létě čelit výprodeji.

Vedle De Bruyneho se v Arábii, konkrétně v al-Ittihádu, zajímají také o brazilského gólmana Edersona, kterého si prý v Manchesteru cení až na 50 milionů liber. A jistou budoucnost v Anglii ani zdaleka nemá také Julian Álvarez, jenž by po dvou letech na ostrovech s rodinou preferoval přesun do teplejšího prostředí.

Nebyl by prvním a jistě ani posledním, kdo by takový krok učinil.

Známý španělský útočník José Antoino Reyes ze stejného důvodu nevydržel v Arsenalu. Na chladné a sychravé počasí v Anglii neradi vzpomínají i další: útočník Nolito, záložník Lucas Torreira či křídelník Ángel Di María.

Čtyřiadvacetiletý Álvarez plánuje, že se definitivně rozhodne po olympijských hrách, na nichž aktuálně reprezentuje Argentinu. Velký zájem o něj dlouhodobě projevuje španělské Atlético Madrid.

„Ale tohle aktuálně opravdu nechci komentovat. Soustředím se na turnaj, po hrách si vezmu pár dnů volna a s mými nejbližšími vyřešíme, co dál.“

Álvarez nemá v sestavě City úplně pevné místo, což je další z důvodů, proč zvažuje odchod. Pro Guardiolu je dvanáctým, možná třináctým hráčem. Když byly v uplynulé sezoně všechny hvězdy zdravé, ve velkých zápasech často střídal.

„Je logické, že každý fotbalista chce hrát největší utkání od začátku,“ říká Álvarez. „Ale takových máme v kádru osmnáct nebo devatenáct,“ reaguje Guardiola. „Četl jsem, že si Julian chce svou budoucnost promyslet. To beru. A až bude vědět, sdělí nám to.“

Ne, Guardiola nepatří k trenérům, kteří za každou cenu touží své hráče předržovat. Nechceš za nás hrát? Fajn, můžeš jít. V posledních letech se podobně rozloučil například s obráncem Aymericem Laportem, v týmu nedržel Rijáda Mahrize ani mladého Colea Palmera, který se přitom po přestupu do Chelsea stal kometou ligy.

„Nemohli jsme mu v týmu garantovat stejný prostor jako jeho nový klub. Věděli jsme, jakou má kvalitu, ale toužil po změně, a proto šel,“ nelituje španělský kouč, který všechny odchozí borce včetně Sergia Agüera a dalších dovedl rychle nahradit.

Zvládl by to i letos?

Na konci minulé sezony naznačil, že z Manchesteru City po té příští nejspíš odejde. I jemu vyprší platná smlouva.

„Už když jsme loni vyhráli v Istanbulu finále Ligy mistrů, říkal jsem si: ‚Co tu ještě dělám?‘ Je hotovo, už nic dalšího nezbývá,“ řekl. „Jsem tady osm let a po příští sezoně spíš odejdu, než zůstanu.“

Modrý klub z Manchesteru dovedl k šesti titulům i zmiňovanému triumfu v Champions League. Taky vás zajímá, co s ním bude, až ho Guardiola opustí?

Přestavba klidně může začít už letos. Zvlášť pokud City, anglický šampion, přijde o stěžejní opory.

V létě dosud přivedl pouze dvacetiletého brazilského křídelníka Savinha, který v minulé sezoně nastupoval za španělskou Gironu.