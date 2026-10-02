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Očekávaná obrana. Manchester City se nesmířil s obviněními a odvolal se

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  14:30
Útočník Manchesteru City Erling Haaland slaví se spoluhráči po přezkoumání...

Útočník Manchesteru City Erling Haaland slaví se spoluhráči po přezkoumání situace gól proti Manchesteru United. | foto: Reuters

Erling Haaland z Manchesteru City reaguje v utkání se Sunderlandem.
Hráči Manchesteru City slaví gól v utkání se Sunderlandem.
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Manchester City se odvolal proti závěrům nezávislé komise, která shledala klub vinným ze závažného porušení finančních pravidel fotbalové Premier League. Desetinásobný anglický šampion nadále trvá na své nevině a snaží se zvrátit verdikt, za který mu hrozí tvrdé sankce.

Vedení anglické ligy v úterý uvedlo, že klub využíval fiktivní obchodní smlouvy a téměř deset let uměle navyšoval příjmy a snižoval vykazované náklady, a to v celkové výši přes 900 milionů liber (zhruba 25,7 miliardy korun).

Nezávislá komise shledala Manchester City vinným ve všech bodech obvinění týkajících se porušení finančních pravidel soutěže v devíti sezonách a rovněž ve třech ze čtyř bodů týkajících se nedostatečné spolupráce při vyšetřování.

Šampioni fixlovali. Čeká na Manchester City doba temna? Přijít může o všechno

Klub po celou dobu pochybení odmítal a proti verdiktu komise se odvolal. Její závěry podle vedení City obsahují „zásadní chyby – právní, principiální i faktické – a jsou proto neopodstatněné“. Tvrdí, že má řadu nezpochybnitelných důkazů, které podporují jeho stanovisko.

O odvolání bude rozhodovat nezávislá tříčlenná komise, kterou jmenuje šéf disciplinární komise Premier League. Odvolací řízení by mělo proběhnout do 12 týdnů od podání odvolání a rozhodnutí by mělo padnout do 30 dnů po jeho skončení.

Anglická liga má jasno: City porušili finanční pravidla. Vinu prokázala komise

Za porušení finančních pravidel klub vlastněný vládnoucí rodina z Abú Zabí potrestala v minulosti již dvakrát UEFA. Po odvolání City postih zmírnila.

Manchester City po pěti kolech vede anglickou ligu o tři body před obhájcem titulu Arsenalem.

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6. kolo

Arsenal vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
10.10. 13:30
  • 1.38
  • 4.76
  • 7.89
Chelsea vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 1.72
  • 4.15
  • 4.14
Ipswich Town vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 2.64
  • 3.46
  • 2.51
Aston Villa vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 2.56
  • 3.53
  • 2.55
Sunderland AFC vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 2.83
  • 3.45
  • 2.36
Manchester United vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
10.10. 18:30
  • 1.70
  • 4.23
  • 4.22
Hull City vs. Everton //www.idnes.cz/sport
11.10. 15:00
  • 3.64
  • 3.32
  • 2.04
Crystal Palace vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
11.10. 15:00
  • 2.60
  • 3.27
  • 2.66
Liverpool vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
11.10. 17:30
  • 2.54
  • 3.70
  • 2.49
Coventry City vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
12.10. 21:00
  • 3.08
  • 3.72
  • 2.12
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 5 5 0 0 13:5 15
2. ArsenalArsenal 5 4 0 1 8:4 12
3. BrightonBrighton 5 3 1 1 16:5 10
4. BrentfordBrentford 5 2 3 0 10:4 9
5. Leeds UnitedLeeds 5 2 3 0 7:3 9
6. LiverpoolLiverpool 5 2 3 0 7:4 9
7. EvertonEverton 5 2 3 0 6:3 9
8. Hull CityHull City 5 2 2 1 6:4 8
9. Newcastle UnitedNewcastle 5 2 2 1 9:9 8
10. ChelseaChelsea 5 2 1 2 10:12 7
11. Ipswich TownIpswich 5 2 0 3 7:11 6
12. Manchester UnitedManchester Utd. 5 1 2 2 8:8 5
13. NottinghamNottingham 5 1 2 2 4:5 5
14. Sunderland AFCSunderland 5 1 1 3 6:10 4
15. Crystal PalaceCrystal Palace 5 1 1 3 6:11 4
16. Aston VillaAston Villa 5 1 1 3 4:9 4
17. BournemouthBournemouth 5 0 3 2 6:8 3
18. Coventry CityCoventry 5 1 0 4 1:10 3
19. FulhamFulham 5 0 2 3 5:8 2
20. TottenhamTottenham 5 0 2 3 2:8 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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