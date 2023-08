De Bruynemu hrozí operace. Kapitán Manchesteru City může chybět až čtyři měsíce

De Bruyne si v pátečním prvním kole Premier League proti Burnley obnovil zranění, kvůli němuž před dvěma měsíci nedohrál finále Ligy mistrů. Prognóza není příznivá. „Je to vážné. Musíme se rozhodnout, jestli půjde na operaci, nebo ne, ale bude mimo několik měsíců. Budou to tři nebo čtyři měsíce,“ řekl Guardiola. Rozhodnutí o chirurgickém zákroku by mělo padnout během několika dní.

De Bruyneův návrat na hřiště před utkáním s Burnley Guardiola hodně zvažoval. „Než jsem se rozhodl, mluvil jsem s lékařem, fyzioterapeutem i s ním. Řekl, že se cítí dobře,“ uvedl.

Na trávníku ale kapitán vydržel jen 23 minut a teď bude dlouho chybět. Guardiola uznal, že je to citelná ztráta. „Kevin má specifické kvality, které můžete postrádat třeba jeden nebo dva zápasy, ale na dlouhou dobu to je pro nás opravdu velmi těžké,“ řekl.

Dvaatřicetiletý Belgičan podle všeho přijde o celou základní skupinu Ligy mistrů a možná i o prosincové mistrovství světa klubů. Zatím ho na pozici ofenzivního záložníka zřejmě nahradí Phil Foden, i když je to typově odlišný hráč. Je otázkou, zda City ještě v tomto přestupním období neangažují nějakou další náhradu. „Uvidíme. Po tom, co se stalo, probereme možnosti,“ poznamenal Guardiola.

De Bruyneův spoluhráč Rodri byl překvapený, jak vážně se středopolař zranil. „Je to jeden z nejdůležitějších členů našeho týmu. Rozhodně nám bude hodně chybět. Pokusíme se ho v těchto těžkých chvílích podpořit, nikdo nechce být zraněný,“ dodal.