Rekordní transfer v Premier League. Enzo přesunem z Chelsea do City vyrovnal Isaka

Fernández už maximum Premier League stanovil v roce 2023, kdy přišel do Chelsea z Benfiky Lisabon za 106,8 milionu liber. Loni toto maximum překonal Liverpool, který za švédského útočníka Alexandera Isaka zaplatil Newcastlu 125 milionů liber.
Pětadvacetiletý Fernández jako první hráč přestoupil dvakrát za více než sto milionů liber. Se City, které jeho příchod potvrdilo na webu, podepsal mistr světa z roku 2022 pětiletou smlouvu.
Fernández se rovněž stal nejdražší posilou v historii Manchesteru City. Rekord dosud držel anglický reprezentant Elliot Anderson, kterého úřadující vicemistři v červenci přivedli z Nottinghamu za 116 milionů liber.
Fernández v minulé sezoně za Chelsea odehrál 54 zápasů s bilancí 15 branek a sedmi asistencí. Před příchodem do Anglie působil kromě Benfiky i v River Plate. S Argentinou má na kontě také stříbro z letošního světového šampionátu.