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Rekordní transfer v Premier League. Enzo přesunem z Chelsea do City vyrovnal Isaka

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  7:04

Enzo Fernández oslavuje svůj gól proti Tottenhamu. | foto: AP

Záložník Enzo Fernández odešel z Chelsea do Manchesteru City, který za něj podle médií zaplatil 125 milionů liber (3,53 miliardy korun). Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické ligy.

Fernández už maximum Premier League stanovil v roce 2023, kdy přišel do Chelsea z Benfiky Lisabon za 106,8 milionu liber. Loni toto maximum překonal Liverpool, který za švédského útočníka Alexandera Isaka zaplatil Newcastlu 125 milionů liber.

Pětadvacetiletý Fernández jako první hráč přestoupil dvakrát za více než sto milionů liber. Se City, které jeho příchod potvrdilo na webu, podepsal mistr světa z roku 2022 pětiletou smlouvu.

Fernández se rovněž stal nejdražší posilou v historii Manchesteru City. Rekord dosud držel anglický reprezentant Elliot Anderson, kterého úřadující vicemistři v červenci přivedli z Nottinghamu za 116 milionů liber.

Fernández v minulé sezoně za Chelsea odehrál 54 zápasů s bilancí 15 branek a sedmi asistencí. Před příchodem do Anglie působil kromě Benfiky i v River Plate. S Argentinou má na kontě také stříbro z letošního světového šampionátu.

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3. kolo

Ipswich Town vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
4.9. 21:00
  • 5.40
  • 4.73
  • 1.54
Newcastle United vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
5.9. 13:30
  • 2.17
  • 3.87
  • 3.08
Brighton vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 1.94
  • 3.62
  • 3.99
Manchester City vs. Coventry City //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 1.17
  • 7.88
  • 15.20
Nottingham vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 2.47
  • 3.46
  • 2.85
Fulham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 2.33
  • 3.42
  • 3.08
Brentford vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
5.9. 16:00
  • 1.63
  • 3.99
  • 5.49
Hull City vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
5.9. 18:30
  • 4.08
  • 3.71
  • 1.89
Everton vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
6.9. 15:00
  • 3.10
  • 3.74
  • 2.20
Arsenal vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
6.9. 17:30
  • 1.69
  • 3.94
  • 5.04
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 2 2 0 0 6:2 6
2. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
3. Hull CityHull City 2 2 0 0 3:0 6
4. ChelseaChelsea 2 2 0 0 7:5 6
5. BrentfordBrentford 2 1 1 0 4:1 4
6. Newcastle UnitedNewcastle 2 1 1 0 4:2 4
7. EvertonEverton 2 1 1 0 3:1 4
8. Leeds UnitedLeeds 2 1 1 0 2:1 4
9. BrightonBrighton 2 1 0 1 7:4 3
10. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 5:4 3
11. Sunderland AFCSunderland 2 1 0 1 2:2 3
12. Ipswich TownIpswich 2 1 0 1 4:6 3
13. LiverpoolLiverpool 2 0 2 0 4:4 2
14. BournemouthBournemouth 2 0 1 1 2:3 1
15. NottinghamNottingham 2 0 1 1 2:3 1
16. FulhamFulham 2 0 0 2 2:4 0
17. Coventry CityCoventry 2 0 0 2 0:4 0
18. Crystal PalaceCrystal Palace 2 0 0 2 1:6 0
19. Aston VillaAston Villa 2 0 0 2 0:5 0
20. TottenhamTottenham 2 0 0 2 0:5 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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