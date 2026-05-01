Další megapřesun pro Dioufa? O levého beka má zájem Manchester United

Autor:
  9:38
Stěhování do Londýna si tenkrát v červenci 2025 vysnil. Ani se nečekalo, jestli senegalský klenot české fotbalové ligy vůbec odejde, ale spíš za kolik. Nakonec z toho byl rekordní přestup do West Hamu. A o rok později informují anglická média o tom, že Malick Diouf, stále ještě jedenadvacetiletý bývalý slávista, je v hledáčku jednoho z největších klubů na světě – slavného Manchesteru United.
Wingbek El Hadji Malick Diouf z West Hamu

Wingbek El Hadji Malick Diouf z West Hamu | foto: Reuters

Tomáš Souček slaví trefu proti Evertonu, společně s ním se raduje El Hadji...
Luke Shaw z Manchesteru United (vlevo) bojuje o míč s hostujícím Dangem...
El Hadji Malick Diouf zahrává přímý kop v utkání s Evertonem.
Yerson Mosquera se snaží obejít El Hadjiho Malicka Dioufa.
24 fotografií

Po bleskovém kariérním růstu, který vyústil přesunem do Premier League, se nečekalo, že by další krok přišel takhle rychle.

O zájmu Manchesteru United, aktuálně třetího týmu tamní tabulky s vidinou přímého postupu do Ligy mistrů, informuje server The Guardian.

Diouf by měl podle něj vytvořit konkurenci pro dlouholetého anglického reprezentanta Lukea Shawa, který ve třiceti v rudém klubu načne už svou třináctou sezonu.

Právě kvůli postupu do pohárů je jisté, že United musejí posílit.

A Diouf očekávání splňuje, navíc má s evropskými zápasy velké zkušenosti už ze Slavie.

Tomáš Souček slaví trefu proti Evertonu, společně s ním se raduje El Hadji Malick Diouf.

„Jeho bránění se během druhé části sezony výrazně zlepšilo, navíc stále vyniká svými centry, což jeho útočné přednosti jen posiluje,“ všímají si v Anglii. Jen v lize nasbíral pět asistencí.

S londýnským West Hamem aktuálně senegalský reprezentant bojuje o udržení. V tabulce je sedmnáctý, jednu pozici nad sestupem, s náskokem dvou bodů na osmnáctý Tottenham.

Zda se udrží, bude pro vyjednávání nejspíš klíčové. Zatím není jasné, jak se k nabídce West Ham postaví, kdyby však přišel o většinu peněz, které bohatá Premier League přináší, prodávat by musel a vyjednávací pozici by měl horší.

Přesto v aktuálním ročníku řeší ztrátu přes 100 milionů liber (skoro tři miliardy korun), což ve spoustu prodejů logicky vyústí.

Luke Shaw z Manchesteru United (vlevo) bojuje o míč s hostujícím Dangem Outtarou.

United jsou připravení i na jiné varianty, prioritou je příchod záložníka za končícího brazilského veterána Casemira. Místo Dioufa pak může přijít i stoper s tím, že Shawovu pozici zalepí obránce Patrick Dorgu nebo praváci Nusajír Mazráví či Diogo Dalot.

Diouf má ve West Hamu smlouvu do roku 2030, její součástí by měl být i bonus z dalšího prodeje, který poputuje na Slavii. Jeho přesná výše zveřejněná nebyla.

V Česku hrál senegalský objev rok a půl.

Od prvního gólu až po rozlučku. Diouf ve Slavii: červená a pochyby, pak senzace ligy

Slavia si ho na podzim 2023 vyhlédla v norském Tromsö, odkud ho v lednu 2024 za necelých 50 milionů korun také přivedla. Dohromady stihl 50 zápasů a vstřelil devět branek. V předešlé sezoně byl vyhlášen objevem i nejlepším cizincem ligy, výrazně pomohl ke slávistickému mistrovskému titulu.

Do Anglie pak zamířil za rekordních 22 milionů eur, v korunách to jen v základu bylo necelých 550 milionů plus bonusy.

Kolik může stát jeho další přestup?

Vstoupit do diskuse
34. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 34 22 7 5 64:26 73
2. Manchester CityManchester City 33 21 7 5 66:29 70
3. Manchester UnitedManchester Utd. 34 17 10 7 60:46 61
4. LiverpoolLiverpool 34 17 7 10 57:44 58
5. Aston VillaAston Villa 34 17 7 10 47:42 58
6. BrightonBrighton 34 13 11 10 48:39 50
7. BournemouthBournemouth 34 11 16 7 52:52 49
8. ChelseaChelsea 34 13 9 12 53:45 48
9. BrentfordBrentford 34 13 9 12 49:46 48
10. FulhamFulham 34 14 6 14 44:46 48
11. EvertonEverton 34 13 8 13 41:41 47
12. Sunderland AFCSunderland 34 12 10 12 36:45 46
13. Crystal PalaceCrystal Palace 33 11 10 12 36:39 43
14. Newcastle UnitedNewcastle 34 12 6 16 46:50 42
15. Leeds UnitedLeeds 34 9 13 12 44:51 40
16. NottinghamNottingham 34 10 9 15 41:45 39
17. West HamWest Ham 34 9 9 16 42:58 36
18. TottenhamTottenham 34 8 10 16 43:53 34
19. Burnley FCBurnley 34 4 8 22 34:68 20
20. WolverhamptonWolves 34 3 8 23 24:62 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 7. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Další megapřesun pro Dioufa? O levého beka má zájem Manchester United

Wingbek El Hadji Malick Diouf z West Hamu

Stěhování do Londýna si tenkrát v červenci 2025 vysnil. Ani se nečekalo, jestli senegalský klenot české fotbalové ligy vůbec odejde, ale spíš za kolik. Nakonec z toho byl rekordní přestup do West...

1. května 2026  9:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.