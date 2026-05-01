Další megapřesun pro Dioufa? O levého beka má zájem Manchester United

Po bleskovém kariérním růstu, který vyústil přesunem do Premier League, se nečekalo, že by další krok přišel takhle rychle.
O zájmu Manchesteru United, aktuálně třetího týmu tamní tabulky s vidinou přímého postupu do Ligy mistrů, informuje server The Guardian.
Diouf by měl podle něj vytvořit konkurenci pro dlouholetého anglického reprezentanta Lukea Shawa, který ve třiceti v rudém klubu načne už svou třináctou sezonu.
Právě kvůli postupu do pohárů je jisté, že United musejí posílit.
A Diouf očekávání splňuje, navíc má s evropskými zápasy velké zkušenosti už ze Slavie.
„Jeho bránění se během druhé části sezony výrazně zlepšilo, navíc stále vyniká svými centry, což jeho útočné přednosti jen posiluje,“ všímají si v Anglii. Jen v lize nasbíral pět asistencí.
S londýnským West Hamem aktuálně senegalský reprezentant bojuje o udržení. V tabulce je sedmnáctý, jednu pozici nad sestupem, s náskokem dvou bodů na osmnáctý Tottenham.
Zda se udrží, bude pro vyjednávání nejspíš klíčové. Zatím není jasné, jak se k nabídce West Ham postaví, kdyby však přišel o většinu peněz, které bohatá Premier League přináší, prodávat by musel a vyjednávací pozici by měl horší.
Přesto v aktuálním ročníku řeší ztrátu přes 100 milionů liber (skoro tři miliardy korun), což ve spoustu prodejů logicky vyústí.
United jsou připravení i na jiné varianty, prioritou je příchod záložníka za končícího brazilského veterána Casemira. Místo Dioufa pak může přijít i stoper s tím, že Shawovu pozici zalepí obránce Patrick Dorgu nebo praváci Nusajír Mazráví či Diogo Dalot.
Diouf má ve West Hamu smlouvu do roku 2030, její součástí by měl být i bonus z dalšího prodeje, který poputuje na Slavii. Jeho přesná výše zveřejněná nebyla.
V Česku hrál senegalský objev rok a půl.
Od prvního gólu až po rozlučku. Diouf ve Slavii: červená a pochyby, pak senzace ligy
Slavia si ho na podzim 2023 vyhlédla v norském Tromsö, odkud ho v lednu 2024 za necelých 50 milionů korun také přivedla. Dohromady stihl 50 zápasů a vstřelil devět branek. V předešlé sezoně byl vyhlášen objevem i nejlepším cizincem ligy, výrazně pomohl ke slávistickému mistrovskému titulu.
Do Anglie pak zamířil za rekordních 22 milionů eur, v korunách to jen v základu bylo necelých 550 milionů plus bonusy.
Kolik může stát jeho další přestup?