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Tvrdík je můj český taťka, říká Talovjerov. V Anglii sbírá zážitky i proti gigantům

Pavel Kortus
  12:00
Slavný moment. Talovierov dal gól na hřišti Manchesteru City (25. června 2026).

Slavný moment. Talovierov dal gól na hřišti Manchesteru City (25. června 2026). | foto: archiv Maksyma Talovierova

Za ukrajinskou reprezentaci si zahrál i proti Polsku a tamní hvězdě Robertu...
Podobné účesy. Talovierov (vlevo) si vyzkoušel, jaké je to bránit Erlinga...
Proti Liverpoolu si zahrál i v barvách rakouského LASK Linz (25. června 2026).
Aktuálně ukrajinský obránce působí ve Stoke City (25. června 2026).
19 fotografií
Svůj inspirativní příběh rozšiřuje o další mimořádné zážitky. A nemusí jim být zdaleka konec. V neděli šestadvacetiletý ukrajinský obránce Maksym Talovjerov přes České Budějovice či pražskou Slavii došel do druhé nejvyšší soutěže v Anglii, kde hájí barvy Stoke City. Na Ostrovech už poznal, jaké je to dát gól Manchesteru City na jeho hřišti i jak chutná vyřadit Liverpool z domácího poháru.

Od března léčí poranění kotník. I kvůli dlouhé absenci se o to víc těší zpátky do hry, aby si plnil další klukovské sny.

„V Anglii je fotbal náboženstvím. Výsledky a tabulky od Premier League po League Two zná šestiletý kluk i devadesátiletá babička. Každý fotbal sleduje,“ líčí bez čtyř centimetrů dvoumetrový obránce.

Na Ostrovech působí druhým rokem. Se snoubenkou a pejskem žije blízko Manchesteru, stejně jako drtivá většina spoluhráčů. Do Stoke cestuje zhruba půl hodinku, a tak si v místě svého bydliště užívá anonymitu.

Dvakrát jsem si zahrál proti Liverpoolu, tedy i proti Salahovi. V reprezentaci jsem nastoupil proti Lewandowskému. Jsou to obrovské zážitky.

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