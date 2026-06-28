Od března léčí poranění kotník. I kvůli dlouhé absenci se o to víc těší zpátky do hry, aby si plnil další klukovské sny.
„V Anglii je fotbal náboženstvím. Výsledky a tabulky od Premier League po League Two zná šestiletý kluk i devadesátiletá babička. Každý fotbal sleduje,“ líčí bez čtyř centimetrů dvoumetrový obránce.
Na Ostrovech působí druhým rokem. Se snoubenkou a pejskem žije blízko Manchesteru, stejně jako drtivá většina spoluhráčů. Do Stoke cestuje zhruba půl hodinku, a tak si v místě svého bydliště užívá anonymitu.
Dvakrát jsem si zahrál proti Liverpoolu, tedy i proti Salahovi. V reprezentaci jsem nastoupil proti Lewandowskému. Jsou to obrovské zážitky.