České duo v Lyonu zase řádilo: Šulc dal dva góly, Karabec centroval. Prohře nezabránili

Autor: ,
  19:29
Na přední tyči jeho centr prodloužil Tagliafico a naservíroval ho přímo přibíhajícímu Pavlu Šulcovi, který hlavou dorážel do brány. Rozehrávající Adam Karabec si sice asistenci nepřipsal, ale na trefě svého českého kolegy měl velký podíl. V páté minutě nastavení udeřil Šulc znovu, ale to už jen korigoval skóre na konečných 2:3. Lyon v osmém kole francouzské ligy totiž nakonec v Nice prohrál.
Fotogalerie2

Pavel Šulc slaví svůj další gól za Lyon, tentokrát proti Nice. | foto: Valery HACHE / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Po druhé porážce za sebou navíc propásl šanci postoupit na první místo. Tabulku dál vede obhájce titulu Paris St. Germain, Lyon je čtvrtý s dvoubodovou ztrátou.

Oba Češi opět naskočili v základu a znovu prokázali, že jim spolupráce svědčí.

Jako první ale hrozili domácí a Bard už po pěti minutách poslal míč do sítě týmu, v jehož dresu kdysi začínal.

Radost českých krajánků. Pavel Šulc (vpravo) objímá Adama Karabce po gólu Lyonu proti Nice.

Na druhé straně se Šulc nejdřív uvedl parádní střelou, kterou ale senegalský brankář Diouf vytlačil na roh. Hned po jeho rozehrání poslal Karabec centr před branku, nizozemský reprezentant Kluivert míč prodloužil a Šulc u vzdálenější tyče vyrovnal.

Mezi střelce se zapsal znovu po srpnovém premiérovém gólu proti Marseille. Rozpřáhl ruce a rozeběhl se na druhou stranu hřiště, kde se ve skoku objal s Karabcem.

Šulc hrdinou derby. Výrazně přispěl k jediné trefě, Lyon v závěru utavil Marseille

Domácím pak zajistil vedení Maročan Diop, ale Lyon byl i podruhé blízko vyrovnání. Anglický obránce Maitland-Niles však neproměnil penaltu a na druhé straně překonal Alžířan Búdaví slovenského brankáře Greifa potřetí.

Karabec zůstal na hřišti do 68. minuty, Šulc odehrál celý zápas a v páté minutě nastavení přidal druhý gól.

Francouzská Ligue 1
8. kolo 18. 10. 2025 17:00
OGC Nice OGC Nice : Olympique Lyon Olympique Lyon 3:2 (2:1)
Góly:
5. Bard
35. Sofján Diop
55. Búdawí
Góly:
29. Šulc
90+5. Šulc
Sestavy:
Y. Diouf – A. Mendy, Dante (C) (66. Bah), Peprah Oppong – Clauss, Búdawí, Vanhoutte, Bard – Boga (73. Gouveia), Cho (73. Louchet), Sofján Diop (73. Sanson).
Sestavy:
Greif – Maitland-Niles, Mata (77. Niakhaté), Kluivert, Abner (68. Tagliafico) – Šulc, Morton (77. Tessmann) – Karabec (68. Ghezzal), Tolisso (C), M. Fofana (77. A. Moreira) – Satriano.
Náhradníci:
Dupé – Jansson, Omoruyi, Ndombèlé, Samed.
Náhradníci:
Diarra – Alejandro Gomes, Merah, de Carvalho.
Žluté karty:
64. Vanhoutte
Žluté karty:
26. Mata, 90+6. Niakhaté

Rozhodčí: Brisard – Auger, Berchebru.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

8. kolo

Angers vs. AS Monaco //www.idnes.cz/sport
18.10. 19:00
  • 5.48
  • 4.15
  • 1.65
Olympique Marseille vs. Le Havre //www.idnes.cz/sport
18.10. 21:05
  • 1.36
  • 5.42
  • 8.96
Racing Lens vs. Paris FC //www.idnes.cz/sport
19.10. 15:00
  • 1.87
  • 3.98
  • 4.13
Toulouse vs. FC Méty //www.idnes.cz/sport
19.10. 17:15
  • 1.64
  • 4.09
  • 5.65
FC Lorient vs. Stade Brest //www.idnes.cz/sport
19.10. 17:15
  • 2.50
  • 3.43
  • 2.97
Stade Rennes vs. AJ Auxerre //www.idnes.cz/sport
19.10. 17:15
  • 1.76
  • 3.89
  • 4.87
Nantes vs. Lille //www.idnes.cz/sport
19.10. 20:45
  • 4.46
  • 3.73
  • 1.82

9. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

8. kolo

7. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 8 5 2 1 16:8 17
2. RC ŠtrasburkŠtrasburk 8 5 1 2 17:10 16
3. Olympique MarseilleMarseille 7 5 0 2 15:5 15
4. Olympique LyonLyon 8 5 0 3 11:8 15
5. AS MonacoMonaco 7 4 1 2 16:12 13
6. Racing LensLens 7 4 1 2 10:6 13
7. LilleLille 7 3 2 2 14:10 11
8. OGC NiceNice 8 3 2 3 12:14 11
9. Paris FCParis FC 7 3 1 3 12:13 10
10. ToulouseToulouse 7 3 1 3 11:12 10
11. Stade RennesRennes 7 2 4 1 9:10 10
12. Stade BrestBrest 7 2 2 3 11:11 8
13. FC LorientLorient 7 2 1 4 9:16 7
14. Le HavreLe Havre 7 1 3 3 8:10 6
15. NantesNantes 7 1 3 3 5:7 6
16. AJ AuxerreAuxerre 7 2 0 5 5:10 6
17. AngersAngers 7 1 2 4 3:11 5
18. FC MétyMéty 7 0 2 5 5:16 2

1. - 3. : Postup - Liga mistrů, 4. : Postup - Liga mistrů (předkola), 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Play Off, 17. - 18.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Koubek, Bílek, Trpišovský, či snad cizinec? Kdo by mohl vést fotbalovou reprezentaci

Jestli Ivan Hašek u fotbalové reprezentace skončí ještě před závěrem kvalifikace o mistrovství světa, se po výbuchu na Faerských ostrovech (1:2) jeví jako téměř jisté. Hlavní slovo při jeho případném...

Neakceptovatelný výkon, zlobí se Nedvěd. Po návratu do Česka chce situaci řešit

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Za výkon českých fotbalistů v zápase na Faerských ostrovech se fanouškům omluvil. „Z mé pozice generálního manažera českých reprezentací to vnímám jako svoji povinnost,“ prohlásil Pavel Nedvěd....

Klidně ten gól hoďte na mě. Jak Černý odešel z televizního rozhovoru

Jeho chování před televizní kamerou kritizují fanoušci víc než výkon a ostudnou porážku národního mužstva na Faerských ostrovech (1:2). Fotbalový reprezentant Václav Černý při pozápasovém rozhovoru...

České duo v Lyonu zase řádilo: Šulc dal dva góly, Karabec centroval. Prohře nezabránili

Na přední tyči jeho centr prodloužil Tagliafico a naservíroval ho přímo přibíhajícímu Pavlu Šulcovi, který hlavou dorážel do brány. Rozehrávající Adam Karabec si sice asistenci nepřipsal, ale na...

18. října 2025  19:29

Jemelka přiznal, že mohl být vyloučený. A kouč Veselý se zlobil: Kde je konzistence?

Dokonce i plzeňský stoper Václav Jemelka po nebezpečném faulu na koleno domácího Aleše Čermáka připustil: „Bál jsem se, že mě vyloučí. Byla to blbá situace. Snažil jsem se nohu stáhnout, ale na...

18. října 2025  19:05

Zbrojovka si snadno poradila s rezervou Ostravy, druhou ligu vede o tři body

Fotbalisté brněnské Zbrojovky porazili doma ve 13. kole druhé ligy ostravský B-tým 4:1. Svěřenci trenéra Martina Svědíka zvítězili v soutěži pošesté za sebou a tabulku vedou o tři body před...

18. října 2025  18:46

ONLINE: Krejčí vlastním gólem uzavřel prohru Wolves, Arsenal hraje bez branek

Sledujeme online

Smolný zápas pro českého reprezentanta. Ladislav Krejčí pečetil vlastním gólem porážku Wolverhamptonu 0:2 v Sunderlandu. V osmém kole anglické fotbalové ligy také Nottingham padl 0:3 s Chelsea a...

18. října 2025  14:23,  aktualizováno  18:40

Teplice - Liberec 1:1, domácí sahali po výhře, chvíli před koncem ale srovnal Soliu

Už sahali po druhé ligové výhře v řadě. A daleko skutečně nebyli. Jenže tepličtí fotbalisté nakonec ve dvanáctém kole inkasovali minutu před koncem, když srovnával liberecký Soliu. Skóre otevřel až...

18. října 2025  16:58,  aktualizováno  17:49

Pardubice - Ml. Boleslav 2:1. Sychra vystřelil první Trousilovu výhru

Vítěznou premiéru u fotbalistů Pardubic zaznamenal Jan Trousil, jenž si odbyl debut jako hlavní trenér v nejvyšší soutěži. V zápase 12. kola jeho svěřenci udolali Mladou Boleslav 2:1, hosté hráli od...

18. října 2025  14:40,  aktualizováno  17:39

Karviná - Olomouc 1:1, Jarolím premiéru v lize slaví bodem. Ghali dal první gól

Fotbalisté Karviné poprvé v aktuálním ročníku Chance Ligy remizovali. V domácím zápase 12. kola uhráli s olomouckou Sigmu výsledek 1:1. Za Hanáky, kteří neprorháli počtvrté v řadě, skóroval Ahmad...

18. října 2025  14:38,  aktualizováno  17:32

39 dní a dost. Nottingham vyhodil kouče minuty po hvizdu, nedošel ani na tiskovku

Jen 39 dnů vydržel australský trenér Ange Postecoglou na lavičce fotbalistů Nottinghamu. Vedení klubu ho odvolalo sedmnáct minut po sobotní ligové porážce 0:3 s Chelsea, bývalý trenér Tottenhamu či...

18. října 2025  17:23

Bohemians - Plzeň 0:1, těžká šichta při Hyského premiéře, rozhodl Durosinmi

Plzeňští fotbalisté v premiérovém utkání pod novým koučem Martinem Hyským zvítězili, ale byla to pro ně ve 12. kole v pražském Ďolíčku proti Bohemians náročná šichta. Na rychlý gól Durosinmiho hosté...

18. října 2025  14:29,  aktualizováno  17:17

ONLINE: Slavia - Zlín 0:0, Dostál dvakrát podržel hosty, Cham zahodil tutovku

Sledujeme online

Slávističtí fotbalisté dál bojují o čelo tabulky Chance Ligy, ve dvanáctém kole jim k dočasnému prvenství stačí porazit Zlín, nováčka a také překvapení dosavadní sezony. Utkání sledujte v podrobné...

18. října 2025  17:15

Protest fotbalistů proti zápasu v Americe: 15 sekund nehráli, televize přepla záběr

Kontroverzní výjimka, která vzbudila vášně. Španělská asociace před časem uspěla s žádostí, aby se zápas mezi Barcelonou a Villarrealem odehrál v americkém Miami. To se logicky příčí fanouškům i...

18. října 2025  16:15

Baník a Karviná poprvé s novými trenéry. Snad fanoušci pomůžou, těší se Galásek

Fotbalisty MFK Karviná převzal ve středu, ve čtvrtek se do týmu vrátilo šest reprezentantů a už v sobotu v 15.00 Karvinští ve 20. kole první ligy hostí Sigmu Olomouc. Pořádně hektické dny má za sebou...

18. října 2025  12:15

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.