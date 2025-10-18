České duo v Lyonu zase řádilo: Šulc dal dva góly, Karabec centroval. Prohře nezabránili

Po druhé porážce za sebou navíc propásl šanci postoupit na první místo. Tabulku dál vede obhájce titulu Paris St. Germain, Lyon je čtvrtý s dvoubodovou ztrátou.
Oba Češi opět naskočili v základu a znovu prokázali, že jim spolupráce svědčí.
Jako první ale hrozili domácí a Bard už po pěti minutách poslal míč do sítě týmu, v jehož dresu kdysi začínal.
Na druhé straně se Šulc nejdřív uvedl parádní střelou, kterou ale senegalský brankář Diouf vytlačil na roh. Hned po jeho rozehrání poslal Karabec centr před branku, nizozemský reprezentant Kluivert míč prodloužil a Šulc u vzdálenější tyče vyrovnal.
Mezi střelce se zapsal znovu po srpnovém premiérovém gólu proti Marseille. Rozpřáhl ruce a rozeběhl se na druhou stranu hřiště, kde se ve skoku objal s Karabcem.
|
Šulc hrdinou derby. Výrazně přispěl k jediné trefě, Lyon v závěru utavil Marseille
Domácím pak zajistil vedení Maročan Diop, ale Lyon byl i podruhé blízko vyrovnání. Anglický obránce Maitland-Niles však neproměnil penaltu a na druhé straně překonal Alžířan Búdaví slovenského brankáře Greifa potřetí.
Karabec zůstal na hřišti do 68. minuty, Šulc odehrál celý zápas a v páté minutě nastavení přidal druhý gól.
5. Bard
35. Sofján Diop
55. Búdawí
29. Šulc
90+5. Šulc
Y. Diouf – A. Mendy, Dante (C) (66. Bah), Peprah Oppong – Clauss, Búdawí, Vanhoutte, Bard – Boga (73. Gouveia), Cho (73. Louchet), Sofján Diop (73. Sanson).
Greif – Maitland-Niles, Mata (77. Niakhaté), Kluivert, Abner (68. Tagliafico) – Šulc, Morton (77. Tessmann) – Karabec (68. Ghezzal), Tolisso (C), M. Fofana (77. A. Moreira) – Satriano.
Dupé – Jansson, Omoruyi, Ndombèlé, Samed.
Diarra – Alejandro Gomes, Merah, de Carvalho.
64. Vanhoutte
26. Mata, 90+6. Niakhaté
Rozhodčí: Brisard – Auger, Berchebru.