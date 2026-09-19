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Šulc přispěl další asistencí k drtivému vítězství Lyonu nad Rennes

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  23:16

Pavel Šulc (vpravo) z Lyonu v duelu s Rennes, brání Abdelhamid Ait Boudlal a Przemyslaw Frankowski. | foto: Laurent CiprianiAP

Pavel Šulc ve francouzské fotbalové lize přispěl asistencí k vítězství Lyonu 4:0 nad Rennes. Olympique se posunul na druhé místo neúplné tabulky a v Ligue 1 zůstává neporažený.

Šulc se do statistik zapsal ve 30. minutě, kdy stejně jako při vítězném zápase s Auxerre na začátku září přihrál na gól Ernestu Nuamahovi.

Ghanský křídelník se po nahrávce bývalého hráče plzeňské Viktorie trefil z prvního doteku k pravé tyči. Nuamah skóroval ještě předtím už po sedmi minutách zápasu po podobné akci, kterou mu připravil Corentin Tolisso.

Další dva góly přidal Lyon po změně stran. Ve 49. minutě skóroval Zachary Athekame po dorážce z bezprostřední blízkosti do odkryté branky. Šulc opustil hřiště v 64. minutě a z lavičky poté mohl sledovat, jak Tolisso upravil skóre nechytatelnou střelou zpoza vápna na konečných 4:0. Rennes po třech výhrách po sobě poprvé v sezoně prohrálo, v tabulce je s jednobodovou ztrátou na Lyon páté.

Francouzská Ligue 1
5. kolo 19. 9. 2026 20:45
Le Mans FC Le Mans FC : FC Lorient FC Lorient 2:1 (1:0)
Góly:
3. Burabá
57. H. Diallo
Góly:
79. Jensen
Sestavy:
Kocik – Sidibé, Yohou (C), Voyer – R. Bamba, Vercruysse (72. Lauray), Bretelle (72. Rabillard), Burabá (84. Bráhímí), Larúsí (58. Calodat) – Mafouta, H. Diallo (58. Gueye).
Sestavy:
Mvogo – D. Sylla, Tálbí (C), Adjei (75. Obaretin) – Katseris (17. Le Bris), Cadiou, Avom, Kouassi – Bernardeau (65. Faye), Makengo (75. Jensen) – I. Baldé (65. M. Koné).
Náhradníci:
Hatfout – Boissé, Torrente, D. Traoré.
Náhradníci:
B. Kamara – Georgen, Isaak Touré, Kuzmić.
Žluté karty:
51. H. Diallo, 75. Sidibé, 78. Burabá
Žluté karty:
11. Makengo, 19. Kouassi, 61. Avom

Rozhodčí: Kubler – Drouet, Zakrani

Francouzská Ligue 1
5. kolo 19. 9. 2026 17:15
Paris FC Paris FC : RC Štrasburk RC Štrasburk 2:1 (1:0)
Góly:
18. Kebbal
57. Pagis
Góly:
88. Mbow (vla.)
Sestavy:
Trapp – H. Traoré (54. De Smet), Coppola, Mbow, Adama Camara – Lees-Melou (C), López (86. Marchetti) – Kebbal (68. Matondo), Pagis (68. Ikoné), Koleosho – Sinayoko (87. Zabi).
Sestavy:
Jörgensen – Antwi, Mitchell, Doukouré, Oso – el-Murábet (68. P. Diop), Sousa – Jasín (87. Diémé), Nanasi (68. Amo-Ameyaw), Reyna (67. Essugo) – Ortega (59. Harder).
Náhradníci:
Nkambadio – Koré, Krasso, Simon.
Náhradníci:
Piekutowski – S. Coulibaly, Høgsberg, Noubissie.
Žluté karty:
39. López, 90. De Smet, 90+5. Koleosho
Žluté karty:
63. Sousa, 67. Jasín

Rozhodčí: Stinat – Mouysset, Haulbert

Francouzská Ligue 1
5. kolo 19. 9. 2026 20:45
Olympique Lyon Olympique Lyon : Stade Rennes Stade Rennes 4:0 (2:0)
Góly:
7. Nuamah
30. Nuamah
49. Athekame
76. Tolisso
Góly:
Sestavy:
Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Bidstrup (78. Tessmann), Morton (79. Nartey) – Nuamah (73. Boudache), Tolisso (C), Šulc (64. Merah) – Openda (79. K. Nakamura).
Sestavy:
Samba – Frankowski (73. Reynolds), Ajt-Búdlál, Cresswell, Merlin (73. Nagida) – Rongier (C) – Mayenda (62. Blas), M. Camara, Thomasson, Nordin (62. at-Taamarí) – Dia (61. Lepaul).
Náhradníci:
Descamps – Kluivert, Mata, Ouédraogo.
Náhradníci:
Lemaitre – Do Marcolino, Rouault, Szymański.
Žluté karty:
2. Niakhaté, 60. Šulc, 86. Athekame, 90+2. Nartey
Žluté karty:
16. Merlin, 81. Rongier

Rozhodčí: Vernice – Torregrossa, Gonçalves de Araujo

Francouzská Ligue 1
5. kolo 19. 9. 2026 20:45
Angers Angers : Troyes Troyes 2:0 (1:0)
Góly:
42. Peter
57. Sibáí
Góly:
Sestavy:
Lopes – Arcus (77. Raolisoa), O. Camara, Lefort (C), Kalulu – Sibáí (85. Bermont), van den Boomen, Belchdím, Allevinah (69. Djibirin) – Peter (69. Simbakoli), el-Wazání (77. Belqebla).
Sestavy:
Beach – Donkor (67. Maronnier), Monfray (C), Diaz, Ouzenadji – Mouhamed Diop (67. Ripart), Karim – Mille, Gomis, Nkada (67. Picard) – Le Douaron (73. Y. Koné, 78. K. Diawara).
Náhradníci:
Zinga – Diatta, Biumla, Louër.
Náhradníci:
Konaté – Soukouna, Carneiro, Simakha.
Žluté karty:
63. Allevinah, 86. Belchdím, 90+2. O. Camara
Žluté karty:
35. Gomis, 89. Mille

Rozhodčí: Souifi – Marmion, Parinet le Tellier

Francouzská Ligue 1
5. kolo 19. 9. 2026 20:45
Toulouse Toulouse : Le Havre Le Havre 3:2 (0:0)
Góly:
49. Tengstedt
51. Tengstedt
79. Jørgensen
Góly:
71. Maja
88. Samatta
Sestavy:
Restes – Sigur, McKenzie, Koumbassa, Tapé – Cásseres /C/, Tengstedt (72. Hidalgo) – Messali (72. Vossah), Jørgensen, Azizi (72. Oppong) – Russell-Rowe.
Sestavy:
Gallon – Sasso (70. Mwanga), Seko, Túba – Jelert, Ebonog, Richardson /C/ (82. R. Ndiaye), Ouziad (70. Nakamura) – Fofana (70. Koffi), Samatta, Maja (82. Bouneb).
Náhradníci:
Niflore – Odogu, Amougou, Schmidt, Vignolo, Dønnum.
Náhradníci:
Bodart – M. Ndiaye, Mosengo, Mizuta.
Žluté karty:
34. Tapé, 58. Sigur, 74. Koumbassa
Žluté karty:
81. S. Nakamura

Rozhodčí: ben el-Hadž – Pasqualotti, Ocak

Počet diváků: 22645

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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5. kolo

AJ Auxerre vs. Stade Brest //www.idnes.cz/sport
20.9. 15:00
  • 2.90
  • 3.63
  • 2.46
OGC Nice vs. Lille //www.idnes.cz/sport
20.9. 17:15
  • 3.81
  • 3.60
  • 2.05
Olympique Marseille vs. Paris Saint-Germain //www.idnes.cz/sport
20.9. 20:45
  • 7.49
  • 5.74
  • 1.37

6. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

5. kolo

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AS MonacoMonaco 5 4 1 0 8:3 13
2. Paris FCParis FC 5 3 2 0 8:3 11
3. LilleLille 4 3 1 0 7:2 10
4. Stade RennesRennes 4 3 1 0 8:5 10
5. Olympique LyonLyon 4 2 2 0 6:2 8
6. RC ŠtrasburkŠtrasburk 5 2 1 2 10:10 7
7. Paris Saint-GermainPSG 4 1 2 1 6:6 5
8. FC LorientLorient 4 1 2 1 4:4 5
9. Stade BrestBrest 4 1 2 1 6:6 5
10. ToulouseToulouse 5 1 2 2 7:9 5
11. Racing LensLens 5 1 1 3 9:9 4
12. AngersAngers 4 1 1 2 4:5 4
13. TroyesTroyes 4 1 1 2 4:9 4
14. Olympique MarseilleMarseille 4 1 0 3 6:6 3
15. Le Mans FCLe Mans 4 0 3 1 7:8 3
16. AJ AuxerreAuxerre 4 1 0 3 5:11 3
17. Le HavreLe Havre 5 0 2 3 4:7 2
18. OGC NiceNice 4 0 2 2 1:5 2

1. - 3. : Postup - Liga mistrů, 4. : Postup - Liga mistrů (kvalifikace), 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Play Off, 17. - 18.: Sestup

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