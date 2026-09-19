Šulc přispěl další asistencí k drtivému vítězství Lyonu nad Rennes

Šulc se do statistik zapsal ve 30. minutě, kdy stejně jako při vítězném zápase s Auxerre na začátku září přihrál na gól Ernestu Nuamahovi.
Ghanský křídelník se po nahrávce bývalého hráče plzeňské Viktorie trefil z prvního doteku k pravé tyči. Nuamah skóroval ještě předtím už po sedmi minutách zápasu po podobné akci, kterou mu připravil Corentin Tolisso.
Další dva góly přidal Lyon po změně stran. Ve 49. minutě skóroval Zachary Athekame po dorážce z bezprostřední blízkosti do odkryté branky. Šulc opustil hřiště v 64. minutě a z lavičky poté mohl sledovat, jak Tolisso upravil skóre nechytatelnou střelou zpoza vápna na konečných 4:0. Rennes po třech výhrách po sobě poprvé v sezoně prohrálo, v tabulce je s jednobodovou ztrátou na Lyon páté.
3. Burabá
57. H. Diallo
79. Jensen
Kocik – Sidibé, Yohou (C), Voyer – R. Bamba, Vercruysse (72. Lauray), Bretelle (72. Rabillard), Burabá (84. Bráhímí), Larúsí (58. Calodat) – Mafouta, H. Diallo (58. Gueye).
Mvogo – D. Sylla, Tálbí (C), Adjei (75. Obaretin) – Katseris (17. Le Bris), Cadiou, Avom, Kouassi – Bernardeau (65. Faye), Makengo (75. Jensen) – I. Baldé (65. M. Koné).
Hatfout – Boissé, Torrente, D. Traoré.
B. Kamara – Georgen, Isaak Touré, Kuzmić.
51. H. Diallo, 75. Sidibé, 78. Burabá
11. Makengo, 19. Kouassi, 61. Avom
Rozhodčí: Kubler – Drouet, Zakrani
18. Kebbal
57. Pagis
88. Mbow (vla.)
Trapp – H. Traoré (54. De Smet), Coppola, Mbow, Adama Camara – Lees-Melou (C), López (86. Marchetti) – Kebbal (68. Matondo), Pagis (68. Ikoné), Koleosho – Sinayoko (87. Zabi).
Jörgensen – Antwi, Mitchell, Doukouré, Oso – el-Murábet (68. P. Diop), Sousa – Jasín (87. Diémé), Nanasi (68. Amo-Ameyaw), Reyna (67. Essugo) – Ortega (59. Harder).
Nkambadio – Koré, Krasso, Simon.
Piekutowski – S. Coulibaly, Høgsberg, Noubissie.
39. López, 90. De Smet, 90+5. Koleosho
63. Sousa, 67. Jasín
Rozhodčí: Stinat – Mouysset, Haulbert
7. Nuamah
30. Nuamah
49. Athekame
76. Tolisso
Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Bidstrup (78. Tessmann), Morton (79. Nartey) – Nuamah (73. Boudache), Tolisso (C), Šulc (64. Merah) – Openda (79. K. Nakamura).
Samba – Frankowski (73. Reynolds), Ajt-Búdlál, Cresswell, Merlin (73. Nagida) – Rongier (C) – Mayenda (62. Blas), M. Camara, Thomasson, Nordin (62. at-Taamarí) – Dia (61. Lepaul).
Descamps – Kluivert, Mata, Ouédraogo.
Lemaitre – Do Marcolino, Rouault, Szymański.
2. Niakhaté, 60. Šulc, 86. Athekame, 90+2. Nartey
16. Merlin, 81. Rongier
Rozhodčí: Vernice – Torregrossa, Gonçalves de Araujo
42. Peter
57. Sibáí
Lopes – Arcus (77. Raolisoa), O. Camara, Lefort (C), Kalulu – Sibáí (85. Bermont), van den Boomen, Belchdím, Allevinah (69. Djibirin) – Peter (69. Simbakoli), el-Wazání (77. Belqebla).
Beach – Donkor (67. Maronnier), Monfray (C), Diaz, Ouzenadji – Mouhamed Diop (67. Ripart), Karim – Mille, Gomis, Nkada (67. Picard) – Le Douaron (73. Y. Koné, 78. K. Diawara).
Zinga – Diatta, Biumla, Louër.
Konaté – Soukouna, Carneiro, Simakha.
63. Allevinah, 86. Belchdím, 90+2. O. Camara
35. Gomis, 89. Mille
Rozhodčí: Souifi – Marmion, Parinet le Tellier
49. Tengstedt
51. Tengstedt
79. Jørgensen
71. Maja
88. Samatta
Restes – Sigur, McKenzie, Koumbassa, Tapé – Cásseres /C/, Tengstedt (72. Hidalgo) – Messali (72. Vossah), Jørgensen, Azizi (72. Oppong) – Russell-Rowe.
Gallon – Sasso (70. Mwanga), Seko, Túba – Jelert, Ebonog, Richardson /C/ (82. R. Ndiaye), Ouziad (70. Nakamura) – Fofana (70. Koffi), Samatta, Maja (82. Bouneb).
Niflore – Odogu, Amougou, Schmidt, Vignolo, Dønnum.
Bodart – M. Ndiaye, Mosengo, Mizuta.
34. Tapé, 58. Sigur, 74. Koumbassa
81. S. Nakamura
Rozhodčí: ben el-Hadž – Pasqualotti, Ocak
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