Šulc po ošetření střídal a přišel o druhý poločas, Lyon bez něj opět ztratil

Český záložník Pavel Šulc nedohrál ve francouzské fotbalové lize kvůli zranění bezbrankový zápas Lyonu na hřišti Angers. Po ošetření opustil hřiště v 55. minutě. Jeho reprezentační kolega Adam Karabec se na trávník dostal v závěrečných 20 minutách.

Pavel Šulc na trávníku během zápasu proti Angers. | foto: Profimedia.cz

Pětadvacetiletý Šulc v Ligue 1 nastoupil teprve podruhé po březnovém svalovém zranění, které jej připravilo v první polovině minulého měsíce o pět soutěžních zápasů.

Vrátil se teprve těsně před reprezentační přestávkou, ve které byl nejprve zvolen nejlepším českým fotbalistou roku a pak patřil ke strůjcům postupu přes Irsko a Dánsko na mistrovství světa.

Lyon nedokázal zvítězit v devátém soutěžním zápase po sobě a proti Angers neuspěl poprvé od srpna 2021. V šesti předchozích vzájemných zápasech pokaždé vyhrál a vstřelil 17 branek. Tentokrát si ale svěřenci trenéra Paula Fonseky vyloženou gólovou příležitost nevypracovali a po téměř 11 letech proti Angers neskórovali.

Lyon od příček znamenajících účast v Lize místů dělí dva body, ale po šestém ligovém zápase bez vítězství v řadě klesl na šesté místo. Monako totiž zvítězilo posedmé za sebou, když porazilo 2:1 Marseiile a posunulo na pátou příčku o skóre právě za nedělního soupeře. Při šesté výhře po sobě se trefil Američan Balogun, který má v probíhající ligové sezoně na kontě 10 branek, tedy o jednu méně než Šulc.

Francouzská Ligue 1
28. kolo 5. 4. 2026 15:00
Angers Angers : Olympique Lyon Olympique Lyon 0:0 (0:0)
Sestavy:
H. Koffi – Louer, O. Camara, Lefort, Ekomie – Belqebla (C), van den Boomen – Raolisoa (86. Hanin), Belchdím (89. Capelle), Sbaï (89. Mouton) – Machine (68. Peter).
Sestavy:
Greif – Maitland-Niles (73. Merah), Mata, Niakhaté, Abner – Tessmann (74. Kango), Morton – Endrick (73. Karabec), Tolisso (C) (64. Ghezzál), A. Moreira – Šulc (55. Jaremčuk).
Náhradníci:
Pona – Djibirin, Koyalipou, Sinaté, Gernigon.
Náhradníci:
Descamps – Hateboer, Mangala, Nartey.
Žluté karty:
46. Belchdím, 66. van den Boomen, 85. Raolisoa
Žluté karty:
Francouzská Ligue 1
28. kolo 5. 4. 2026 17:15
Le Havre Le Havre : AJ Auxerre AJ Auxerre 1:1 (1:1)
Góly:
23. Ebonog
Góly:
15. Sinayoko
Sestavy:
Diaw – Négo, Sangante (C), Seko, Zouaoui (90+4. T. Pembélé) – Lloris – Ebonog (77. Kyeremeh), Búfál (71. Samatta), Gourna-Douath – Ndiaye, Soumaré.
Sestavy:
De Percin – L. Sy, Diomandé, Okoh, Mensah – Faivre, Owusu (C), Danois, Oppegaard (78. Casimir) – Namaso (90+1. Mara) – Sinayoko.
Náhradníci:
Argney – Khadra, Kíštá, Mosengo, F. Doucouré, Zagadou.
Náhradníci:
Negrel – Siwe, Ahamada, Sierralta, Senaya, Akpa, Dioussé.
Žluté karty:
17. Sangante, 86. Zouaoui
Žluté karty:
79. Namaso, 86. Owusu

Rozhodčí: Millot – Parinet de Tellier, Torregrossa

Francouzská Ligue 1
28. kolo 5. 4. 2026 17:15
FC Lorient FC Lorient : Paris FC Paris FC 1:1 (0:0)
Góly:
54. Dieng
Góly:
74. Munetsi
Sestavy:
Mvogo – B. Meïté, Tálbí (C), A. Faye – Le Bris (81. Katseris), Cadiou, Avom, Kouassi – Makengo (72. Tosin), Pagis (72. Karim) – Dieng (67. Soumano).
Sestavy:
Trapp – Adama Camara (70. Gory), Coppola, Mbow, Sangui – Munetsi, Lees-Melou (C), M. López (70. H. Traoré) – Ikoné (70. Kebbal), Geubbels (70. Koleosho), Simon (90+3. Chergui).
Náhradníci:
B. Kamara – Adjei, Silva, Semedo, Yongwa.
Náhradníci:
Nkambadio – Cafaro, De Smet, Kolodziejczak.
Žluté karty:
85. Kouassi
Žluté karty:
50. Adama Camara, 80. Lees-Melou

Rozhodčí: Angoula – Garrigues, Zakrani

Francouzská Ligue 1
28. kolo 5. 4. 2026 17:15
FC Méty FC Méty : Nantes Nantes 0:0 (0:0)
Sestavy:
P. Sy – Kouao, S. Sané, Mboula (64. Mbala), Colin (64. Munongo) – Gbamin, Deminguet (87. Abuašvili) – B. Sarr (80. Michal), Hein, Citaišvili – H. Diallo (C).
Sestavy:
Lopes (C) – Centonze (46. Júsuf), Awaziem, Tati, Cozza – Coquelin (84. I. Sissoko) – Guilbert, Kaba (90+2. Amian), Lepenant, Abline (73. Guirassy) – Ganago (46. Machado).
Náhradníci:
Fischer – Ballo-Touré, Kvilitaia, Yegbe, Diop.
Náhradníci:
Carlgren – Cabella, el-Arabí, Mohamed.
Žluté karty:
38. B. Sarr, 72. Munongo
Žluté karty:
63. Coquelin
Červené karty:
Červené karty:
39. Tati

Rozhodčí: Brisard – Drouet, Auger

Francouzská Ligue 1
28. kolo 5. 4. 2026 20:45
AS Monaco AS Monaco : Olympique Marseille Olympique Marseille 2:1 (0:0)
Góly:
59. Golovin
75. Balogun
Góly:
86. Gújrí
Sestavy:
Hrádecký – Kehrer, Mawissa (65. Diatta), Faes – Teze, Zakaria (C), L. Camara, M. Coulibaly (65. Aladji Bamba) – Golovin (74. Fati) – Akliouche (85. Adingra), Balogun (85. Biereth).
Sestavy:
Rulli – Pavard, Egan-Riley (77. Balerdi), Medina – Weah (89. Abdellí), Højbjerg (C) (89. Palmieri), Timber, Paixão – Traorè (74. Nwaneri) – Gújrí, Aubameyang.
Náhradníci:
Köhn – Dier, Idumbo, Pogba.
Náhradníci:
de Lange – Nádir, Lago, Nnadi, Vermeeren.
Žluté karty:
8. L. Camara, 72. Kehrer
Žluté karty:
34. Medina, 88. Balerdi

Tabulka

1.Paris St. Germain27203461:2363
2.Lens28192754:2759
3.Lille28155845:3450
4.Marseille28154955:3749
5.Monako28154949:3949
6.Lyon28146841:2948
7.Rennes28138747:4047
8.Štrasburk28127946:3443
9.Lorient28911838:4238
10.Toulouse281071139:3537
11.Brest281061237:4336
12.Angers28961324:3733
13.FC Paříž287111033:4432
14.Le Havre286101223:3628
15.Nice28761533:5527
16.Auxerre28581523:3723
17.Nantes27461724:4518
18.Mety28361925:6015
Tipsport - partner programu
Udinese vs. ComoFotbal - 31. kolo - 6. 4. 2026:Udinese vs. Como //www.idnes.cz/sport
6. 4. 12:30
  • 5.37
  • 3.80
  • 1.72
Lecce vs. BergamoFotbal - 31. kolo - 6. 4. 2026:Lecce vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
6. 4. 15:00
  • 4.94
  • 3.76
  • 1.78
Juventus vs. JanovFotbal - 31. kolo - 6. 4. 2026:Juventus vs. Janov //www.idnes.cz/sport
6. 4. 18:00
  • 1.36
  • 4.86
  • 9.39
Neapol vs. AC MilánFotbal - 31. kolo - 6. 4. 2026:Neapol vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
6. 4. 20:45
  • 2.47
  • 3.03
  • 3.21
Girona vs. VillarrealFotbal - 30. kolo - 6. 4. 2026:Girona vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
6. 4. 21:00
  • 3.14
  • 3.70
  • 2.28
Sporting Lisabon vs. ArsenalFotbal - - 7. 4. 2026:Sporting Lisabon vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
7. 4. 21:00
  • 4.76
  • 3.82
  • 1.75
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
