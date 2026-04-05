Šulc po ošetření střídal a přišel o druhý poločas, Lyon bez něj opět ztratil

Pětadvacetiletý Šulc v Ligue 1 nastoupil teprve podruhé po březnovém svalovém zranění, které jej připravilo v první polovině minulého měsíce o pět soutěžních zápasů.
Vrátil se teprve těsně před reprezentační přestávkou, ve které byl nejprve zvolen nejlepším českým fotbalistou roku a pak patřil ke strůjcům postupu přes Irsko a Dánsko na mistrovství světa.
Na MS i s Frantou? V Mexiku ještě nebyla. A já taky ne, smál se Šulc. Děkoval Koubkovi
Lyon nedokázal zvítězit v devátém soutěžním zápase po sobě a proti Angers neuspěl poprvé od srpna 2021. V šesti předchozích vzájemných zápasech pokaždé vyhrál a vstřelil 17 branek. Tentokrát si ale svěřenci trenéra Paula Fonseky vyloženou gólovou příležitost nevypracovali a po téměř 11 letech proti Angers neskórovali.
Lyon od příček znamenajících účast v Lize místů dělí dva body, ale po šestém ligovém zápase bez vítězství v řadě klesl na šesté místo. Monako totiž zvítězilo posedmé za sebou, když porazilo 2:1 Marseiile a posunulo na pátou příčku o skóre právě za nedělního soupeře. Při šesté výhře po sobě se trefil Američan Balogun, který má v probíhající ligové sezoně na kontě 10 branek, tedy o jednu méně než Šulc.
H. Koffi – Louer, O. Camara, Lefort, Ekomie – Belqebla (C), van den Boomen – Raolisoa (86. Hanin), Belchdím (89. Capelle), Sbaï (89. Mouton) – Machine (68. Peter).
Greif – Maitland-Niles (73. Merah), Mata, Niakhaté, Abner – Tessmann (74. Kango), Morton – Endrick (73. Karabec), Tolisso (C) (64. Ghezzál), A. Moreira – Šulc (55. Jaremčuk).
Pona – Djibirin, Koyalipou, Sinaté, Gernigon.
Descamps – Hateboer, Mangala, Nartey.
46. Belchdím, 66. van den Boomen, 85. Raolisoa
23. Ebonog
15. Sinayoko
Diaw – Négo, Sangante (C), Seko, Zouaoui (90+4. T. Pembélé) – Lloris – Ebonog (77. Kyeremeh), Búfál (71. Samatta), Gourna-Douath – Ndiaye, Soumaré.
De Percin – L. Sy, Diomandé, Okoh, Mensah – Faivre, Owusu (C), Danois, Oppegaard (78. Casimir) – Namaso (90+1. Mara) – Sinayoko.
Argney – Khadra, Kíštá, Mosengo, F. Doucouré, Zagadou.
Negrel – Siwe, Ahamada, Sierralta, Senaya, Akpa, Dioussé.
17. Sangante, 86. Zouaoui
79. Namaso, 86. Owusu
Rozhodčí: Millot – Parinet de Tellier, Torregrossa
54. Dieng
74. Munetsi
Mvogo – B. Meïté, Tálbí (C), A. Faye – Le Bris (81. Katseris), Cadiou, Avom, Kouassi – Makengo (72. Tosin), Pagis (72. Karim) – Dieng (67. Soumano).
Trapp – Adama Camara (70. Gory), Coppola, Mbow, Sangui – Munetsi, Lees-Melou (C), M. López (70. H. Traoré) – Ikoné (70. Kebbal), Geubbels (70. Koleosho), Simon (90+3. Chergui).
B. Kamara – Adjei, Silva, Semedo, Yongwa.
Nkambadio – Cafaro, De Smet, Kolodziejczak.
85. Kouassi
50. Adama Camara, 80. Lees-Melou
Rozhodčí: Angoula – Garrigues, Zakrani
P. Sy – Kouao, S. Sané, Mboula (64. Mbala), Colin (64. Munongo) – Gbamin, Deminguet (87. Abuašvili) – B. Sarr (80. Michal), Hein, Citaišvili – H. Diallo (C).
Lopes (C) – Centonze (46. Júsuf), Awaziem, Tati, Cozza – Coquelin (84. I. Sissoko) – Guilbert, Kaba (90+2. Amian), Lepenant, Abline (73. Guirassy) – Ganago (46. Machado).
Fischer – Ballo-Touré, Kvilitaia, Yegbe, Diop.
Carlgren – Cabella, el-Arabí, Mohamed.
38. B. Sarr, 72. Munongo
63. Coquelin
39. Tati
Rozhodčí: Brisard – Drouet, Auger
59. Golovin
75. Balogun
86. Gújrí
Hrádecký – Kehrer, Mawissa (65. Diatta), Faes – Teze, Zakaria (C), L. Camara, M. Coulibaly (65. Aladji Bamba) – Golovin (74. Fati) – Akliouche (85. Adingra), Balogun (85. Biereth).
Rulli – Pavard, Egan-Riley (77. Balerdi), Medina – Weah (89. Abdellí), Højbjerg (C) (89. Palmieri), Timber, Paixão – Traorè (74. Nwaneri) – Gújrí, Aubameyang.
Köhn – Dier, Idumbo, Pogba.
de Lange – Nádir, Lago, Nnadi, Vermeeren.
8. L. Camara, 72. Kehrer
34. Medina, 88. Balerdi
Tabulka
|1.
|Paris St. Germain
|27
|20
|3
|4
|61:23
|63
|2.
|Lens
|28
|19
|2
|7
|54:27
|59
|3.
|Lille
|28
|15
|5
|8
|45:34
|50
|4.
|Marseille
|28
|15
|4
|9
|55:37
|49
|5.
|Monako
|28
|15
|4
|9
|49:39
|49
|6.
|Lyon
|28
|14
|6
|8
|41:29
|48
|7.
|Rennes
|28
|13
|8
|7
|47:40
|47
|8.
|Štrasburk
|28
|12
|7
|9
|46:34
|43
|9.
|Lorient
|28
|9
|11
|8
|38:42
|38
|10.
|Toulouse
|28
|10
|7
|11
|39:35
|37
|11.
|Brest
|28
|10
|6
|12
|37:43
|36
|12.
|Angers
|28
|9
|6
|13
|24:37
|33
|13.
|FC Paříž
|28
|7
|11
|10
|33:44
|32
|14.
|Le Havre
|28
|6
|10
|12
|23:36
|28
|15.
|Nice
|28
|7
|6
|15
|33:55
|27
|16.
|Auxerre
|28
|5
|8
|15
|23:37
|23
|17.
|Nantes
|27
|4
|6
|17
|24:45
|18
|18.
|Mety
|28
|3
|6
|19
|25:60
|15