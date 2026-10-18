Šulc dalším gólem zavelel k obratu, Lyon jde po výhře do čela francouzské ligy

Olympique výhru udržel i v závěrečném oslabení, od 70. minuty hrál bez vyloučeného Keita Nakamury. Lyon se díky porážce Monaka a remíze Lille vyhoupl o skóre do čela tabulky.
V Lyonu nejprve v 18. minutě Wahi zužitkoval Claussův přízemní centr a hosté vedli. Lyon ale brzy vyrovnal. Duranville tvrdou střelou po zemi donutil Dioufa k zákroku, senegalský brankář míč neudržel a u odraženého balónu byl nejrychleji Šulc, jenž ležícího gólmana přehodil a zblízka skóroval.
Český reprezentant se ve francouzské lize prosadil poprvé od 22. března a navázal na čtvrteční trefu proti Crystal Palace v Evropské lize.
PAVEL ŠULC prolomil mlčení a dává svojí první ligovou branku sezóny! 🇨🇿 #NovaSport | #Ligue1McDonalds https://t.co/IFHk9CpUNS— Nova Sport (@novasport_cz) October 18, 2026
Lyonu stačilo na obrat pět minut. Vítězný gól vstřelil hlavou Tanner Tessmann. Nakamura 20 minut před koncem dostal červenou kartu poté, co se napřaženou nohou snažil zpracovat míč a kolíky zasáhl protihráče do břicha.
V nastavení už se hosté radovali z vyrovnání, videorozhodčí ale odhalil ofsajd střelce Wahiho.