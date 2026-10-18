Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Šulc dalším gólem zavelel k obratu, Lyon jde po výhře do čela francouzské ligy

Autor: ,
  23:08
Pavel Šulc, střelec třetího lyonského gólu, a Ruben Kluivert během utkání...

Pavel Šulc, střelec třetího lyonského gólu, a Ruben Kluivert během utkání Evropské ligy. | foto: Manon CruzReuters

Fotbalisté Lyonu slaví gól, který vstřelil Pavel Šulc.
Pavel Šulc z Lyonu se rozcvičuje před zápasem s Crystalem Palace.
Fotbalisté Lyonu před zápasem s Crystalem Palace, uprostřed český reprezentant...
Český ofenzivní záložník Pavel Šulc odehrává míč před anglickým obráncem...
13 fotografií
Trefil se ve čtvrtek, prosadil se i v neděli. Pavel Šulc po brance v Evropské lize skóroval i ve francouzské fotbalové Ligue 1, v jejím sedmém kole přispěl vyrovnávacím gólem k obratu a vítězství Lyonu 2:1 nad Nice.

Olympique výhru udržel i v závěrečném oslabení, od 70. minuty hrál bez vyloučeného Keita Nakamury. Lyon se díky porážce Monaka a remíze Lille vyhoupl o skóre do čela tabulky.

V Lyonu nejprve v 18. minutě Wahi zužitkoval Claussův přízemní centr a hosté vedli. Lyon ale brzy vyrovnal. Duranville tvrdou střelou po zemi donutil Dioufa k zákroku, senegalský brankář míč neudržel a u odraženého balónu byl nejrychleji Šulc, jenž ležícího gólmana přehodil a zblízka skóroval.

Český reprezentant se ve francouzské lize prosadil poprvé od 22. března a navázal na čtvrteční trefu proti Crystal Palace v Evropské lize.

Lyonu stačilo na obrat pět minut. Vítězný gól vstřelil hlavou Tanner Tessmann. Nakamura 20 minut před koncem dostal červenou kartu poté, co se napřaženou nohou snažil zpracovat míč a kolíky zasáhl protihráče do břicha.

V nastavení už se hosté radovali z vyrovnání, videorozhodčí ale odhalil ofsajd střelce Wahiho.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

8. kolo

Stade Brest vs. OGC Nice //www.idnes.cz/sport
23.10. 20:45
  • 2.17
  • 3.65
  • 3.03
Toulouse vs. Troyes //www.idnes.cz/sport
24.10. 17:15
  • 1.61
  • 4.23
  • 4.83
Racing Lens vs. Paris FC //www.idnes.cz/sport
24.10. 20:45
  • 2.22
  • 3.68
  • 2.92
AS Monaco vs. Lille //www.idnes.cz/sport
25.10. 15:00
  • 2.07
  • 3.58
  • 3.30
Stade Rennes vs. RC Štrasburk //www.idnes.cz/sport
25.10. 17:15
  • 1.72
  • 4.39
  • 3.97
AJ Auxerre vs. Le Mans FC //www.idnes.cz/sport
25.10. 17:15
  • 2.11
  • 3.59
  • 3.20
Olympique Marseille vs. Le Havre //www.idnes.cz/sport
25.10. 17:15
  • 1.56
  • 4.46
  • 5.01
Angers vs. FC Lorient //www.idnes.cz/sport
25.10. 17:15
  • 2.56
  • 3.21
  • 2.75
Paris Saint-Germain vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
25.10. 20:45
  • 1.38
  • 5.29
  • 6.51

9. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

7. kolo

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 7 4 2 1 14:9 14
2. LilleLille 7 4 2 1 10:5 14
3. Paris FCParis FC 7 4 2 1 12:7 14
4. AS MonacoMonaco 7 4 2 1 10:6 14
5. Stade RennesRennes 7 4 1 2 15:14 13
6. Olympique LyonLyon 6 3 2 1 11:4 11
7. FC LorientLorient 7 3 2 2 7:6 11
8. Racing LensLens 7 3 1 3 14:11 10
9. Olympique MarseilleMarseille 7 3 0 4 14:10 9
10. Stade BrestBrest 7 2 3 2 13:10 9
11. ToulouseToulouse 7 2 3 2 12:11 9
12. AJ AuxerreAuxerre 7 3 0 4 11:17 9
13. OGC NiceNice 6 2 2 2 5:7 8
14. RC ŠtrasburkŠtrasburk 7 2 1 4 12:15 7
15. AngersAngers 7 2 1 4 9:15 7
16. Le Mans FCLe Mans 7 1 3 3 10:15 6
17. TroyesTroyes 7 1 1 5 5:16 4
18. Le HavreLe Havre 7 0 2 5 5:11 2

1. - 3. : Postup - Liga mistrů, 4. : Postup - Liga mistrů (kvalifikace), 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Play Off, 17. - 18.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Slavia - Hradec 0:0, málo šancí i střel, pak domácí potopil Chorý, jenž byl vyloučen

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.

Zase ten Hradec. Slávističtí fotbalisté neoblíbeného protivníka neporazili počtvrté za sebou. V 11. kole Chance Ligy doma jen remizovali 0:0, což jejich suverénní postavení v čele tabulky neohrožuje....

Sparta - Lilleström 1:1, domácí přišli o výhru v nastavení, trest za kiks Guddala

Sparťan John Mercado po jedné z neproměněných šancí.

Sparťanští fotbalisté měli většinu utkání pod kontrolou, z nadějných akcí a příležitostí mohli několikrát stvrdit druhé vítězství v Evropské lize, ale svými možnostmi pohrdli a v nastavení je...

Šulc dalším gólem zavelel k obratu, Lyon jde po výhře do čela francouzské ligy

Pavel Šulc, střelec třetího lyonského gólu, a Ruben Kluivert během utkání...

Trefil se ve čtvrtek, prosadil se i v neděli. Pavel Šulc po brance v Evropské lize skóroval i ve francouzské fotbalové Ligue 1, v jejím sedmém kole přispěl vyrovnávacím gólem k obratu a vítězství...

18. října 2026  23:08

Jablonec - Plzeň 2:3, nejdřív tři góly hostů, domácí však ze zápasu udělali drama

Sestřih zápasu
Martin Cedidla z Jablonce smutně reaguje na inkasovaný gól proti Plzni.

Plzeňští fotbalisté si po nezdaru v pohárové Evropě spravili chuť a z Jablonce si odváží cenné vítězství. Po gólech Dweha, Kabonga a Memiče vedli už o tři góly, nakonec se však museli ještě o body...

18. října 2026  17:49,  aktualizováno  20:34

Parádní forma. Schick skóroval i v šestém kole bundesligy, dostal krásně namazáno

Patrik Schick se raduje se spoluhráči z Leverkusenu z branky.

Patrik Schick i v 6. kole německé fotbalové ligy skóroval a gólem a asistencí řídil výhru Leverkusenu 2:1 nad dosud neporaženým Freiburgem. Dát alespoň jednu branku v každém z prvních šesti...

18. října 2026  18:25,  aktualizováno  20:11

Arsenal přetlačil Nottingham a je druhý, United jen remizovali. Brighton si zastřílel

Noni Madueke rozhodl jediným gólem o výhře Arsenalu na hřišti Nottinghamu.

Čtyřmi nedělními zápasy pokračovalo 7. kolo anglické fotbalové ligy. Manchester United uhrál na Leedsu remízu 1:1, naopak Brighton smázl londýnské Crystal Palace pěti góly. Uspěl také Bournemouth,...

18. října 2026  14:50,  aktualizováno  20:05

Jde o sebevědomí a rytmus. Nebyli jsme schopní dát gól, smutnil po remíze Priske

Trenér Sparty Brian Priske se chytá za hlavu po ztrátě míče svých svěřenců.

Po třech prvoligových výhrách fotbalisté Sparty v nejvyšší domácí soutěži zaškobrtli. Na hřišti Baníku, který podal zatím nejlepší výkon v sezoně, stejně jako domácí nevstřelili branku. Sparťané tak...

18. října 2026  19:47

Unikl sparťan Hoever červené? Podle sudích nefauloval, Kubalu to překvapilo

Ostravský útočník Filip Kubala v souboji se sparťanem Ki-Janou Hoeverem.

Do druhé půle nenastoupil kvůli hrozbě vyloučení, sparťanský bek Ki-Jana Hoever ale klidně nemusel dohrát už poločas první. Už se žlutou kartou totiž tvrdě došlápl na kotník ostravského Filipa...

18. října 2026  18:32

Zápas sousedů v tabulce skončil bez vítěze, Žižkov doma remizoval s Táborskem

Lukáš Havel (2) z Táborska oslavuje gól se svými spoluhráči.

Fotbalisté Žižkova v 11. kole druhé ligy remizovali s Táborskem 2:2. Pražané, vedení bývalým trenérem Jihočechů Radkem Kronďákem, dvakrát dotáhli jednobrankovou ztrátu a bodovali popáté za sebou....

18. října 2026  13:21,  aktualizováno  18:01

Baník - Sparta 0:0, oba týmy zahazovaly šance, domácím v první půli neuznali gól

Sestřih zápasu
Sparťan Hugo Sochůrek si kryje míč před ostravským Davidem Plankou.

Sparťanští fotbalisté po třech ligových vítězstvích bez obdržené branky ztratili. V jedenáctém kole pouze remizovali 0:0 na půdě ostravského Baníku, který byl většinu zápasu aktivnější. V závěru však...

18. října 2026  14:04,  aktualizováno  17:19

POHLED: Chorý jako ztracený případ. Škodí Slavii, lize i náhledu na fotbalisty

Premium
Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v zápase s Plzní.

I kdyby ho v Edenu posadili za stůl, položili před něj za trest tlustý štos papírů a nutili ho milionkrát napsat „Už nikdy nebudu škodit vlastnímu týmu“, stejně nemají sebemenší záruku, že se něco...

18. října 2026

Slovácko - Zbrojovka 1:2, góly Vašulína a Vachouška, hosté slaví po dvou porážkách

Sestřih zápasu
Fotbalisté Zbrojovky Brno slaví gól Daniela Vašulína do sítě Slovácka.

Dvakrát po sobě vyšli bodově naprázdno, teď slaví fotbalisté Zbrojovky Brno vítězství. V 11. kole vyhráli na půdě předposledního Slovácka 2:1, když se v závěru první půle trefil z penalty Vašulín a...

18. října 2026  12:40,  aktualizováno  15:24

Zlínu liga utíká. Rezignuje? Dojedeme podzim a uvidíme, naznačil Hoftych

Fotbalisté Zlína prohráli v Pardubicích 0:3 a zůstávají po 11. kolech Chance...

Pardubice, Artis Brno, Slovácko. Zápasy s tabulkově nejbližšími soupeři v závěru úvodní rundy soutěže měly fotbalistům Zlína naznačit, zda mají šanci se odpoutat z posledního místa Chance ligy. Hned...

18. října 2026  14:09

Chorý a Slavia: díky gólům a titulům umlčel pískot. Průšvihy si ale vše zkazil. Napořád?

Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.

Celkem 88 zápasů, v nich 41 gólů, dva tituly, ale také nespočet průšvihů. Jak šel čas s Tomášem Chorým ve Slavii: na začátku nevraživost od vlastních fanoušků, která se poměrně brzy proměnila ve...

18. října 2026  12:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.