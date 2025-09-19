Lyon s Karabcem a Šulcem porazil ve francouzské lize Angers a dotáhl PSG

Lyon s českými fotbalisty Adamem Karabcem a Pavlem Šulcem porazil ve francouzské lize Angers 1:0 a bodově se dotáhl na vedoucí Paris St. Germain. Obhájce titulu a vítěz Ligy mistrů má k dobru nedělní zápas v Marseille.
Pierrick Capelle (vlevo) z Angers sleduje Pavla Šulce z Lyonu. | foto: ČTK

Lyon v neděli prohrál v Rennes 1:3 a poprvé ztratil body, v 5. kole ale splnil roli favorita. Nad Angers zvítězil pošesté za sebou. Zápas rozhodl jediným gólem v 65. minutě z dorážky po rohovém kopu, který rozehrál Karabec, americký záložník Tessmann hned poté, co přišel na hřiště střídající Šulc. Karabec odehrál téměř celé utkání, v jehož závěru podržel dvěma klíčovými zákroky Olympique slovenský brankář Greif.

Francouzská Ligue 1
5. kolo 19. 9. 2025 20:45
Olympique Lyon Olympique Lyon : Angers Angers 1:0 (0:0)
Góly:
65. Tessmann
Góly:
Sestavy:
Greif – Maitland-Niles, Tagliafico, Tolisso (C) (81. de Carvalho), Mata – Niakhaté, Merah (64. Šulc) – Tessmann, Satriano (81. Molébé), Karabec (90+2. Ghezzal) – M. Fofana (90+2. A. Moreira).
Sestavy:
Koffi – Arcus, Ekomie, Belqebla (C), O. Camara – Lefort, Raolisoa (90. Machine) – Belchdím (82. Capelle), Peter, Mouton (61. Abdellí) – Kalumba (62. Cherif).
Náhradníci:
Diarra – Kluivert, Barišić, Alejandro Gomes.
Náhradníci:
Zinga – Courcoul, Abdoulaye Bamba, Hanin, Biumla.
Žluté karty:
22. Niakhaté, 53. Merah
Žluté karty:
20. Lefort, 37. Arcus

Rozhodčí: C. Turpin – N. Danos, B. Pages

4. kolo

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 4 4 0 0 10:3 12
2. LilleLille 4 3 1 0 13:5 10
3. AS MonacoMonaco 4 3 0 1 8:5 9
4. Olympique LyonLyon 4 3 0 1 6:3 9
5. RC ŠtrasburkŠtrasburk 4 3 0 1 5:3 9
6. Stade RennesRennes 4 2 1 1 5:6 7
7. Olympique MarseilleMarseille 4 2 0 2 9:4 6
8. Racing LensLens 4 2 0 2 5:5 6
8. OGC NiceNice 4 2 0 2 5:5 6
10. ToulouseToulouse 4 2 0 2 7:8 6
11. Paris FCParis FC 4 2 0 2 7:9 6
12. AngersAngers 4 1 2 1 3:3 5
13. Le HavreLe Havre 4 1 0 3 5:7 3
14. NantesNantes 4 1 0 3 1:3 3
15. AJ AuxerreAuxerre 4 1 0 3 3:6 3
16. FC LorientLorient 4 1 0 3 5:12 3
17. Stade BrestBrest 4 0 1 3 5:10 1
18. FC MétyMéty 4 0 1 3 3:8 1

1. - 3. : Postup - Liga mistrů, 4. : Postup - Liga mistrů (předkola), 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Play Off, 17. - 18.: Sestup

