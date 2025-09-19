Lyon s Karabcem a Šulcem porazil ve francouzské lize Angers a dotáhl PSG

Lyon v neděli prohrál v Rennes 1:3 a poprvé ztratil body, v 5. kole ale splnil roli favorita. Nad Angers zvítězil pošesté za sebou. Zápas rozhodl jediným gólem v 65. minutě z dorážky po rohovém kopu, který rozehrál Karabec, americký záložník Tessmann hned poté, co přišel na hřiště střídající Šulc. Karabec odehrál téměř celé utkání, v jehož závěru podržel dvěma klíčovými zákroky Olympique slovenský brankář Greif.
65. Tessmann
Greif – Maitland-Niles, Tagliafico, Tolisso (C) (81. de Carvalho), Mata – Niakhaté, Merah (64. Šulc) – Tessmann, Satriano (81. Molébé), Karabec (90+2. Ghezzal) – M. Fofana (90+2. A. Moreira).
Koffi – Arcus, Ekomie, Belqebla (C), O. Camara – Lefort, Raolisoa (90. Machine) – Belchdím (82. Capelle), Peter, Mouton (61. Abdellí) – Kalumba (62. Cherif).
Diarra – Kluivert, Barišić, Alejandro Gomes.
Zinga – Courcoul, Abdoulaye Bamba, Hanin, Biumla.
22. Niakhaté, 53. Merah
20. Lefort, 37. Arcus
Rozhodčí: C. Turpin – N. Danos, B. Pages