Zima mění v Rumunsku angažmá. Na tři roky se upsal mistrovskému FSCB

Zima se na Štědrý den rozloučil s fanoušky Ploješti. „Díky vám všem za úžasný rok a půl. Všem fanouškům děkuji za podporu, bylo mi potěšením strávit s vámi skvělé časy se spoustou zážitků. Přeji vše nejlepší a krásné Vánoce,“ napsal na svém instagramovém účtu.

V FCSB by měl dělat brankářskou dvojku a krýt záda rumunskému reprezentantovi Stefanu Tarnovanuovi.

Před příchodem do Rumunska, kde si až loni poprvé v kariéře zachytal v nejvyšší soutěži, působil Zima v nizozemském Venlu. Dlouhou dobu byl někdejší reprezentant do 21 let v Itálii, kam se vydal z pražské Slavie. V letech 2011-2021 rodák z Hradce Králové prošel Janovem, Reggianou, Benátkámi, Mantovou, Perugií a Livornem. Výrazně se prosadil teprve v Ploješti, kde odchytal 60 zápasů a dvacetkrát udržel čisté konto. Nyní oblékne dres vítěze Poháru mistrů evropských zemí (dnešní Ligy mistrů) z roku 1986.