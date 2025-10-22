„Po vynikajícím startu našeho týmu do ligy mě o to víc celá věc mrzí. Je to život, zranění k vrcholovému sportu prostě patří. I když jsem tak vážné zranění v kariéře ještě nikdy neměl, nezbývá, než se maximálně soustředit na návrat,“ uvedl Kalvach.
V příštím týdnu by měl bývalý kapitán Viktorie Plzeň absolvovat operační zákrok na vyhlášené klinice v Dauhá. „Jsem si jistý, že i díky skvělým podmínkám pro operaci i následnou rehabilitaci na klinice Aspetar vše proběhne dobře a já se budu moci se začátkem příští sezony zapojit zpět do přípravy s týmem,“ doplnil Kalvach.
Českému záložníkovi se před zraněním start do nového angažmá vydařil. Jeho celek je po šesti zápasech katarské ligy s bilancí čtyř výher a dvou remíz jen o skóre druhý. Kalvach si připsal gól a asistenci a v prvních třech kolech byl vždy nominován do ideální sestavy. V nedělním duelu ligového poháru tým SC Katar zvítězil nad al-Arábí vysoko 6:1.
Kalvach zamířil do oblasti Perského zálivu k prvnímu zahraničnímu angažmá poté, co mu po konci minulé sezony vypršela smlouva ve Viktorii Plzeň. Na kontě má pět startů za reprezentační „áčko“ a jeden gól. V příštích měsících ho ale ani národní mužstvo nebude moci využít.