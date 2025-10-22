Kalvach si v Kataru vážně poranil koleno, sezona mu předčasně skončila

  14:32
Český fotbalista Lukáš Kalvach z týmu SC Katar utrpěl v nedělním utkání ligového poháru vážné zranění pravého kolena a do konce sezony bude mimo hru. Třicetiletý člen širšího kádru reprezentace by měl v příštím týdnu s přetrženým předním zkříženým vazem podstoupit operaci. ČTK o tom informoval Roman Brulík z agentury RBR SportConsult, která záložníka zastupuje.

Plzeňský kapitán Lukáš Kalvach a Volodymyr Btažko z Dynama Kyjev v utkání Evropské ligy. | foto: Reuters

„Po vynikajícím startu našeho týmu do ligy mě o to víc celá věc mrzí. Je to život, zranění k vrcholovému sportu prostě patří. I když jsem tak vážné zranění v kariéře ještě nikdy neměl, nezbývá, než se maximálně soustředit na návrat,“ uvedl Kalvach.

V příštím týdnu by měl bývalý kapitán Viktorie Plzeň absolvovat operační zákrok na vyhlášené klinice v Dauhá. „Jsem si jistý, že i díky skvělým podmínkám pro operaci i následnou rehabilitaci na klinice Aspetar vše proběhne dobře a já se budu moci se začátkem příští sezony zapojit zpět do přípravy s týmem,“ doplnil Kalvach.

Českému záložníkovi se před zraněním start do nového angažmá vydařil. Jeho celek je po šesti zápasech katarské ligy s bilancí čtyř výher a dvou remíz jen o skóre druhý. Kalvach si připsal gól a asistenci a v prvních třech kolech byl vždy nominován do ideální sestavy. V nedělním duelu ligového poháru tým SC Katar zvítězil nad al-Arábí vysoko 6:1.

Plzeňský kapitán Lukáš Kalvach během zpracování míče v utkání s Laziem.

Kalvach zamířil do oblasti Perského zálivu k prvnímu zahraničnímu angažmá poté, co mu po konci minulé sezony vypršela smlouva ve Viktorii Plzeň. Na kontě má pět startů za reprezentační „áčko“ a jeden gól. V příštích měsících ho ale ani národní mužstvo nebude moci využít.

Vstoupit do diskuse
