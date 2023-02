Neví, co je respekt. Brankář Hrádecký si stěžoval na chování hráčů Monaka

Hrádecký v deváté minutě dlouho váhal s rozehrávkou a po nátlaku od Breela Embola si kuriózně kopnul míč do vlastní sítě. „Byl tam zcela jasný faul. Museli ho vidět všichni kromě fanoušků Monaka,“ řekl finský gólman se slovenskými kořeny v televizním rozhovoru.

Za Leverkusen po změně stran otočili skóre Moussa Diaby s Florianem Wirtzem. Jenže pak se dvakrát za sebou prosadilo i Monako. Po vyrovnání Krépina Diatty rozhodl v nastaveném čase Axel Disasi. V 87. minutě Hložek za stavu 2:2 trefil tyč a vzápětí přepustil místo na hřišti uzdravenému Schickovi, jenž nastoupil poprvé od listopadu.

„Je to pro nás hodně hořké. Povedlo se nám vrátit do zápasu a vstřelit dva góly, což není snadné. Pak jsme měli více šancí, ale trochu jsme ubrali a důsledně nebránili, když jsme byli ve výhodě,“ uvedl trenér německého mužstva Xabi Alonso.

Hrádecký nechápal chování některých hráčů Monaka, kteří se po utkání cestou do šaten dostali do hromadné potyčky s domácími fotbalisty. „Taková je dnešní generace. Neumí se chovat, neví, co je respekt k soupeři. Jsou jako děti. Každý si myslí, že má větší penis než ten druhý,“ prohlásil třiatřicetiletý brankář.

Axel Disasi (vpravo) z Monaka sledovaný Adamem Hložkem z Leverkusenu.

Podobně jako Alonso věří, že Bayer dokáže příští týden dvojzápas otočit. „Stále je o co hrát a v Monaku se pokusíme o nejlepší možný výsledek. Plyne z toho ponaučení, že když prohráváme, nemusíme bláznit, ale na této úrovni nejde dosáhnout dobrých výsledků bez správné intenzity,“ upozornil španělský kouč. „Díkybohu za to, že máme ještě jedno utkání,“ dodal Hrádecký.