Šanci v klubu pod skalnatým svahem Monte Castra, kam z Pardubic odešel už v sedmnácti, si trpělivě vyčekal. Prošel juniorkou, skoro dva roky dělal náhradníka, než před rokem vplul do role jedničky.
Klidně můžeme rovnou začít u chycených penalt.
Pro každého gólmana top zážitek. Z bezprostřední reakce spoluhráčů mám vždycky pocit, že slaví ještě víc, než když dáme gól. Nejspíš proto, že od brankáře se při penaltě vlastně moc nečeká.
Zatím se nikdo neozval, ale to ani minule. Většinou volají zhruba týden před nominací, aby zjistili, jak se cítíme a jak jsme na tom fyzicky. Věřím, že mám formu i kvalitu, abych se v březnu do týmu dostal.