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Pochvala pro Horníčka. Nepřipouští si tlak, odvádí neuvěřitelnou práci, říká trenér

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  17:37
Brankář Newcastlu Lukáš Horníček se raduje z gólu svého týmu.

Brankář Newcastlu Lukáš Horníček se raduje z gólu svého týmu. | foto: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Lukáš Horníček zklamaně reaguje na inkasovanou branku v duelu s Bournemouthem.
Lukáš Horníček sleduje, jak mu míč padá do sítě v utkání s Bournemouthem.
Lukáš Horníček sleduje, jak mu míč padá do sítě v utkání s Bournemouthem.
Lukáš Horníček přichází na St James’ Park před zápasem s Bournemouthem.
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Trenér fotbalistů Newcastlu Matthias Jaissle pochválil brankáře Lukáše Horníčka za to, jak rychle se dokázal aklimatizovat v anglické Premier League po letním přestupu z Bragy. Osmatřicetiletý Němec je s výkony českého reprezentanta nadmíru spokojený a oceňuje jeho jistotu mezi třemi tyčemi. Uvedl to na tiskové konferenci před pondělním utkáním v Leedsu.

„Odvádí neuvěřitelnou práci, je pro nás velkou posilou. Pro mladého kluka není snadné přijít do anglické ligy a okamžitě předvádět výkony na takové úrovni. Nepřipouští si tlak a zůstává v klidu, navíc na pozici brankáře. Jsme s ním opravdu velice spokojení a věříme, že se bude stále zlepšovat,“ řekl Jaissle.

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Německý kouč před sezonou nahradil ve funkci Eddieho Howea a v úvodních pěti soutěžních utkáních udržel s týmem neporazitelnost. Horníček odchytal všechny tři ligové zápasy i poslední pohárový duel na hřišti Millwallu. Čtyřiadvacetiletý gólman zaznamenal dvě čisté konta. Se 13 zákroky vévodí statistikám Premier League.

„Hráli jsme proti silným soupeřům, ale souhlasím, že v tom se musíme zlepšit. Jde proti nám příliš mnoho střel, často z dorážek, i opakovaných. Musíme být důslednější, v tom je rozhodně prostor pro zlepšení,“ uvedl Jaissle, jehož svěřenci zablokovali nejvíce střel v soutěži (26).

Horníček utvořil brankářskou dvojici s další posilou Ewanem Jaouenem. Mladý Francouz je momentálně zraněný, a tak v posledních zápasech usedl na lavičku zkušený Nick Pope, jehož budoucnost v klubu je nejistá.

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Crystal Palace vs. Ipswich Town //www.idnes.cz/sport
12.9. 16:00
  • 1.90
  • 3.81
  • 3.92
Chelsea vs. Hull City //www.idnes.cz/sport
12.9. 16:00
  • 1.22
  • 6.83
  • 11.80
Bournemouth vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
12.9. 16:00
  • 2.45
  • 3.70
  • 2.72
Aston Villa vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
12.9. 16:00
  • 2.28
  • 3.43
  • 3.18
Liverpool vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
12.9. 16:00
  • 1.44
  • 5.07
  • 6.49
Tottenham vs. Everton //www.idnes.cz/sport
12.9. 18:30
  • 2.06
  • 3.57
  • 3.60
Sunderland AFC vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
12.9. 21:00
  • 7.22
  • 4.27
  • 1.49
Coventry City vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
13.9. 15:00
  • 3.94
  • 3.81
  • 1.90
Manchester United vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
13.9. 17:30
  • 3.06
  • 3.97
  • 2.15
Leeds United vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
14.9. 21:00
  • 2.40
  • 3.54
  • 2.88
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 3 3 0 0 7:2 9
2. ArsenalArsenal 3 3 0 0 6:1 9
3. Hull CityHull City 3 2 1 0 3:0 7
4. ChelseaChelsea 3 2 0 1 8:7 6
5. BrentfordBrentford 3 1 2 0 5:2 5
6. LiverpoolLiverpool 3 1 2 0 6:4 5
7. Newcastle UnitedNewcastle 3 1 2 0 6:4 5
8. EvertonEverton 3 1 2 0 5:3 5
9. Leeds UnitedLeeds 3 1 2 0 3:2 5
10. BrightonBrighton 3 1 1 1 8:5 4
11. Manchester UnitedManchester Utd. 3 1 1 1 7:6 4
12. Sunderland AFCSunderland 3 1 1 1 3:3 4
13. Crystal PalaceCrystal Palace 3 1 0 2 4:8 3
14. Ipswich TownIpswich 3 1 0 2 4:8 3
15. BournemouthBournemouth 3 0 2 1 4:5 2
16. NottinghamNottingham 3 0 2 1 2:3 2
17. Aston VillaAston Villa 3 0 1 2 0:5 1
18. TottenhamTottenham 3 0 1 2 0:5 1
19. FulhamFulham 3 0 0 3 4:7 0
20. Coventry CityCoventry 3 0 0 3 0:5 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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