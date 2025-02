Neutekl, dočkal se. Gólman Horníček chytá a Bragu si chválí, jen přezdívka ho zarazila

12:00

V létě mu volal trenér Luboš Kozel z Jablonce a lákal ho zpátky do Česka. Také španělský Valladolid, nováček La Ligy, se do Bragy ozval s tím, že by gólmana Lukáše Horníčka rád na hostování. „Zajímalo mě to. S agentem i rodinou jsem intenzivně řešil, co dál. Cítil jsem se připravený chytat a nechtěl jsem mrhat potenciálem v klubu, kde nebudu mít vytížení,“ líčí upřímně skoro dvoumetrový obr.